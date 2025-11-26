Nvidia: Ξέσπασε κόντρα με τον Mr Big Short – Γιατί δεν συγκρίνεται με το σκάνδαλο της Enron

Ο Michael Burry έχει βαλθεί να αποδομήσει το αφήγημα των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, πρωτοπόρων στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης

Μια σπάνια δημόσια αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Nvidia, τη μεγαλύτερη εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο, και τον Michael Burry, τον επενδυτή που έγινε γνωστός ως “Mr. Big Short” για την προφητική του πρόβλεψη σχετικά με την κατάρρευση των subprime στεγαστικών δανείων το 2008.

Οι κατηγορίες του Burry περί λογιστικών παρατυπιών και υπερτιμημένης αξίας έχουν προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς, την ώρα που η μετοχή της Nvidia αποτελεί τον βασικό πυλώνα της «έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης» στη Wall Street.

Το memo της Nvidia…

Η Nvidia απάντησε επίσημα και επιθετικά. Με ένα επτασέλιδο memo, που η ομάδα Investor Relations της εταιρείας έστειλε σε αναλυτές της Wall Street, ο τεχνολογικός κολοσσός απαντά σημείο προς σημείο σε δώδεκα κατηγορίες τις οποίες έχουν διατυπώσει σκεπτικιστές επενδυτές, αλλά ουσιαστικά ο Burry.

Το memo, γραμμένο στη χαρακτηριστική πράσινη γραμματοσειρά της εταιρείας, ξεκινά απαντώντας σε ανάρτηση του Michael Burry την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος επέκρινε τη Nvidia για «dilution» λόγω stock-based compensation και για το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

Ο κ. Burry φαίνεται να έχει συμπεριλάβει λανθασμένα φόρους RSU (restricted stock units). Τα πακέτα μετοχών προς εργαζομένους δεν πρέπει να συγχέονται με την απόδοση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών», αναφέρει η εταιρεία. «Το ότι οι εργαζόμενοι επωφελούνται από την άνοδο της μετοχής δεν σημαίνει πως τα αρχικά πακέτα μετοχών ήταν υπερβολικά τη στιγμή που δόθηκαν», προσθέτει.

Η αντεπίθεση του Michael Burry

Ο Burry, ερωτηθείς από το Barron’s, δήλωσε πως διαφωνεί πλήρως με την απάντηση της εταιρείας και «εμμένει στην ανάλυσή του».

Υποσχέθηκε μάλιστα να επανέλθει με πιο αναλυτική αναφορά για το stock-based compensation της Nvidia.

«Μην μας συγκρίνετε με την Enron»

Ένα από τα σοβαρότερα σημεία της κριτικής αφορά τον ισχυρισμό ότι η κατάσταση της Nvidia θυμίζει ιστορικά λογιστικά σκάνδαλα τύπου Enron, WorldCom και Lucent, όπου χρησιμοποιούνταν περίπλοκες δομές SPVs (special purpose vehicles) για να «κρύβονται» χρέη και να φουσκώνουν έσοδα.

Η απάντηση της εταιρείας στο memo ήταν απόλυτη. «Η Nvidia δεν μοιάζει με τις ιστορικές λογιστικές απάτες. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι υγιές, η αναφορά αποτελεσμάτων πλήρης και διαφανής. Σε αντίθεση με την Enron, δεν χρησιμοποιούμε SPVs για απόκρυψη χρέους ή τεχνητή αύξηση εσόδων».

Για την απόσβεση των GPUs

Η Nvidia αναφέρεται επίσης στις κατηγορίες ότι οι μεγάλοι τεχνολογικοί πελάτες της δεν υπολογίζουν σωστά την οικονομική αξία του hardware της, ειδικά στις αποσβέσεις.

Ο Burry έχει επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο κάποιες εταιρείες χρησιμοποιούν εξαετή περίοδο απόσβεσης για GPUs, υποστηρίζοντας πως η πραγματική «ωφέλιμη ζωή» των chips είναι μικρότερη, κάτι που θα σήμαινε ότι οι εταιρείες τεχνητά «φουσκώνουν» τα κέρδη τους απλώνοντας τις αποσβέσεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Nvidia το απορρίπτει. «Οι πελάτες μας αποσβέσουν τα GPUs σε 4–6 χρόνια, σύμφωνα με πραγματικά δεδομένα χρήσης. «Παλιότερα μοντέλα όπως οι A100s (κυκλοφορίας 2020) συνεχίζουν να λειτουργούν σε υψηλά ποσοστά χρησιμοποίησης και να δημιουργούν σημαντικά περιθώρια κέρδους, διατηρώντας ουσιαστική οικονομική αξία πολύ πέρα από τα 2-3 χρόνια που ισχυρίζονται ορισμένοι σχολιαστές», ανέφερε.