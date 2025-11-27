Γαλλία: Τα συνεταιριστικά οινοποιεία ζητούν 35 εκατ. ευρώ για αναδιάρθρωση

Καθώς η έκθεση του Γενικού Συμβουλίου Τροφίμων Αγροτικών Περιοχών (CGAAER) δεν έχει δημοσιευτεί για την έναρξη των προσπαθειών αναδιάρθρωσης, οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί στη Γαλλία ζητούν να διατηρηθούν οι γραμμές του προϋπολογισμού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025 και για το 2026, συμπληρωμένες από νέα κεφάλαια για την προσαρμογή στην κρίση που τους πλήττει σκληρά.

Δεν είναι υπερβολή να υποστηριχθεί ότι η βοήθεια των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την αναδιάρθρωση των γαλλικών συνεταιριστικών οινοποιείων έχει καθυστερήσει πολύ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η ΚΕΟΣΟΕ, από τον Φεβρουάριο του 2025, τα κεφάλαια αυτά εξαρτώνται από μια έκθεση του Γενικού Συμβουλίου Τροφίμων, Γεωργίας και Αγροτικών Περιοχών (CGAAER), η σύνταξη της οποίας ξεκίνησε την άνοιξη, η παράδοσή της ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου, αλλά έχει πλέον αναβληθεί κατά ένα μήνα.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και χρειαζόμαστε ισχυρά, άμεσα διαθέσιμα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τις νέες καταναλωτικές τάσεις»

Οι εκπρόσωποι του συνεταιριστικού τομέα, που ήλπιζαν σε μια έκθεση κατά την τελευταία συνάντηση, με την υπουργό Γεωργίας, Annie Genevard, απογοητεύτηκαν. Και αντιμετώπισαν περαιτέρω καθυστερήσεις. «Η επιστολή της υπουργού προς το CGAAER όριζε ημερομηνία παράδοσης στα τέλη Οκτωβρίου», αναφέρει ο Joël Boueilh, πρόεδρος των Γαλλικών Συνεταιριστικών Οινοποιείων, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο έχει υψηλότερες από τις αναμενόμενες απαιτήσεις για τους ελεγκτές που ταξιδεύουν στις περιοχές.

«Ορισμένοι ελεγκτές μου είπαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα υπέβαλαν την έκθεσή τους γύρω στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η υπουργός απάντησε: “Δεν θα περιμένω μέχρι το τέλος του έτους για αυτήν την έκθεση”», αναφέρει ο Joël Boueilh.

Η κατάσταση επιδεινώνεται

Ζητώντας συνάντηση αμέσως μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για την προετοιμασία της εφαρμογής της, ο αμπελουργός από τη Gascon σημειώνει ότι έχει ήδη μια καλή εικόνα για το τι θα περιέχει ο έλεγχος:

«Η κατάσταση των συνεταιριστικών οινοποιείων επιδεινώνεται. Οι προοπτικές ήταν πολύ δύσκολες πριν από ένα χρόνο, όταν καταφέραμε να μεταφερθούν 10 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό (από τα 25 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονταν). Με μια θλιβερή συγκομιδή το 2025 λόγω των χαμηλών αποδόσεων και αιτήματα για εκριζώσεις που προέρχονται κυρίως από αμπελουργούς σε συνεταιριστικά οινοποιεία, δεν υπάρχει αμφιβολία για την αποδυνάμωση των οινοποιητικών συνεταιρισμών: η αναδιάρθρωσή τους είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό του μέλλοντος».

Στόχος 35 εκατομμυρίων ευρώ

Ωστόσο, τα κεφάλαια πρέπει ακόμη να εξασφαλιστούν. Με την έκθεση να αναμένεται στο τέλος του έτους, η άμεση εφαρμογή της αναδιάρθρωσης δεν είναι εφικτή. «Ας μην κοροϊδευόμαστε», προειδοποιεί ο Joël Boueilh, για τον οποίο «δυστυχώς, δεν πρόκειται να πυροδοτήσουμε κάτι αστρονομικό το 2025. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα οινοποιεία που επένδυσαν φέτος στην αναδιάρθρωσή τους, ελπίζοντας στην άφιξη κεφαλαίων που δεν κινητοποιήθηκαν. Όλα πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι τις αρχές του 2026».

Εάν τα 10 εκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν το 2025 δεν χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ανανεωθούν του χρόνου, σύμφωνα με τον Joël Boueilh, ο οποίος διεκδικεί άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ (το αρχικό αίτημα ήταν 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το 2025, το 2026 και το 2027).

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: ζητάμε 35 εκατομμύρια ευρώ το 2026 για την αναδιάρθρωση των συνεταιριστικών οινοποιείων, επειδή η ανάγκη είναι επείγουσα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και χρειαζόμαστε ισχυρά, άμεσα διαθέσιμα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τις νέες καταναλωτικές τάσεις», εξηγεί ο Joël Boueilh, αναφέροντας ότι η απάντηση της υπουργού σε αυτά τα αιτήματα είναι να ζητήσει αξιόπιστες και διαφανείς προτάσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια. «Κανένα πρόβλημα, έχουμε συζητήσεις εδώ και οκτώ μήνες. Είμαστε ήδη έτοιμοι να αναδιαρθρώσουμε λειτουργικά τους συνεταιρισμούς αύριο το πρωί, εάν χρειαστεί».

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να βοηθήσουμε τους συνεταιρισμούς να ανταπεξέλθουν στους κραδασμούς των διαδοχικών μικρών εσοδειών», δηλώνει ο πρόεδρος των Συνεταιρισμών, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι η αναδιάρθρωση θα επιτρέψει την οργάνωση της συνεταιριστικής δομής, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς: «Αν θέλουμε να έχουμε τα εργαλεία και τους ανθρώπους ικανούς να σχεδιάζουν εκ των προτέρων, πρέπει να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Αυτός είναι ο στόχος της αναδιάρθρωσης των οινοποιείων».