Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [16ο Μέρος]

3.2.1. Έκδοση παραστατικών διακίνησης

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 για τη διακίνηση αποθεμάτων, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να εκδίδει είτε Δελτίο Αποστολής είτε Τιμολόγιο Πώλησης ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης με ένδειξη διακίνησης αποθεμάτων , εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση που η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης είναι διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης της διακίνησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1123/2024 απόφασης, είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται και οι δύο ημερομηνίες.

Επισήμανση : Η ημερομηνία έναρξης της διακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού διακίνησης.

β) Σύμφωνα με την απόφαση Α.1123/2024, εκδότης των παραστατικών διακίνησης είναι η επιχείρηση που εκκινεί διακινήσεις αποθεμάτων από δικές της εγκαταστάσεις (α/α εγκατάστασης δηλωμένη στην Α.Α.Δ.Ε.), ανεξάρτητα αν τα αποθέματα αυτά ανήκουν στην κυριότητά της.

3.2.2. Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.5104/2024, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα δεδομένα διακίνησης αποθεμάτων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, χρησιμοποιώντας τους Τύπους Παραστατικών που σχετίζονται με τη διακίνηση αποθεμάτων και τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020, καθώς και την επιχειρησιακή τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, όπως αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., (www.aade.gr/mydata).

3.2.3. Έναρξη και ενδιάμεση διαδικασία (φορτώσεις – μεταφορτώσεις)

α) Με την έκδοση του παραστατικού διακίνησης, η επιχείρηση διαβιβάζει την ποσότητα και το είδος των αποθεμάτων προς διακίνηση, τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου καθώς και τον Α.Φ.Μ. του μεταφορέα εφόσον είναι τρίτη οντότητα καθώς και την ώρα έναρξης της διακίνησης, (κατά προσέγγιση αν δεν είναι βεβαία).

β) Στη συνέχεια, ο μεταφορέας, με τη σάρωση του δισδιάστατου γραμμωτού κωδικού (QR code) του σχετικού παραστατικού, επιβεβαιώνει την παραλαβή των αποθεμάτων και επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, εφόσον απαιτείται, την ακριβή ώρα έναρξης της διακίνησης και τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.

γ) Κατά τη διάρκεια της διακίνησης, το σχετικό παραστατικό που συνοδεύει τα αποθέματα παρέχει ψηφιακά, μέσω της σάρωσης QR Code του σχετικού παραστατικού, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 ΕΛΠ, καθώς και της απόφασης Α.1123/2024. Ειδικότερα, πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο διαθέσιμα τα παρακάτω πεδία :

Α.Φ.Μ., Επωνυμία, Διεύθυνση Εγκατάστασης Εκδότη

Α.Φ.Μ., Επωνυμία, Διεύθυνση Εγκατάστασης Λήπτη (σε περίπτωση οντότητας του άρθρου 1 του Ν.4308/2014)

Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση (σε περίπτωση ιδιώτη)

Ημερομηνία Έκδοσης

Ημερομηνία Έναρξης Διακίνησης

Σειρά και Α/Α Παραστατικού

Είδος διακινούμενων αποθεμάτων

Ποσότητα

Τόπος Φόρτωσης

Τόπος Παράδοσης

Μονάδα μέτρησης

Πλήθος και Είδος Συσκευασιών

Σκοπός Διακίνησης αποθεμάτων

δ) Στην περίπτωση μεταφορτώσεων, με την ολοκλήρωση της παραλαβής των αποθεμάτων στο επόμενο μεταφορικό μέσο, ο μεταφορέας ενημερώνει ψηφιακά για την παραλαβή των αποθεμάτων, με τη σάρωση του QR Code του σχετικού παραστατικού και διαβιβάζει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό ή τον κωδικό δρομολογίου/πτήσης του μεταφορικού μέσου και την ώρα μεταφόρτωσης.

3.2.4. Ολοκλήρωση διακίνησης για τον Εκδότη και παραλαβή αποθεμάτων από τον Λήπτη

α) Η διακίνηση ολοκληρώνεται για τον Εκδότη τη στιγμή που ο Λήπτης παραλαμβάνει τα αποθέματα με το αντίστοιχο παραστατικό διακίνησης και διαβιβάζει τη σχετική επιβεβαίωση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τη σάρωση QR Code.

β) Στην περίπτωση που το παραστατικό διακίνησης και τα αποθέματα που απεικονίζονται σε αυτό δεν παραληφθούν για οποιονδήποτε λόγο από τον Λήπτη, ο Μεταφορέας δηλώνει τη μη παραλαβή αυτών μέσω της επιλογής «μη παραλαβή» και της διαβίβασης των σχετικών δεδομένων, ενώ η διακίνηση ολοκληρώνεται με την επιστροφή τους στην εγκατάσταση που εκκίνησε η διακίνηση. Στη συνέχεια, ο Εκδότης εκδίδει παραστατικό ποσοτικής παραλαβής και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με την αντίστοιχη συσχέτισή τους με το αρχικώς εκδοθέν παραστατικό διακίνησης.

3.2.5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας διακίνησης για τον Λήπτη – Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για πιθανές αποκλίσεις (πλεονάσματα – ελλείμματα)

Η διακίνηση ολοκληρώνεται για τον Λήπτη μετά την παραλαβή του παραστατικού διακίνησης και των αποθεμάτων που διακινήθηκαν, μέσω της σάρωσης QR Code του σχετικού παραστατικού. Στην περίπτωση που είτε κατά τον χρόνο παραλαβής είτε σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και έως πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της απόφασης Α.1122/2024, διαπιστωθούν αποκλίσεις (πλεονάσματα – ελλείμματα) σε σχέση με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο που διενεργείται για τα αποθέματα που πραγματικά παραλήφθηκαν, ο Λήπτης εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής και διαβιβάζει τα δεδομένα αποκλίσεων (πλεονάσματα – ελλείμματα) διακίνησης για την ορθή απεικόνιση των αποθεμάτων που έχουν παραληφθεί.

Επισήμανση : Στην περίπτωση αυτή, ο Λήπτης εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA Τύπο Παραστατικού 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών