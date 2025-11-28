Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Τι θα γίνει στην Ευρώπη

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου – Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Τι θα γίνει στην Ευρώπη
Μια φωτογραφία της Farmers & Drovers Bank έχει ξεχωριστή θέση στο ράφι δίπλα στο γραφείο της Μισέλ Μπάουμαν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον – μια εξέχουσα υπενθύμιση των οικογενειακών της δεσμών με έναν από τους παλαιότερους δανειστές στο Κάνσας, καθώς ο προπάππους της ήταν ο πρώτος πρόεδρος της 143 ετών τράπεζας, που εξακολουθεί να έχει η οικογένειά της στην αγροτική περιοχή της Midwest και όπου πέρασε επτά χρόνια ως αντιπρόεδρός της πριν ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2018.

Οι ρίζες της στον τραπεζικό τομέα την έκαναν μια προφανή επιλογή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη θέση της αντιπροέδρου εποπτείας της Fed τον Ιούνιο και είναι επίσης μία εκ των διεκδικητών για να διαδεχθεί τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Το γεγονός ότι η τραπεζική είναι στο αίμα της Μπάουμαν βοηθά επίσης να εξηγηθεί η όρεξη με την οποία έχει ξεκινήσει μία από τις πιο σημαντικές ανατροπές της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης των ΗΠΑ για δεκαετίες, επισημαίνουν οι Financial Times σε ανάλυσή τους. Η προσπάθεια, που συνοδεύεται από μείωση κατά 30% στον αριθμό του προσωπικού στην εποπτική και ρυθμιστική μονάδα της Fed, είναι σύμφωνη με τους ευρύτερους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ για συρρίκνωση της πολιτείας και άρση των ρυθμίσεων.

Οι ερευνητές έχουν προβλέψει ότι οι μεταρρυθμίσεις της αμερικανικής τραπεζικής νομοθεσίας θα απελευθερώσουν σχεδόν 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δανειστική ικανότητα και θα ενισχύσουν την κερδοφορία των δανειστών της χώρας, μειώνοντας το ποσό του κεφαλαίου που απορροφά τις ζημιές που απαιτείται να διατηρούν.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τον δανεισμό και τα κέρδη και θα εδραιώσουν την αμερικανική κυριαρχία, υποστηρίζεται. Οι επικριτές λένε, όμως, ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα άλλο κραχ

Πολλοί στη Wall Street και μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ επικρότησαν την Μπάουμαν, καθώς υποσχέθηκε να αφαιρέσει αυτό που θεωρούν ως υπερβολικούς περιορισμούς στις τράπεζες των ΗΠΑ, για να ενθαρρύνει περισσότερο δανεισμό, χρηματοοικονομική καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.

Λένε ότι η καταστολή του κλάδου που ακολούθησε το κραχ του 2008 πήγε πολύ μακριά, οδηγώντας την ανάληψη κινδύνων έξω από τις τράπεζες, ενώ ώθησε μεγάλα τμήματα δανεισμού και συναλλαγών σε πιο ελαφρά εποπτευόμενες ιδιωτικές πιστωτικές αγορές και hedge funds.

«Ο κόσμος παρακολουθεί και οι ΗΠΑ προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς», λέει ο Τιμ Άνταμς, επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών, το οποίο κάνει lobbying για πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. «Είχαμε 15 χρόνια που προσθέταμε συνεχώς κεφάλαια και ρευστότητα και εστιάζαμε στον λειτουργικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτούμε», τονίζει.

Οι ξένοι αντίπαλοι των μεγάλων τραπεζών της Wall Street ανησυχούν ότι η χαλάρωση των κανόνων των ΗΠΑ θα δώσει στους δανειστές της χώρας ένα ισχυρό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς τους να επεκτείνουν την ήδη δεσπόζουσα θέση τους σε πολλά μέρη των διεθνών κεφαλαιαγορών.

Οι επικριτές της Μπάουμαν προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση μεγάλου μέρους του βιβλίου χρηματοοικονομικών κανόνων των ΗΠΑ, μόλις δύο χρόνια μετά την κατάρρευση πολλών μεσαίων αμερικανικών τραπεζών, θα ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου από τις τράπεζες, θα εκθέσει τους πελάτες τους σε περισσότερες αδικοπραγίες και ζημίες, και ακόμη θα φυτέψει τους σπόρους της επόμενης οικονομικής κατάρρευσης. Ορισμένοι φοβούνται μια ρυθμιστική κούρσα προς τα κάτω, καθώς οι τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο ασκούν πιέσεις στις δικές τους ρυθμιστικές αρχές για να χαλαρώσουν τους περιορισμούς.

Ο Robert Mazzuoli, στον οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch, λέει ότι η στροφή σε χαλαρότερες ρυθμίσεις είναι «πιθανόν να μειώσει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα σε συστημικούς κλυδωνισμούς της αγοράς».

Ο Μάικλ Μπαρ, ο προκάτοχος της Μπάουμαν ως αντιπρόεδρος εποπτείας, είπε σε ομιλία του αυτό το μήνα ότι «περίοδοι σχετικής οικονομικής ηρεμίας» είχαν επανειλημμένα οδηγήσει σε προσπάθειες αποδυνάμωσης της ρύθμισης και της εποπτείας. «Αυτό είχε συχνά τρομερές συνέπειες, όπως το είδαμε εμφανώς κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι οι τράπεζες της Wall Street είναι πιθανό να είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από τις μεταρρυθμίσεις της Μπάουμαν. Η Alvarez & Marsal, μια συμβουλευτική εταιρεία, εκτίμησε σε μια πρόσφατη έκθεση ότι η απορρύθμιση θα απελευθέρωσε σχεδόν 140 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου για τους δανειστές των ΗΠΑ, ενισχύοντας την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους κατά σχεδόν 6%.

Ο Fernando de la Mora, συνεπικεφαλής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Alvarez & Marsal, προβλέπει ότι και οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου θα τα πήγαιναν καλά, με πτώση περίπου 8% στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους, χάρη στις αναμενόμενες ρυθμιστικές αλλαγές και τα λιγότερο επαχθή stress tests.

Τραπεζίτες στην ΕΕ καλούν τις ρυθμιστικές αρχές να χαλαρώσουν τους περιορισμούς

Ωστόσο, λέει ότι οι δανειστές της ΕΕ θα χάσουν ως επί το πλείστον, καθώς οι συνολικές κεφαλαιακές τους απαιτήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 1%. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ελβετίας οδεύουν προς την άλλη κατεύθυνση, προέβλεψε, αυξάνοντας τα επίπεδα κεφαλαίου κατά 33% ως απάντηση στην κρίση του 2023 στην Credit Suisse, η οποία κατέστησε αναγκαία τη διάσωσή της από την εγχώρια ανταγωνιστική UBS.

«Η άποψή μας είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσει γρήγορα τις ΗΠΑ στην απορρύθμιση και πιθανώς θα επιτύχει περίπου το ήμισυ της μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων», λέει ο de la Mora. «Αλλά στην ΕΕ μιλάμε μόνο για απλοποίηση και όχι για μείωση».

Παρακινούμενοι από την προοπτική απορρύθμισης των ΗΠΑ, οι Βρετανοί και οι τραπεζίτες της ΕΕ καλούν ήδη τις ρυθμιστικές αρχές να χαλαρώσουν τους περιορισμούς. Η UBS, απογοητευμένη από την προγραμματισμένη αύξηση των κεφαλαιακών της απαιτήσεων κατά 26 δισ. δολάρια, συζητά εάν θα μεταφέρει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κυβέρνηση πιέζει επίσης για πιο φιλική προς την ανάπτυξη ρύθμιση, η Τράπεζα της Αγγλίας θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα της τελευταίας της αξιολόγησης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα στελέχη ελπίζουν ότι αυτό θα διευκολύνει ορισμένους κανόνες.

Θα ακολουθήσει η Ευρώπη;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ρυθμίζει τις μεγαλύτερες τράπεζες στην ΕΕ, ετοιμάζεται επίσης να παρουσιάσει τα συμπεράσματα μιας ειδικής ομάδας που εξετάζει την απλούστευση των κανόνων. Αλλά η κορυφαία επόπτρια της ΕΚΤ, Κλόντια Μπαχ, έχει υποβαθμίσει την ιδέα ότι θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών. «Οι τράπεζες που έχουν καλύτερη κεφαλαιοποίηση είναι πιο ικανές να δανείζουν, ιδιαίτερα σε περιόδους άγχους», επισήμανε.

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου. «Αυτά είναι πολύ άσχημα νέα», σημειώνει ένα κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος της ΕΕ.

Ο George Bridges, ανώτερος σύμβουλος της Ana Botín, εκτελεστικής προέδρου της ισπανικής Banco Santander, λέει ότι οι αμερικανικές αρχές «θα τραβήξουν κάθε μοχλό που μπορούν για να κάνουν τις ΗΠΑ πολύ πιο ελκυστικές για το κεφάλαιο και να ενισχύσουν τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτό; Νομίζω ότι στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη θα πρέπει να έχουμε μια επείγουσα συζήτηση σχετικά με τη νοοτροπία που έχουμε απέναντι στη ρύθμιση και την εποπτεία και για την όρεξή μας για κινδύνους».

Καθώς η Μπάουμαν μεταμορφώνει το ρυθμιστικό τοπίο των ΗΠΑ προς όφελος των τραπεζών τους, άλλες ρυθμιστικές αρχές φοβούνται πως θα αυξήσει την πίεση να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους κινδυνεύοντας να διαβρώσει τα προστατευτικά «κιγκλιδώματα» που έχουν τοποθετηθεί για να αποφευχθεί ένα νέο οικονομικό κραχ.

Η Ashley Alder, η βετεράνος που προεδρεύει της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, επισήμανε αυτή την εβδομάδα πώς φαίνεται να υπάρχουν «διαδοχικοί κύκλοι αυστηροποίησης των κανονιστικών ρυθμίσεων – συνήθως ως απάντηση σε μια χρηματοπιστωτική κρίση – οι οποίοι, στη συνέχεια, ακολουθήθηκαν από περιόδους χαλάρωσης, καθώς οι αναμνήσεις εξασθενούν και οι οικονομικές προτεραιότητες αλλάζουν… μέχρι την επόμενη κρίση».

