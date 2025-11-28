Μorgan Stanley και Χ.Α. διοργανώνουν το 4ο Greek Investment Conference

Tο 4ο Greek Investment Conference διοργανώνει η Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 1–2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προσφέροντας σε επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ανώτατα στελέχη τους και να γνωρίσουν το δυναμικά εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας.

Το διήμερο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές που αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη διεθνή προβολή και τη δυναμική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities.

Το διήμερο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές που αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη διεθνή προβολή και τη δυναμική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η ατζέντα του 4ου Greek Investment Conference

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Στρογγυλό τραπέζι για επενδυτές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

-Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Clare Woodman, CEO Morgan Stanley & Co. International Plc και Head of EMEA, Latin America & Canada, Morgan Stanley

-Συζήτηση σε πάνελ με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη (Νέα) Παγκόσμια Τάξη» με τη συμμετοχή των Ν. Σταθόπουλου (BC Partners), Μ. Ρήγα (Energean) και Ε. Μυτιληναίου (METLEN Energy and Metals)

-Συζήτηση σε πάνελ με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών

-Συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκης (IPTO) και Π. Τζαννετάκης (Motor Oil Hellas)

-Fireside chat με τον Γιώργο Στάσση (ΔΕΗ), υπό τον συντονισμό της Yawen Chen (Thomson Reuters)

-Breakfast επενδυτών με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

-Fireside chat μεταξύ του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO της Euronext Stéphane Boujnah

-Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την Κλίμακα και την Καινοτομία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», με τη συμμετοχή της Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και της Ε. Βρεττού (CrediaBank) υπό τον συντονισμό του Γ. Κοντόπουλου, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

-Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επενδύοντας στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή των συμβούλων του Πρωθυπουργού Μ. Αργυρού και Δ. Πολίτη

Στις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (one-to-one & group meetings) θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη από τις ακόλουθες εταιρείες:

ADMIE (IPTO) HOLDING

AEGEAN

AKTOR GROUP

ALPHA BANK

ALTER EGO MEDIA

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT

ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CO.

AUSTRIACARD HOLDINGS

AUTOHELLAS

AVAX GROUP

BANK OF CYPRUS

CENERGY HOLDINGS

Coca-Cola HBC

CrediaBank

ELLAKTOR

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry

EUROBANK ERGASIAS

FOURLIS GROUP

GEK TERNA

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION (OTE)

HELLENIQ ENERGY HOLDINGS

IDEAL HOLDINGS

INTRALOT

JUMBO

KRI-KRI

LAMDA DEVELOPMENT

METLEN ENERGY & METALS

MOTOR OIL

NATIONAL BANK OF GREECE (NBG)

NOVAL PROPERTY REIC

OPAP

OPTIMA BANK

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS

PIRAEUS PORT AUTHORITY

PPC

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE

QUALCO GROUP S.A.

SARANTIS GROUP

THEON INTERNATIONAL

TITAN GROUP

TRADE ESTATES REIC

Viohalco