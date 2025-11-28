Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη άνω του 2% το 2026 βλέπει η Πειραιώς

Ανάλυση της τράπεζας Πειραιώς για την ελληνική οικονομία - Οι διεθνείς εξελίξεις

Economy 28.11.2025, 14:19
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη άνω του 2% το 2026 βλέπει η Πειραιώς
Την θετική δυναμική με ανάπτυξη άνω του 2% αναμένεται να διατηρήσει η ελληνική οικονομία το 2026 σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Autumn 2025, Economic Forecast” και την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετική δυναμική καθώς στηρίζεται στην άνοδο της κατανάλωσης και στην ενίσχυση των επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

Η ανάλυση για την ελληνική οικονομία

Για το 2027 η αύξηση του ΑΕΠ σύμφωνα με την ΕΕ, αναμένεται να μετριαστεί στο 1,7%, καθώς ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ολοκληρώνεται. Ταυτόχρονα οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας παραμένουν ευνοϊκές με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB και αναβάθμισε το Outlook σε θετικό από το σταθερό. Στις 14 Νοεμβρίου ο οίκος Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε BBB από BBB-, με σταθερό Outlook.

Στις 26 Νοεμβρίου η Ε.Ε εκταμίευσε €2,1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προς την Ελλάδα, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου. Συνεπώς, η Ελλάδα έχει πλέον εισπράξει €23,4 δισ. από το ΤΑΑ, ποσό που φτάνει το 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Οι διεθνείς εξελίξεις

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη συνιστά η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας (στις 30/10) στον τομέα του διμερούς εμπορίου που παράτεινε κατά ένα έτος την εκεχειρία. Επίσης, μειώνει σημαντικά τους επιπρόσθετους δασμούς και διοικητικούς περιορισμούς που είχαν εκτεταμένως δυσμενώς επιβληθεί. Ως αποτέλεσμα, η γενικότερη αβεβαιότητα περιορίζεται σημαντικά, καθώς διαπιστώνεται διάθεση συνεννόησης παρά έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών.

Στις ΗΠΑ, στις 12/11 έληξε η μακροβιότερη μερική αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (1/10-12/11). Δεδομένου, όμως, ότι η διακομματική συμφωνία εξασφαλίζει χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους έως τις 30/1/2026, το ενδεχόμενο νέας κρίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παρόλα αυτά, η συνολική δραστηριότητα φαίνεται να αναπτύσσεται ικανοποιητικά με πιθανή μία πρόσκαιρη επιβράδυνση αναμένεται στο Β’ εξάμηνο του 2025 και οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δασμών παραμένουν αποθαρρυντικές. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας φαίνεται να έχουν χειροτερεύσει οδηγώντας σε νέα μείωση των παρεμβατικών επιτοκίων της κατά 25 μ.β. στην τελευταία συνεδρίαση της.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% σε ετήσια, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας διατηρούνται, επιστρέφοντας θετικά την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ.

Στην Κίνα, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αξιοσημείωτη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αν και για συνολικά για το 2025 φαίνεται πως θα επιτευχθεί ο στόχος του «περίπου 5%».

