Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Τι συμβαίνει με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων και τη μεγάλη διαρροή ρευστότητας

Economy 28.11.2025, 07:00
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Η εικόνα που προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική: τον Οκτώβριο του 2025 οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα υποχώρησαν στα 2,12 δισ. ευρώ από αύξηση 2,64 δισ. τον Σεπτέμβριο. Πίσω από αυτό το «άδειασμα» των τραπεζικών λογαριασμών, βρίσκεται ξεκάθαρα ο επιχειρηματικός τομέας, καθώς οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 2,35 δισ. ευρώ – αριθμός που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Η μείωση αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε συγκυριακή. Είναι ο καθρέφτης μιας αγοράς που πιέζεται έντονα από το υψηλό κόστος λειτουργίας, την κόπωση της κατανάλωσης και τις διαδοχικές αυξήσεις σε ενέργεια, μισθολογικό κόστος και ενοίκια. Όπως αναδεικνύει και η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, η αγορά στερείται πάνω από 750 εκατ. ευρώ τζίρου μόνο από τη σύγκριση του εννεαμήνου 2025 με το αντίστοιχο του 2024. Για να «ισοφαριστεί» αυτή η υστέρηση, το λιανεμπόριο θα χρειαστεί αύξηση πωλήσεων τουλάχιστον 10% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους , κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε ένα περιβάλλον υψηλών λειτουργικών επιβαρύνσεων.

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ταμειακά διαθέσιμά τους όχι για να ενισχύσουν τις καταθέσεις τους, αλλά για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους: να πληρώσουν μισθούς, λογαριασμούς, φόρους και προμηθευτές. Η ρευστότητα που κάποτε λειτουργούσε ως «μαξιλάρι ασφαλείας», τώρα εξαϋλώνεται για να καλύψει ανάγκες της καθημερινής επιβίωσης.

Αυτή είναι η μία όψη όψη που βιώνουν πολλές επιχειρήσεις.Υπάρχει και ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός λόγος: οι επιχειρήσεις επιλέγουν πλέον να κατευθύνουν τα χρήματά τους εκτός τραπεζικών καταθέσεων και κάπως έτσι «αδειάζουν τους λογαριασμούς» γεγονός που φαίνεται και από τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς της ΤτΕ για το σύνολο της οικονομίας.
Με τα επιτόκια των προθεσμιακών να έχουν υποχωρήσει σημαντικά και την απόδοση των απλών καταθέσεων να παραμένει σχεδόν μηδενική, ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα: βραχυπρόθεσμα ομόλογα, εταιρικά repos, αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων και κρατικά τίτλους. Σε ένα περιβάλλον όπου η ΕΚΤ έχει μπει σε τροχιά μειώσεων επιτοκίων, το τραπεζικό προϊόν σταθερής απόδοσης χάνει τη γοητεία του και οι επιχειρήσεις αναζητούν μεγαλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ευελιξία.

Η μετακίνηση αυτή δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλα αποτελεί ευρωπαϊκή τάση. Όμως στη χώρα μας αποκτά μεγαλύτερη ένταση, γιατί έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε μια αγορά που ήδη πιέζεται από μειωμένο τζίρο και υψηλό κόστος λειτουργίας. Έτσι, οι επιχειρήσεις όχι μόνο «τραβούν» χρήματα για να καλύψουν ανάγκες, αλλά και μεταφέρουν μέρος της ρευστότητάς τους σε πιο αποδοτικά χρηματοοικονομικά εργαλεία ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

