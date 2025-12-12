Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «πράσινο» οι αγορές, ξεχωρίζει η Fresnillo

Θετικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας την αισιοδοξία που επικράτησε χτες στη Wall Street, αλλά και παρακάμπτοντας τα στοιχεία που έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε αναπάντεχα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,41% στις 583 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,43% στις 9.744 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,59% στις 24.434 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,52% στις 8.127 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων ξεχωρίζει η μετοχή της Prosus με κέρδη 1,70%, όπως και η Societe Generale, ενώ στο Λονδίνο στο επίκεντρο είναι η Fresnillo, που σημειώνει άνοδο 2,73%.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές όμως παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, εν μέσω προειδοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο. «Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα του πολέμου που υπέστησαν οι παππούδες μας ή οι προπάπποι μας», δήλωσε ο Ρούτε.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε απρόσμενα κατά το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Οι οικονομολόγοι περίμεναν 0% ανάπτυξη για την περίοδο αυτή.

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε μηνιαία μείωση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS). Στο μεταξύ, το πραγματικό ΑΕΠ για το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο σημείωσε μείωση 0,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου (Destatis). Ο δείκτης επιβεβαιώνει την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Στατιστικού Γραφείου της Γαλλίας (INSEE). Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και τις τιμές που δόθηκαν στην προκαταρκτική εκτίμηση. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,2%.