Ασιατικά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι ανακούφισης στις αγορές

Μετά από αρκετές ημέρες έντονης νευρικότητας και αρκετών πιέσεων, οι αγορές στην περιοχή Ασίας κατέγραψαν σημαντικά κέρδη σήμερα, ακολουθώντας την άνοδο της Wall Street, καθώς δύο βασικοί δείκτες της σημείωσαν νέα ρεκόρ.

Στην Ιαπωνία, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,37%, ενώ ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 1,97%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ανέβηκε 1,38%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία σημείωσε κέρδη 1,23%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 0,6%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ανέβηκε κατά 1,69%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,41%.

Στο μεταξύ τα βλέμματα ήταν στην ετήσια συνεδρίαση οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, όπου επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να προσφέρει ευρεία οικονομική στήριξη για το επόμενο έτος. Μεταξύ των βασικών μέτρων, περιλαμβάνεται η ενίσχυση της κατανάλωσης και η σταθεροποίηση του τομέα των ακινήτων.

Οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν επικεντρωμένοι στην ενίσχυση των εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το νέο πενταετές σχέδιο, το οποίο ξεκινά το 2026, ανέφεραν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στην Ιαπωνία, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε μηνιαία αύξηση 1,5% και έφτασε στις 104,7 μονάδες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) της Ιαπωνίας. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης αποστολών αυξήθηκε κατά 1,7% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τις 102,3 μονάδες, ενώ παρουσίασε ετήσια αύξηση 1,1%. Ο δείκτης αποθεμάτων διαμορφώθηκε στις 100,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ παρουσίασε πτώση 1,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.