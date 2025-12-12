Ασιατικά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι ανακούφισης στις αγορές

Οι αγορές στην περιοχή Ασίας κατέγραψαν σημαντικά κέρδη

Markets 12.12.2025, 10:16
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι ανακούφισης στις αγορές
Newsroom

Μετά από αρκετές ημέρες έντονης νευρικότητας και αρκετών πιέσεων, οι αγορές στην περιοχή Ασίας κατέγραψαν σημαντικά κέρδη σήμερα, ακολουθώντας την άνοδο της Wall Street, καθώς δύο βασικοί δείκτες της σημείωσαν νέα ρεκόρ.

Στην Ιαπωνία, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,37%, ενώ ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 1,97%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ανέβηκε 1,38%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία σημείωσε κέρδη 1,23%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 0,6%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ανέβηκε κατά 1,69%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,41%.

Στο μεταξύ τα βλέμματα ήταν στην ετήσια συνεδρίαση οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, όπου επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να προσφέρει ευρεία οικονομική στήριξη για το επόμενο έτος. Μεταξύ των βασικών μέτρων, περιλαμβάνεται η ενίσχυση της κατανάλωσης και η σταθεροποίηση του τομέα των ακινήτων.

Οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν επικεντρωμένοι στην ενίσχυση των εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το νέο πενταετές σχέδιο, το οποίο ξεκινά το 2026, ανέφεραν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στην Ιαπωνία, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε μηνιαία αύξηση 1,5% και έφτασε στις 104,7 μονάδες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) της Ιαπωνίας. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης αποστολών αυξήθηκε κατά 1,7% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τις 102,3 μονάδες, ενώ παρουσίασε ετήσια αύξηση 1,1%. Ο δείκτης αποθεμάτων διαμορφώθηκε στις 100,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ παρουσίασε πτώση 1,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε στο τέλος το ΧΑ υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Wall Street: Βρίσκει στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed
Wall Street

Στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed βρίσκει η Wall Street
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley
Markets

Morgan Stanley: «Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές το 2026
Χρηματιστήριο ΑΘηνών: Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Markets
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε στο τέλος το ΧΑ υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα πέσει η στήριξη των 2.075 – 2.080 μονάδων, ακόμη και αν έχει απέναντί της τίτλους όπως η Eurobank και ο ΟΠΑΠ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Βρίσκει στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed
Wall Street

Στηρίγματα στο σήμα του Γουόλερ της Fed βρίσκει η Wall Street

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της Συνόδου Διευθυντών Επιχειρήσεων του Yale, ο Γουόλερ δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, αν και με μέτριο ρυθμό

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley
Markets

Morgan Stanley: «Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές το 2026

Τι εκτιμά για την Ελλάδα η Morgan Stanley - Παραμένει αρνητική για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο ΑΘηνών: Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13% στις 2.083,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 96 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20 εκατ. τεμάχια

Ελληνικά ομόλογα: Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας με την ένταξη στον Δείκτη iBoxx® Global Government, λέει η S&P Global
Ομόλογα

Γιατί ανοίγει νέος ορίζοντας για τα ελληνικά ομόλογα

Θετικά σχολιάζει ο S&P Global την ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων (όπως και των ινδικών) στον Δείκτη iBoxx® Global Government

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Ανακάμπτει δυναμικά από τα χαμηλά πενταετίας
Commodities

Ανακάμπτει δυναμικά από τα χαμηλά πενταετίας το πετρέλαιο

Πάνω από τα 60 δολάριο το βαρέλι η τιμή για το πετρέλαιο Brent

Latest News
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025
Economy

Αναπτυξιακή κόπωση για την ευρωζώνη στο φίνις του 2025

Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει στο 2026 με μικρότερη αναπτυξιακή ταχύτητα - Το δίλημμα για την Ευρωζώνη

Αλέξανδρος Κλώσσας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο