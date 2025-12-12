Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο: Πτωτικό γύρισμα στο τέλος

Χωρίς καύσιμα έμειναν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκαν ανοδικά, τις τελευταίες ώρες έχασαν την ορμή τους κλείνοντας με αρνητικά πρόσημα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,47% στις 578 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,56% στις 9.649 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,34% στις 24.211 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,21% στις 8.068 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Wendel έκλεισε με κέρδη 4,8%, καθώς δημοσιεύτηκαν αναφορές που αναφέρουν ότι θα καταβάλει 1,6 δισ. ευρώ στους επενδυτές μέχρι το 2030.

Στον αντίποδα, η Magnum, βρέθηκε για δεύτερη ημέρα σε αρνητικά εδάφη. Η μετοχή της εταιρείας παγωτών, η οποία αποσχίστηκε από την Unilever τη Δευτέρα, έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ στα 12,80 ευρώ, προ ημερών, αλλά σήμερα βρέθηκε στα 12,20 ευρώ.

Η μετοχή της ολλανδικής εταιρείας ημιαγωγών ASMI υποχώρησε κατά 4,9%. Οι μετοχές της επίσης ολλανδικής εταιρείας BESI, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό ημιαγωγών, κινήθηκαν κατά 3,5% χαμηλότερα.

Οι επενδυτές

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, εν μέσω προειδοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο. «Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα του πολέμου που υπέστησαν οι παππούδες μας ή οι προπάπποι μας», δήλωσε ο Ρούτε.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε απρόσμενα κατά το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Οι οικονομολόγοι περίμεναν 0% ανάπτυξη για την περίοδο αυτή.

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε μηνιαία μείωση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS). Στο μεταξύ, το πραγματικό ΑΕΠ για το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο σημείωσε μείωση 0,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου (Destatis). Ο δείκτης επιβεβαιώνει την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Στατιστικού Γραφείου της Γαλλίας (INSEE). Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και τις τιμές που δόθηκαν στην προκαταρκτική εκτίμηση. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,2%.