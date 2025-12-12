Μασκ: Ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO αλλα υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι

H εμμονή του Ιλον Μασκ με την αποστολή στον Αρη, βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια εγγραφή της SpaceX - Η εταιρεία θα μπορούσε να εισαχθεί με αποτίμηση 1 τρισεκατομμυρίου

World 12.12.2025, 17:16
Μασκ: Ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO αλλα υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι
Newsroom

Οι επενδυτές που εξετάζουν την πιθανή επιτυχημένη IPO της SpaceX ίσως χρειαστεί να προετοιμαστούν, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιλον Μασκ εξισορροπεί την επικίνδυνη προσπάθειά του να φτάσει στον Άρη με την ανάπτυξη της πλούσιας σε έσοδα επιχείρησης δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών Starlink, η οποία θα προσέφερε πιο αξιόπιστες αποδόσεις στους μετόχους.

Η πιθανή αποτίμηση του ενός τρισ. δολ.

Η SpaceX, η οποία μετέτρεψε τα διαστημικά ταξίδια με επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους και κατασκεύασε ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικών ευρυζωνικών συνδέσεων, στοχεύει σε μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο που θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια με μια αποτίμηση που θα ξεπερνούσε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, η οποία θα κατατασσόταν μεταξύ των μεγαλύτερων αρχικών δημόσιων προσφορών στην ιστορία.

Ο Μασκ ανέκαθεν υποστήριζε ότι η αποστολή ανθρώπων στον Άρη ήταν η δια βίου φιλοδοξία του. Αυτό θα πρέπει να μετριάσει τις προσδοκίες ότι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο SpaceX θα περιορίσει την εστίασή της σε τμήματα της επιχείρησης που δημιουργούν έσοδα, όπως η επέκταση του Starlink σε μια υπηρεσία απευθείας επικοινωνίας με κινητά ή η κατασκευή κέντρων δεδομένων με βάση το διάστημα, λένε οι αναλυτές.

Επενδυτές στην αυτοκινητοβιομηχανία του Μασκ, την Tesla, έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουν την εξισορρόπηση ανταγωνιστικών τεχνολογιών και την διχασμένη προσοχή του Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει στο παρελθόν αναστατώσει ορισμένους επενδυτές λέγοντας ότι η Tesla δεν είναι αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Οι επικίνδυνες επενδύσεις του Μασκ

Οι επενδυτές έχουν καλωσορίσει την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX. Ωστόσο, ο Κάλεμπ Χένρι, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών Quilty Analytics, η οποία επικεντρώνεται στο διάστημα, δήλωσε ότι οποιοσδήποτε αγοραστής μετοχών της SpaceX θα πρέπει να αποδεχτεί ότι η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επικίνδυνες επιχειρήσεις, μερικές από τις οποίες, όπως η Starlink και ο επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος Falcon 9, έχουν αποδώσει μετά από μακρές περιόδους πειραματισμού.

«Η SpaceX ήταν ανέκαθεν μια εταιρεία που βασιζόταν σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και οι επενδυτές μπορεί να απογοητευτούν αν αισθάνονται ότι δεν ανταμείβονται για το ότι είναι επενδυτές. Οπότε, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο», είπε ο Χένρι. «Οι επενδυτές του αύριο θα πρέπει να το αποδεχτούν αυτό».

Υπήρξαν αρκετές λανθασμένες προβλέψεις για μια δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία είναι από καιρό συνυφασμένη με την εμμονή του Μασκ με τον Άρη.
Η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, δήλωσε το 2018 ότι η εταιρεία δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι να αρχίσει να πετάει τακτικά στον Άρη, ένας στόχος που έχει επανειλημμένα αναβληθεί.

Το Reuters επισημαίνει ότι πέρα από τους κινδύνους που συνδέονται με τις φιλοδοξίες για τον Άρη, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν επίσης την υψηλή αποτίμηση της SpaceX , η οποία υποθέτει ραγδαία ανάπτυξη από τα τρέχοντα ετήσια έσοδα των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος της αγοράς για υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας προς κινητά και τη σκοπιμότητα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα
BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους
KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS
Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
Στεγαστική κρίση: Από τα επιδόματα στα εργοτάξια – Η νέα προσέγγιση 
Ακίνητα

Από τα επιδόματα στα εργοτάξια - Η στροφή στο... στεγαστικό 

Έμφαση στην αύξηση της προσφοράς στέγης - Η στεγαστική κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης 

Αθανασία Ακρίβου
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο
Business

Μπλόκο σε 11.000 παράνομες ιστοσελίδες με τυχερά παιχνίδια

Νομοσχέδιο για να μπει τάξη στα παράνομα τυχερά παιχνίδια και πλαίσιο για την ανάπτυξη των καζίνο εισηγείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Economy

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ελβετικό και τα όχι των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή - Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρουν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS

H KNDS προήλθε το 2017 από τη συγχώνευση της γαλλικής κατασκευάστριας αρμάτων μάχης Nexter με τη γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei-Wegmann

Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

Η Diageo πουλά το πλειοψηφικό της πακέτο στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της μείωσης των επιτοκίων αλλά όχι με βιασύνη
World

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της μείωσης των επιτοκίων αλλά όχι με βιασύνη

Ο Γουόλερ υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Fed

Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν την Ευρώπη― τουλάχιστον τις κυβερνήσεις που θεωρούν πιο φιλικές ― να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισ. ευρώ

Latest News
Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρουν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025
Economy

Αναπτυξιακή κόπωση για την ευρωζώνη στο φίνις του 2025

Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει στο 2026 με μικρότερη αναπτυξιακή ταχύτητα - Το δίλημμα για την Ευρωζώνη

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η έδρα απονεμήθηκε από την ΕΕ στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Βαρουτά

Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

Κεφαλογιάννη: Ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό το 2025
Τουρισμός

Κεφαλογιάννη: Το 2025, ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, είπε η 'Ολγα Κεφαλογιάννη

KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS

H KNDS προήλθε το 2017 από τη συγχώνευση της γαλλικής κατασκευάστριας αρμάτων μάχης Nexter με τη γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei-Wegmann

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100

Με τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων οκτώ μηνών έκλεισε ο βρετανικός FTSE 100, αν και περιόρισε στο τέλος τα κέρδη του

Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

Η Diageo πουλά το πλειοψηφικό της πακέτο στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi

Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Business

Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Οκταμελής η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Γρ. Σαράντης - Αμετάβλητη η διοικητική ομάδα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο