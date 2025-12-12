Μασκ: Ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO αλλα υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι

Οι επενδυτές που εξετάζουν την πιθανή επιτυχημένη IPO της SpaceX ίσως χρειαστεί να προετοιμαστούν, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιλον Μασκ εξισορροπεί την επικίνδυνη προσπάθειά του να φτάσει στον Άρη με την ανάπτυξη της πλούσιας σε έσοδα επιχείρησης δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών Starlink, η οποία θα προσέφερε πιο αξιόπιστες αποδόσεις στους μετόχους.

Η πιθανή αποτίμηση του ενός τρισ. δολ.

Η SpaceX, η οποία μετέτρεψε τα διαστημικά ταξίδια με επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους και κατασκεύασε ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικών ευρυζωνικών συνδέσεων, στοχεύει σε μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο που θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια με μια αποτίμηση που θα ξεπερνούσε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, η οποία θα κατατασσόταν μεταξύ των μεγαλύτερων αρχικών δημόσιων προσφορών στην ιστορία.

Ο Μασκ ανέκαθεν υποστήριζε ότι η αποστολή ανθρώπων στον Άρη ήταν η δια βίου φιλοδοξία του. Αυτό θα πρέπει να μετριάσει τις προσδοκίες ότι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο SpaceX θα περιορίσει την εστίασή της σε τμήματα της επιχείρησης που δημιουργούν έσοδα, όπως η επέκταση του Starlink σε μια υπηρεσία απευθείας επικοινωνίας με κινητά ή η κατασκευή κέντρων δεδομένων με βάση το διάστημα, λένε οι αναλυτές.

Επενδυτές στην αυτοκινητοβιομηχανία του Μασκ, την Tesla, έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουν την εξισορρόπηση ανταγωνιστικών τεχνολογιών και την διχασμένη προσοχή του Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει στο παρελθόν αναστατώσει ορισμένους επενδυτές λέγοντας ότι η Tesla δεν είναι αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Οι επικίνδυνες επενδύσεις του Μασκ

Οι επενδυτές έχουν καλωσορίσει την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX. Ωστόσο, ο Κάλεμπ Χένρι, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών Quilty Analytics, η οποία επικεντρώνεται στο διάστημα, δήλωσε ότι οποιοσδήποτε αγοραστής μετοχών της SpaceX θα πρέπει να αποδεχτεί ότι η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επικίνδυνες επιχειρήσεις, μερικές από τις οποίες, όπως η Starlink και ο επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος Falcon 9, έχουν αποδώσει μετά από μακρές περιόδους πειραματισμού.

«Η SpaceX ήταν ανέκαθεν μια εταιρεία που βασιζόταν σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και οι επενδυτές μπορεί να απογοητευτούν αν αισθάνονται ότι δεν ανταμείβονται για το ότι είναι επενδυτές. Οπότε, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο», είπε ο Χένρι. «Οι επενδυτές του αύριο θα πρέπει να το αποδεχτούν αυτό».

Υπήρξαν αρκετές λανθασμένες προβλέψεις για μια δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία είναι από καιρό συνυφασμένη με την εμμονή του Μασκ με τον Άρη.

Η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, δήλωσε το 2018 ότι η εταιρεία δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι να αρχίσει να πετάει τακτικά στον Άρη, ένας στόχος που έχει επανειλημμένα αναβληθεί.

Το Reuters επισημαίνει ότι πέρα από τους κινδύνους που συνδέονται με τις φιλοδοξίες για τον Άρη, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν επίσης την υψηλή αποτίμηση της SpaceX , η οποία υποθέτει ραγδαία ανάπτυξη από τα τρέχοντα ετήσια έσοδα των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος της αγοράς για υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας προς κινητά και τη σκοπιμότητα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα.