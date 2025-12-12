Μασκ: Σχεδόν τρισεκατομμυριούχος μετά την IPO της SpaceX

Εάν η SpaceX εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,5 τρισ. δολ. το μερίδιο του Ίλον Μασκ θα μπορούσε να αξίζει περισσότερα από 625 δισ. δολάρια

12.12.2025, 22:30
Μασκ: Σχεδόν τρισεκατομμυριούχος μετά την IPO της SpaceX
Newsroom

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει την περιουσία του, η οποία ανέρχεται στα 460,6 δισεκατομμύρια δολάρια, εάν η SpaceX καταφέρει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο με αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμμετοχή του Ίλον Μασκ μόνο στην διαστημική εταιρεία του θα άξιζε περισσότερα από 625 δισεκατομμύρια δολάρια εάν αυτό συνέβαινε, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Billionaires Index, από 136 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα μερίδια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει σε μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιο πολύτιμης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, της Tesla Inc.

Η συνολική περιουσία του θα έφτανε τα 952 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 491 δισεκατομμύρια δολάρια από το τρέχον επίπεδό της, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια αποτίμηση προ-χρηματοδότησης ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την εκτίμησή τους.

Μια αρχική δημόσια προσφορά ανοίγει τον δεύτερο πιθανό δρόμο ώστε ο Μασκ να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αφού τον περασμένο μήνα εξασφάλισε το πρώτο πακέτο 12ψήφιων αποδοχών στην Tesla.

Ο Μασκ κατέχει περίπου το 42% της SpaceX με έδρα το Starbase του Τέξας, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg, ο οποίος χρησιμοποιεί καταθέσεις από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και υπολογισμούς από πρόσφατους γύρους χρηματοδότησης για να εκτιμήσει το μερίδιό του.

Για να μετρήσει την αξία του τρέχοντος μεριδίου του Μασκ στην SpaceX, ο δείκτης χρησιμοποιεί μια συμφωνία του Δεκεμβρίου 2024 που αφορά μια δευτερογενή πώληση 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση σχεδόν 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αξία της είναι περίπου 136 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εφαρμογή μιας έκπτωσης ρευστότητας που χρησιμοποιείται για ιδιωτικές εταιρείες.

Ορισμένες μετοχές της SpaceX πουλήθηκαν σε δευτερογενείς συναλλαγές με αποτίμηση περίπου 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος, αλλά αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται, καθώς το ποσό των μετοχών που πωλήθηκαν δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Ο πάροχος δεδομένων Pitchbook το υπολόγισε σε λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια.

Φιλόδοξοι στόχοι για τον Μασκ

Η πορεία του Μασκ προς το να γίνει τρισεκατομμυριούχος, είτε μέσω της Tesla είτε μέσω της SpaceX, δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Στην Tesla, το πακέτο αμοιβών του Μασκ κατοχυρώνεται μόνο όταν η εταιρεία επιτύχει ορισμένους στόχους. Οι πιο φιλόδοξοι στόχοι περιλαμβάνουν την επίτευξη αγοραίας αξίας 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα, και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με λιγότερο από 13 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla δικαιολόγησε το πακέτο υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο για να τραβήξει την πλήρη προσοχή του διευθύνοντος συμβούλου της.

Ταυτόχρονα, μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την SpaceX, όπου ο Μασκ είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος, θα σήμαινε σχεδόν ισοφάριση του ρεκόρ που σημείωσε η Saudi Aramco όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019 με αποτίμηση 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πετρελαϊκός γίγαντας είχε έσοδα περίπου 360 δισεκατομμυρίων δολαρίων το έτος πριν από την εισαγωγή της. Η SpaceX λέγεται ότι αναμένει έσοδα περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, ανέφερε το Bloomberg.

Ωστόσο, η SpaceX έχει ιστορικό ταχέως αυξανόμενων αποτιμήσεων και οι επενδυτές είναι παραπάνω από ενθουσιασμένοι. Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει πυραύλους και λειτουργεί την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink, εργάζεται πάνω σε μια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει στους υπαλλήλους να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση άνω των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Bloomberg.

Εάν οριστικοποιηθεί, αυτό θα την καθιστούσε και πάλι την πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο, αφού έχασε αυτό το στέμμα από την OpenAI νωρίτερα φέτος, και θα πρόσθετε περισσότερα από 180 δισεκατομμύρια δολάρια στην καθαρή αξία του Μασκ.

Αν οι άλλοι δρόμοι του Μασκ για να γίνει τρισεκατομμυριούχος δεν ευοδωθούν, εξακολουθεί να έχει την xAI, η οποία έφτασε την αποτίμηση των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο.


