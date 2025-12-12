Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Χαιρετίζει την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Με θερμά συγχαρητήρια και ιδιαίτερη ικανοποίηση αντέδρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogroup.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως ιστορική, αφού αποτελεί την πρώτη φορά που Έλληνας υπουργός αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη κορυφαία θέση οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή του κ. Πιερρακάκη επιβεβαιώνει την ενισχυμένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και την αναγνώριση του ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η εκλογή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Προτεραιότητα η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει πως χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, μια στρατηγική κατεύθυνση που η Αρχή θεωρεί κρίσιμη για την ενίσχυση τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Η δήλωση της Βασιλικής Λαζαράκου

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου, έγραψε σε ανάρτησή της στο LinkedIn:

«Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup. Αποτελεί ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα και ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία».

Στενή συνεργασία εν όψει των νέων προκλήσεων

Η Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τη συμβολή στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων, σε μια συγκυρία όπου η χώρα καταγράφει ισχυρή αναβάθμιση του οικονομικού της ρόλου.