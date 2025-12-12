Τσίπρας: Συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup αναδείχθηκε ο υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, νωρίς το μεσημέρι, τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.