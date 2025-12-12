Συνταξιούχοι: Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα – Ποια νησιά επιλέγουν

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό από άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα φέτος κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των προορισμών για τους συνταξιούχους.

Έτσι, η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση στην κατάταξη με τις καλύτερες χώρες για να ζήσει ένας συνταξιούχος από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον δείκτη 2026 Annual Global Retirement Index του περιοδικού International Living.

Οι κατηγορίες που αξιολογούνται για τη λίστα είναι η αγορά κατοικίας, το καθεστώς βίζας και τα οφέλη, το κόστος διαβίωσης, η υγειονομική περίθαλψη, η ανάπτυξη και η διακυβέρνηση, το κλίμα, αλλά και τα γενικότερα συναισθήματα που δημιουργεί μια χώρα στους επισκέπτες.

Οι χώρες για συνταξιοδότηση

Η λίστα με τις 10 καλύτερες χώρες για να ζήσει ένας συνταξιούχος διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ελλάδα

2. Παναμάς

3. Κόστα Ρίκα

4. Πορτογαλία

5. Μεξικό

6. Ιταλία

7. Γαλλία

8. Ισπανία

9. Ταϊλάνδη

10. Μαλαισία

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι συνταξιούχοι επιλέγουν την Ελλάδα είναι το συνολικό κόστος ζωής, το οποίο παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την elxis, η ενοικίαση μιας άνετης κατοικίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά εκτός των μεγάλων πόλεων, μπορεί να είναι πολύ πιο προσιτή από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία ή τη Βόρεια Αμερική.

Τα νησιά

Ακόμη και τα δημοφιλή νησιά συχνά προσφέρουν καλύτερη τιμή από τις παράκτιες περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Αυτή η προσιτή τιμή επιτρέπει στους συνταξιούχους να απολαμβάνουν έναν πλουσιότερο τρόπο ζωής χωρίς οικονομικό άγχος.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα για όσους επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν στην Ελλάδα είναι η προσβασιμότητα των το πρόγραμμα Golden Visa της χώρας, που θεωρείται μια από τις πιο ελκυστικές στην Ευρώπη.

Μέσω μιας επένδυσης σε ακίνητα που ξεκινά από 400.000 ευρώ σε ορισμένες περιοχές, οι συνταξιούχοι και οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πενταετή ανανεώσιμη άδεια παραμονής, με τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης παραμονής στην πορεία. Σε προηγούμενο άρθρο έχουμε αναλύεται ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει για τη Χρυσή Βίζα στην Ελλάδα.

Πρόσφατες ενημερώσεις επιτρέπουν την ολοκλήρωση ολόκληρης της διαδικασίας εξ αποστάσεως, από την απόκτηση φορολογικού αριθμού έως την αγορά ακινήτου. Αυτό καθιστά την Ελλάδα μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους συνταξιούχους που ζουν στο εξωτερικό και επιθυμούν μια ομαλή μετάβαση στην ευρωπαϊκή κατοικία. Επιπλέον, νέοι κανόνες από την ελληνική κυβέρνηση ξεκαθάρισε τα πράγματα και ξεμπλόκαρε χιλιάδες εφαρμογές.

Νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι παγκοσμίως γνωστά, οι συνταξιούχοι επιλέγουν όλο και περισσότερο λιγότερο γνωστά μέρη για μακροχρόνια διαμονή. Μέρη όπως η Πελοπόννησος, Κρήτη, Νάξος, Ρόδος και Η Κέρκυρα προσφέρουν ένα γαλήνιο περιβάλλον, εκπληκτικές παραλίες, φιλικές κοινότητες και εξαιρετική αξία στην αγορά ακινήτων.

Με περισσότερα από 6.000 νησιά, και 227 από αυτά κατοικημένα, η Ελλάδα προσφέρει στους συνταξιούχους μια σχεδόν απεριόριστη γκάμα επιλογών. Είτε προτιμάτε ένα ήσυχο ψαροχώρι, ένα καταπράσινο ορεινό νησί ή μια ζωντανή παραθαλάσσια πόλη, υπάρχει ένα μέρος που ταιριάζει σε κάθε τρόπο ζωής.

Τα ταξίδια προς την Ελλάδα συνεχίζουν να βελτιώνονται, διευκολύνοντας τη ζωή των συνταξιούχων που θέλουν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τις πατρίδες τους. Τα νέα αεροπορικά δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της Wizz Air σε μέρη όπως τα Χανιά, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Μύκονος, ενισχύουν την προσβασιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ελλάδα στην κορυφή του παγκόσμιου δείκτη συνταξιοδότησης

Η Ελλάδα κέρδισε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για καλό λόγο. Με την:

– Εξαιρετικό κλίμα

– Προσιτό κόστος ζωής

– Προσβάσιμες διαδρομές διαμονής

– Πλούσιος πολιτισμός και ζεστή φιλοξενία

– Υψηλή ποιότητα ζωής

– Εξαιρετικές ευκαιρίες ακινήτων

Για όποιον σκέφτεται να μετακομίσει στο εξωτερικό, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να συνταξιοδοτηθούν στην Ελλάδα, ένα μέρος όπου η κάθε μέρα είναι πιο πλούσια, πιο αργή και πιο ουσιαστική.