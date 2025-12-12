Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας ταξίδεψε και φέτος στο Ελσίνκι

Μέσα από τη συμμετοχή στο Slush 2025, η Ελλάδα επιβεβαίωσε ξανά ότι το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας έχει πλέον διεθνή ταυτότητα και δυναμική

12.12.2025, 11:39
Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας ταξίδεψε και φέτος στο Ελσίνκι
Newsroom

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του και ανεβάζει ταχύτητα. Startups, οργανισμοί, funds και ερευνητικές ομάδες συνεργάζονται, δοκιμάζουν νέες ιδέες και χτίζουν λύσεις που διεκδικούν τη θέση τους στο global tech arena.

Η διεθνής δικτύωση ανοίγει νέους δρόμους: συνεργασίες που ξεπερνούν τα γεωγραφικά σύνορα, καινοτόμες ιδέες και τεχνολογικές λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της εγχώριας επιχειρηματικότητας.

Όλο το momentum αυτό κορυφώθηκε και  φέτος στις 19 και 20 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, στο Slush 2025, έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς και τεχνολογικούς κόμβους, ένα διεθνές σημείο συνάντησης. Το ετήσιο συνέδριο έφερε κοντά κορυφαίους επενδυτές, μεγάλες εταιρείες και φιλόδοξες startups από όλον τον κόσμο, για να μοιραστούν εμπειρίες, ιδέες και όραμα και να εμπνεύσουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα.

Από αυτό το γεγονός, δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα, με εκπροσώπους της κυβέρνησης, θεσμικούς φορείς και επιχειρηματίες να συναποτελούν μια εθνική αποστολή, με διοργανωτή την Endeavor Greece,που μοιράζεται ιδέες, χτίζει σχέσεις διεθνώς και προβάλλει το νέο πρόσωπο και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η Εθνική Τράπεζα, ως Strategic Partner και μέλος της ελληνικής αποστολής, υποστήριξε ενεργά για δεύτερη χρονιά την παρουσία μας εκεί, προωθώντας πρωτοβουλίες που ανοίγουν νέους ορίζοντες και επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές startups στις διεθνείς αγορές. Ο Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής, Δρ. Σπύρος Αρσένης, σημειώνει «Για μια ακόμη χρονιά υποστηρίζουμε ενεργά την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και συμμετέχουμε ως χορηγοί της ελληνικής αποστολής».

Η δέσμευση της Τράπεζας για εξωστρέφεια και ενδυνάμωση των ελληνικών startups ενισχύεται περαιτέρω από τις επενδύσεις και τις δράσεις υποστήριξης. Όπως τόνισε ο Ευάγγελος Καλογηρόπουλος, Head of Private Investing Division: «Η εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας βοηθά ουσιαστικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και φέρνει σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια, τόσο μέσα από δράσεις όσο και με άμεσες επενδύσεις».

Παράλληλα, εξίσου κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων έχει φυσικά και η τεχνολογία. Η Δέσποινα Κολιάρμου, AI & Technological Innovation Division Deputy Manager, εξηγεί τη σημασία της: «Η τεχνολογία είναι το σημείο όπου γεννιούνται οι πιο σημαντικές εξελίξεις της εποχής μας. Στο Slush 2025, συνδέουμε τη δύναμη του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας με την ελληνική δημιουργικότητα, φέρνοντας τις ιδέες μας πιο κοντά στις παγκόσμιες τεχνολογικές τάσεις».

Τέλος, όπως υπογραμμίζει ο Φώτιος Σάλλας, Private Investing Division Manager, η υποστήριξη του οικοσυστήματος δεν αφορά μόνο σε επενδύσεις, αλλά και στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ομάδων με όραμα. «Οι μεγάλες ιστορίες ξεκινούν από ομάδες με όραμα και σχέδιο. Η Εθνική Τράπεζα, στηρίζοντας σε βάθος χρόνου το ελληνικό οικοσύστημα, βοηθά τους ανθρώπους του να δημιουργήσουν τις δικές τους επιτυχίες, χτίζοντας το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και προσφέροντας αξία στην κοινωνία».

Μέσα από τη συμμετοχή στο Slush 2025, η Ελλάδα επιβεβαίωσε ξανά ότι το οικοσύστημα καινοτομίας της έχει πλέον διεθνή ταυτότητα και δυναμική.  Δημιουργεί γέφυρες δικτύωσης, ανοίγει πόρτες σε ξένες αγορές και προσφέρει χώρο στις ελληνικές startups να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν.

