“La Nonna”: Νέο επενδυτικό όχημα €40 εκατ. στο ελληνικό real estate

Η RCC αναλαμβάνει τον ρόλο του επενδυτικού συμβούλου ακινήτων για λογαριασμό του La Nonna, ενός νέου επενδυτικού οχήματος με στόχο την επένδυση 40 εκατ. ευρώ στο ελληνικό real estate και κυρίως στο οικιστικό κομμάτι. Με έδρα στην Κύπρο και επταετή επενδυτικό ορίζοντα, το όχημα στοχεύει να ενισχύσει το περιορισμένο οικιστικό stock και να εδραιωθεί σε ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο χαρακτηρίζεται από την απουσία θεσμικού ανταγωνισμού.

Το La Nonna επενδύει σε οικιστικά ακίνητα τα οποία, λόγω νομικών εκκρεμοτήτων, τεχνικών ζητημάτων ή ανάγκης σημαντικής αποκατάστασης, παραμένουν αποκομμένα από την ενεργό αγορά. Το όχημα αναλαμβάνει την επίλυση των ζητημάτων που τα κρατούν εκτός αγοράς/χρήσης, την ανακαίνιση και ενεργειακή τους αναβάθμιση, και την επανατοποθέτησή τους στην αγορά σε κατάσταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κατοίκησης. Στόχος δεν είναι η συσσώρευση τετραγωνικών αλλά ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αποθέματος και η επιστροφή του στη διάθεση τελικών χρηστών.

Ο συνδυασμός παραγόντων που υποστηρίζει τη χρονική στιγμή εκκίνησης του La Nonna είναι, στην πραγματικότητα, ο λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε εξ αρχής το όχημα.

Η νέα προσφορά κατοικίας στην Ελλάδα παραμένει διαρθρωτικά περιορισμένη: η οικοδομική δραστηριότητα κινείται σε επίπεδα κατώτερα της ζήτησης, και η εικόνα αυτή δεν αναμένεται να αναστραφεί σε σύντομο χρονικό ορίζοντα. Η ζήτηση, αντίθετα, διατηρείται σταθερά ενισχυμένη — από τον τουρισμό, από το πρόγραμμα Golden Visa, και από το ευρύτερα βελτιωμένο μακροοικονομικό προφίλ της χώρας, που έχει επαναφέρει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον στα ελληνικά ακίνητα.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας παραμένει αποκομμένο από την ενεργό αγορά: ακίνητα που είτε δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στη σημερινή τους κατάσταση, είτε χρειάζονται κεφάλαιο και τεχνογνωσία που δεν είναι πάντα διαθέσιμα στους ιδιοκτήτες τους. Το La Nonna λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος σε αυτή τη διαδικασία — όχι ως τελικός κάτοχος των ακινήτων, αλλά ως μηχανισμός που τα φέρνει ξανά σε χρήσιμη μορφή και τα επιστρέφει στην αγορά. Η αξία προέρχεται από τη μετατροπή ενός αδρανούς αποθέματος σε ποιοτική κατοικία διαθέσιμη προς χρήση από Έλληνες πολίτες.

Η RCC ιδρύθηκε ως μέλος του RCG Group, ομίλου με δεκαπενταετή ενεργό παρουσία στον ελληνικό κλάδο real estate και διαχείρισης ακινήτων. Δεν πρόκειται για νεοεμφανιζόμενο σχήμα: το υπόβαθρο της εταιρείας στηρίζεται σε χρόνια συσσωρευμένης λειτουργικής εμπειρίας, σε δίκτυο σχέσεων με την αγορά, και σε κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που χτίζεται μόνο μέσα από χρόνια παρουσίας στην αγορά.

Παράλληλα, τα ανώτερα στελέχη της RCC διαθέτουν διεθνή διαδρομή σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτικά σχήματα του εξωτερικού — εμπειρία που αποτυπώνεται στην ποιότητα του συμβουλευτικού έργου που η RCC παρέχει στο La Nonna και στην ευθυγράμμιση των διαδικασιών με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου.

Το La Nonna είναι δομημένο ως επενδυτικό όχημα κλειστού τύπου — επιλογή που εξασφαλίζει σαφήνεια στο πλαίσιο λειτουργίας του, ενσωματώνει πρακτικές προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, και ευθυγραμμίζεται με την επαγγελματική κουλτούρα που ο όμιλος φέρνει στην επενδυτική στρατηγική του οχήματος. Στις λειτουργικές αρχές ενσωματώνονται και κριτήρια ESG, με κύρια έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων κατά την παρέμβαση.

Το όχημα απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές, family offices και εξειδικευμένους ιδιώτες επενδυτές με ενδιαφέρον για στοχευμένη έκθεση στην ελληνική αγορά κατοικίας. Η RCC αναφέρει ότι σύμφωνα με ενημέρωση από τον διαχειριστή του επενδυτικού σχήματος έχει ήδη συγκροτηθεί αρχικός κύκλος επενδυτικών ευκαιριών για την πρώτη φάση τοποθετήσεων, με στόχο την ολοκλήρωση του πρώτου επενδυτικού κύκλου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά το πρώτο closing.

«Το La Nonna αποτελεί το πρώτο από μια σειρά επενδυτικών θέσεων που η RCC θα υποστηρίξει στην ελληνική αγορά. Είναι σημαντικό για εμάς ότι συμμετείχαμε στο εγχείρημα από τη σύλληψη της επενδυτικής λογικής έως τη σύσταση και την υλοποίηση — μια τέτοια συνέχεια εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αρχική στρατηγική σκέψη», αναφέρει ο κ. Λουκάς Ζημιανίτης, CEO της RCC.