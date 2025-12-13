ΥΠΑΑΤ: Η νέα ΚΑΠ είναι απαραίτητο να στηρίζει αγρότες και καινοτομία

Τη σαφή θέση της Ελλάδας ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027 οφείλει να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο στήριξης των αγροτών, με έμφαση στην καινοτομία, την απλούστευση και τη βιωσιμότητα, ανέδειξε η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Αγροτικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΤ, κ. Αντώνης Φιλιππής, στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, κατά τη συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η νέα ΚΑΠ πρέπει να είναι ένα εργαλείο που ενδυναμώνει τους αγρότες μας, που κάνει την καινοτομία προσβάσιμη σε όλους και που απλοποιεί την καθημερινότητά τους. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε μια ευρωπαϊκή γεωργία παραγωγική, ανθεκτική και δίκαιη – για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές. Και για να γίνει αυτό στην πράξη, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για δράσεις γνώσης και καινοτομίας, καθώς και ένα πλαίσιο εφαρμογής που δεν δημιουργεί πρόσθετη πολυπλοκότητα για τους δικαιούχους και τους οργανισμούς πληρωμών, ιδίως ενόψει του στενού χρονοδιαγράμματος για την εκκίνηση της νέας περιόδου».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ο κ. Φιλιππής, ότι στην Ελλάδα η καινοτομία δεν μπορεί να παραμείνει θεωρητική έννοια, αλλά πρέπει να μεταφράζεται σε πρακτικά εργαλεία για τον αγρότη. Κρίσιμης σημασίας θεωρούνται, όπως σημείωσε, τα ισχυρά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), η διασύνδεση έρευνας, συμβουλευτικής και παραγωγής, η κατάρτιση και η στήριξη των Επιχειρησιακών Ομάδων, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση της ανανέωσης των γενεών. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη συμπληρωματικότητας της ΚΑΠ με άλλα ευρωπαϊκά Ταμεία και την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, όπως η ψηφιακή συνδεσιμότητα στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην απλούστευση, με την Ελλάδα να ζητά κανόνες σαφείς και εφαρμόσιμους, λειτουργικό πλαίσιο ελέγχων, μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη και ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της διαλειτουργικότητας συστημάτων και της αξιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε, είναι σημαντική η διατήρηση των δύο Πυλώνων της ΚΑΠ ως βασικού στοιχείου σταθερότητας και προβλεψιμότητας για τους γεωργούς και τις διοικήσεις.

Στις ίδιες εργασίες του Συμβουλίου, ο κ. Φιλιππής τοποθετήθηκε και επί των κανονισμών για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2026, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων με σεβασμό στην επιστημονική συμβουλή και στις κοινωνικές επιπτώσεις για τις αλιευτικές κοινότητες, καθώς και την ανάγκη δίκαιης αξιοποίησης πρόσθετων αλιευτικών δυνατοτήτων, ιδίως στη Μεσόγειο.

Στις διαπραγματεύσεις, η Ελλάδα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκπροσωπήθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη.