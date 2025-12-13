Nvidia: Εξετάζει την αύξηση της παραγωγής H200 για την Κίνα

Η εκρηκτική ζήτηση από την Κίνα οδηγεί τη Nvidia να επανεξετάσει τα όρια της παραγωγής των προηγμένων AI chips H200

Nvidia: Εξετάζει την αύξηση της παραγωγής H200 για την Κίνα
Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφοδιαστικές αλυσίδες συγκρούονται, η Nvidia βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά για τις εξαγωγές προς την Κίνα.

Η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών, πρωταγωνίστρια στην παγκόσμια κούρσα των AI chips, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα για το μοντέλο H200, καθώς το ενδιαφέρον από την Κίνα ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Παρά τις πολιτικές και ρυθμιστικές αβεβαιότητες, οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ της Nvidia και των μεγάλων κινεζικών παικτών έχουν πάρει «φωτιά».

H Nvidia υπό πίεση από την αγορά AI

Σύμφωνα με το Reuters, η Nvidia έχει ενημερώσει Κινέζους πελάτες ότι αξιολογεί την προσθήκη νέας παραγωγικής ικανότητας για το H200, το δεύτερο ισχυρότερο chip τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από κύμα ενδιαφέροντος που ξεπέρασε τα διαθέσιμα αποθέματα, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η πρόσφατη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άναψε το «πράσινο φως» για εξαγωγές H200 προς την Κίνα, με την προϋπόθεση επιβολής τέλους 25% στις πωλήσεις. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε εκ νέου την όρεξη της κινεζικής αγοράς, που αναζητά ισχυρούς επιταχυντές AI για data centers και προηγμένες εφαρμογές.

Ο Τραμπ  άναψε το «πράσινο φως» για εξαγωγές H200 προς την Κίνα, με την προϋπόθεση επιβολής τέλους 25% στις πωλήσεις.

Οι μεγάλοι παίκτες της Κίνας στο προσκήνιο

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alibaba και η ByteDance φέρονται να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Nvidia, εκδηλώνοντας πρόθεση για μεγάλες παραγγελίες.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα. Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εγκρίνει επίσημα τις αγορές, γεγονός που δημιουργεί ένα σύννεφο αβεβαιότητας.

Μάλιστα, Κινέζοι αξιωματούχοι φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να συνδυαστούν οι εισαγωγές H200 με υποχρεωτική χρήση εγχώριων chips, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της τοπικής βιομηχανίας ημιαγωγών.

Περιορισμένη παραγωγή και στρατηγικές προτεραιότητες

Η παραγωγή των H200 παραμένει προς το παρόν περιορισμένη, καθώς η Nvidia δίνει προτεραιότητα στις νεότερες σειρές Blackwell και στην επερχόμενη αρχιτεκτονική Rubin. Αυτό έχει οδηγήσει Κινέζους πελάτες να ζητούν σαφή εικόνα για τα διαθέσιμα αποθέματα και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Nvidia τόνισε ότι διαχειρίζεται προσεκτικά την εφοδιαστική της αλυσίδα, ώστε οι αδειοδοτημένες πωλήσεις προς την Κίνα να μην επηρεάσουν την τροφοδοσία της αμερικανικής αγοράς.

Ένα στοίχημα με πολλαπλές ισορροπίες

Η υπόθεση των H200 αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών ευκαιριών και πολιτικών περιορισμών. Για τη Nvidia, η Κίνα παραμένει μια τεράστια αγορά με ακόρεστη ζήτηση για AI υποδομές.

Το ερώτημα είναι αν και πώς θα μετατραπεί αυτή η ζήτηση σε πραγματικές παραδόσεις, χωρίς να διαταραχθούν οι παγκόσμιες ισορροπίες στην τεχνολογία και την πολιτική.

