Σούπερ Μάρκετ: Snacks και online οδηγούν την αγορά

Το 2025 αποδεικνύεται ένα έτος έντονης κινητικότητας για τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερο, οι τιμές ανεβαίνουν με μέτρο, και τα snacks, τα κατεψυγμένα και τα γαλακτοκομικά πρωταγωνιστούν στα καλάθια των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνολικός τζίρος της αγοράς των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) σκαρφάλωσε στα 11,6 δισ. ευρώ το πρώτο δεκάμηνο, με το online κανάλι να φτάνει τα 255 εκατ. ευρώ και να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Από την Αττική έως τα νησιά, από τα hypermarkets έως τα μικρά καταστήματα, η μάχη για τον καταναλωτή δεν σταματά ποτέ.

Η κυριαρχία των τροφίμων στα φυσικά καταστήματα

Στη δομή των πωλήσεων, τα τρόφιμα εξακολουθούν να είναι μακράν η σημαντικότερη κατηγορία. Μόνα τους αντιπροσωπεύουν 82,6% του συνολικού τζίρου, δηλαδή 9,58 δισ. ευρώ.

Τα τυποποιημένα τρόφιμα (fixed barcode) κάλυψαν το 60,2%, ενώ τα προϊόντα επί ζυγίω το 22,4%. Η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν και αυτή με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο δεκάμηνο, φτάνοντας το +6,5%.

Πιο περιορισμένη ήταν η άνοδος για τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (+1,7%) και Υγείας & Ομορφιάς (+1,9%).

Στα τυποποιημένα προϊόντα γενικότερα, η αξία πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 5,6%, με τον όγκο να αυξάνεται 4%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσια μεταβολή τιμών +1,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τρόφιμα οι τιμές ανέβηκαν κατά 2,4%, ενώ κατέγραψαν πτώση στα είδη προσωπικής φροντίδας (-1,4%) και στα οικιακά (-0,7%).

Κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ώθηση: τα snacks στην κορυφή

Οι κατηγορίες με την πιο έντονη άνοδο ήταν τα snacks, των οποίων η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 10,5%.

Σημαντική ήταν και η ζήτηση για κατεψυγμένα τρόφιμα (+8,8%) και γαλακτοκομικά (+8,3%). Στα μη αλκοολούχα ποτά η αύξηση ανήλθε σε 6,9%.

Ωστόσο, η ίδια κατηγορία των snacks ήταν και εκείνη που εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανατίμηση, αγγίζοντας το +7,8%.

Αντίθετα, η κατηγορία των «Bοηθήματα μαγειρικής, συστατικά και καρυκεύματα» εμφάνισε αισθητή μείωση τιμών (-4,3%).

Η πορεία της ιδιωτικής ετικέτας

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διατήρησαν τη δυναμική τους.

Το μερίδιό τους έφτασε το 27,2% της συνολικής αγοράς, με ανάπτυξη 7,4%—ρυθμός ταχύτερος από τα επώνυμα, τα οποία κινήθηκαν στο +4,9%.

Στα τρόφιμα, τα PL καταλαμβάνουν πλέον 27,8%, στα είδη προσωπικής φροντίδας 19,8% και στα προϊόντα οικιακής χρήσης 26,5%.

Μειώνονται οι προσφορές μετά τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας

Η προωθητική δραστηριότητα περιορίστηκε περαιτέρω.

Το 24,3% των πωλήσεων προήλθε από προϊόντα σε έκπτωση, δηλαδή 0,9 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Πτώση σημειώθηκε και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Τρόφιμα: 24,8% (-0,2)

Υγεία & Ομορφιά: 24,4% (-4,0)

Οικιακή Φροντίδα: 21,9% (-4,2)

Το e-commerce των σούπερ μάρκετ: 255 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,3%

Η ενσωμάτωση των δεδομένων της Convert Group στο Market View της Circana επιτρέπει πλέον σαφέστερη εικόνα για το online κανάλι.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στα σούπερ μάρκετ έφτασε τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 συνολικό τζίρο 255 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώνοντας μερίδιο 2,3% στη συνολική αγορά FMCG.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 6%, όμως η μέση αξία καλαθιού υποχώρησε 2%, καθώς και τα τεμάχια ανά καλάθι (-2%). Η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρέμεινε σταθερή.

Οι πρωταγωνιστές του ecommerce

Οι μεγάλες κατηγορίες παρουσίασαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Φρέσκα τρόφιμα: 34% του τζίρου, ανάπτυξη +7%

Βασικά συσκευασμένα τρόφιμα: 21% με +4%

Κατεψυγμένα τρόφιμα: εντυπωσιακή άνοδος +9%

Μωρά & Παιδιά: πτώση -5%

Ομορφιά & Υγεία: σταθερότητα, μερίδιο 6%

Καθαριστικά & Χαρτικά Οικιακής Χρήσης: επίσης σταθερά, μερίδιο 12%

Προϊόντα για Κατοικίδια: +11% αλλά με μικρό μερίδιο (1%)

Μέγεθος καταστημάτων και γεωγραφικές επιδόσεις

Στις κατηγορίες καταστημάτων, τα hypermarkets (άνω των 2.500 τ.μ.) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση αξίας πωλήσεων στο διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 (+6,9%).

Πολύ κοντά ακολούθησαν τα μικρά σημεία πώλησης (0–400 τ.μ.) με +6,8%. Παρ’ όλα αυτά, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό τζίρο εξακολουθούν να έχουν τα καταστήματα 1.000–2.500 τ.μ., καλύπτοντας το 43,6% της αγοράς (+5,3%).

Γεωγραφικά, η πιο έντονη άνοδος σημειώθηκε στα νησιά (+9,7%).

Η Κρήτη ακολούθησε με +7,4% και η Πελοπόννησος με +6,4%, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική κίνηση. Η Αττική, που παραμένει η μεγαλύτερη αγορά με μερίδιο 41,4%, κατέγραψε αύξηση 5%.