Σούπερ Μάρκετ: Snacks και online οδηγούν την αγορά

Η αγορά των σούπερ μάρκετ φτάνει τα 11,6 δισ. ευρώ - Κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά και PL στα… ύψη

Business 13.12.2025, 07:00
Σούπερ Μάρκετ: Snacks και online οδηγούν την αγορά
Νατάσα Σινιώρη

Το 2025 αποδεικνύεται ένα έτος έντονης κινητικότητας για τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερο, οι τιμές ανεβαίνουν με μέτρο, και τα snacks, τα κατεψυγμένα και τα γαλακτοκομικά πρωταγωνιστούν στα καλάθια των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνολικός τζίρος της αγοράς των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) σκαρφάλωσε στα 11,6 δισ. ευρώ το πρώτο δεκάμηνο, με το online κανάλι να φτάνει τα 255 εκατ. ευρώ και να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Από την Αττική έως τα νησιά, από τα hypermarkets έως τα μικρά καταστήματα, η μάχη για τον καταναλωτή δεν σταματά ποτέ.

Η κυριαρχία των τροφίμων στα φυσικά καταστήματα

Στη δομή των πωλήσεων, τα τρόφιμα εξακολουθούν να είναι μακράν η σημαντικότερη κατηγορία. Μόνα τους αντιπροσωπεύουν 82,6% του συνολικού τζίρου, δηλαδή 9,58 δισ. ευρώ.

Τα τυποποιημένα τρόφιμα (fixed barcode) κάλυψαν το 60,2%, ενώ τα προϊόντα επί ζυγίω το 22,4%. Η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν και αυτή με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο δεκάμηνο, φτάνοντας το +6,5%.

Πιο περιορισμένη ήταν η άνοδος για τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (+1,7%) και Υγείας & Ομορφιάς (+1,9%).

Στα τυποποιημένα προϊόντα γενικότερα, η αξία πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 5,6%, με τον όγκο να αυξάνεται 4%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσια μεταβολή τιμών +1,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τρόφιμα οι τιμές ανέβηκαν κατά 2,4%, ενώ κατέγραψαν πτώση στα είδη προσωπικής φροντίδας (-1,4%) και στα οικιακά (-0,7%).

Κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ώθηση: τα snacks στην κορυφή

Οι κατηγορίες με την πιο έντονη άνοδο ήταν τα snacks, των οποίων η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 10,5%.

Σημαντική ήταν και η ζήτηση για κατεψυγμένα τρόφιμα (+8,8%) και γαλακτοκομικά (+8,3%). Στα μη αλκοολούχα ποτά η αύξηση ανήλθε σε 6,9%.

Ωστόσο, η ίδια κατηγορία των snacks ήταν και εκείνη που εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανατίμηση, αγγίζοντας το +7,8%.

Αντίθετα, η κατηγορία των «Bοηθήματα μαγειρικής, συστατικά και καρυκεύματα» εμφάνισε αισθητή μείωση τιμών (-4,3%).

Η πορεία της ιδιωτικής ετικέτας

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διατήρησαν τη δυναμική τους.

Το μερίδιό τους έφτασε το 27,2% της συνολικής αγοράς, με ανάπτυξη 7,4%—ρυθμός ταχύτερος από τα επώνυμα, τα οποία κινήθηκαν στο +4,9%.

Στα τρόφιμα, τα PL καταλαμβάνουν πλέον 27,8%, στα είδη προσωπικής φροντίδας 19,8% και στα προϊόντα οικιακής χρήσης 26,5%.

Μειώνονται οι προσφορές μετά τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας

Η προωθητική δραστηριότητα περιορίστηκε περαιτέρω.

Το 24,3% των πωλήσεων προήλθε από προϊόντα σε έκπτωση, δηλαδή 0,9 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Πτώση σημειώθηκε και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες:

  • Τρόφιμα: 24,8% (-0,2)
  • Υγεία & Ομορφιά: 24,4% (-4,0)
  • Οικιακή Φροντίδα: 21,9% (-4,2)

Το e-commerce των σούπερ μάρκετ: 255 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,3%

Η ενσωμάτωση των δεδομένων της Convert Group στο Market View της Circana επιτρέπει πλέον σαφέστερη εικόνα για το online κανάλι.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στα σούπερ μάρκετ έφτασε τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 συνολικό τζίρο 255 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώνοντας μερίδιο 2,3% στη συνολική αγορά FMCG.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 6%, όμως η μέση αξία καλαθιού υποχώρησε 2%, καθώς και τα τεμάχια ανά καλάθι (-2%). Η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρέμεινε σταθερή.

Οι πρωταγωνιστές του ecommerce

Οι μεγάλες κατηγορίες παρουσίασαν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Φρέσκα τρόφιμα: 34% του τζίρου, ανάπτυξη +7%
  • Βασικά συσκευασμένα τρόφιμα: 21% με +4%
  • Κατεψυγμένα τρόφιμα: εντυπωσιακή άνοδος +9%
  • Μωρά & Παιδιά: πτώση -5%
  • Ομορφιά & Υγεία: σταθερότητα, μερίδιο 6%
  • Καθαριστικά & Χαρτικά Οικιακής Χρήσης: επίσης σταθερά, μερίδιο 12%
  • Προϊόντα για Κατοικίδια: +11% αλλά με μικρό μερίδιο (1%)

Μέγεθος καταστημάτων και γεωγραφικές επιδόσεις

Στις κατηγορίες καταστημάτων, τα hypermarkets (άνω των 2.500 τ.μ.) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση αξίας πωλήσεων στο διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 (+6,9%).

Πολύ κοντά ακολούθησαν τα μικρά σημεία πώλησης (0–400 τ.μ.) με +6,8%. Παρ’ όλα αυτά, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό τζίρο εξακολουθούν να έχουν τα καταστήματα 1.000–2.500 τ.μ., καλύπτοντας το 43,6% της αγοράς (+5,3%).

Γεωγραφικά, η πιο έντονη άνοδος σημειώθηκε στα νησιά (+9,7%).

Η Κρήτη ακολούθησε με +7,4% και η Πελοπόννησος με +6,4%, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική κίνηση. Η Αττική, που παραμένει η μεγαλύτερη αγορά με μερίδιο 41,4%, κατέγραψε αύξηση 5%.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings
Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Business

Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ
Business

Ομολογιακό δάνειο 45 εκατ. ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Business

Η TotalEnergies πούλησε το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΚΕΠΕ: Έκδοση νέας μελέτης για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Business

Έκδοση νέας μελέτης του ΚΕΠΕ για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Witside: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO
Business

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO στην Witside

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

ΑΒ Βασιλόπουλος: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ
Business

Ομολογιακό δάνειο 45 εκατ. ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Με το ομολογιακό η ΑΒ Βασιλόπουλος θα χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Business

Η TotalEnergies πούλησε το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μόλις τρία χρόνια κράτησε η επένδυση της TotalEnergies στις ΑΠΕ της Ελλάδας - Από τον Πάρη Μουράτογλου στο ισπανικό fund Asterion Industrial Partners το 50% του χαρτοφυλακίου

Χρήστος Κολώνας
ΚΕΠΕ: Έκδοση νέας μελέτης για τις ΜμΕ και την μεταποίηση
Business

Έκδοση νέας μελέτης του ΚΕΠΕ για τις ΜμΕ και την μεταποίηση

Η νέα μελέτη εκδόθηκε από το ΚΕΠΕ υπό την επιστημονική επιμέλεια του Επίκουρου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστα Πασσά

Witside: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO
Business

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει αναπληρωτής CEO στην Witside

Η Witside δραστηριοποιείται στην αγορά των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνη ενώ ειδικεύεται σε λύσεις Business Intelligence, Data Management & Advanced Analytics

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία
Business

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία

Η χρηματοδότηση που εξασφάλισε η PhosPrint θα συμβάλει στην επιτάχυνση κλινικών οροσήμων

Alpha Bank: Επέτειος 100 χρόνων από την εισαγωγή της  στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha): Ορόσημο τα 100 χρόνια παρουσίας στο ΧΑ

«Για 100 συνεχόμενα χρόνια, η Αlpha Bank παραμένει εισηγμένη, αποτελώντας σταθερό θεσμικό πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της κεφαλαιαγοράς και κυρίως, της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Γιάννος Κοντόπουλος

Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο