Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Άλλο ένα deal έρχεται στο προσκήνιο για να καταδείξει τη νέα πραγματικότητα στα media που δεν είναι άλλη από την επένδυση στο περιεχόμενο. Η μετακίνηση από τις πλατφόρμες και η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης γέρνουν την πλάστιγγα, κάτι που αποτυπώνεται -κυρίως τις τελευταίες ημέρες- σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπάρχουν και δρώμενα στην Ελλάδα. Η διαχείριση στις ταινιοθήκες μεγάλης εμπορικής και ιστορικής -σε πολλές περιπτώσεις αξίας- αλλά και η ένταξη της ΑΙ αποτελεί το νέο case study στα media σε όλο τον κόσμο, με τους μεγάλους παίχτες να δίνουν τον τόνο.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η πλέον πρόσφατη κίνηση της Walt Disney, η οποία ήρθε λίγες ημέρες μετά τη μεγαλύτερη «μάχη» εξουσίας που διεξάγεται -εδώ και χρόνια- στο Χόλιγουντ για τη Warner Bros., με τις Netflix και Paramount να βρίσκονται στα χαρακώματα.

Ούτως ή άλλως είναι εμφανές ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα στο κλάδο των media αλλά και του entertainment, της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, αλλά και του λιανεμπορίου πλέον αλληλοεπιδρούν και αλληλοκαλύπτονται. Πρόκειται για ένα νέο οικοσύστημα όπου η αξία δημιουργείται μέσα από εμπειρίες και περιεχόμενο, είτε νέο είτε παλιό που έχει παραδοσιακή αξία.

Παράλληλα, οι τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταμορφώνουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των ΜΜΕ, οι οποίες ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο παράγεται, μέχρι και τον τρόπο τοποθέτησης των διαφημίσεων.

Οι εταιρείες media που δεν θα γίνουν ενεργοί παίκτες σε αυτή την τεχνολογική μετάβαση κινδυνεύουν να μην επιβιώσουν.

Η συμφωνία της Walt Disney με την OpenAI

Η Walt Disney συμφώνησε να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στη νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες της Disney στα κορυφαία προϊόντα της, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, η Disney θα διαθέσει περισσότερους από 200 χαρακτήρες της Marvel, της Pixar και του Star Wars στο ChatGPT και στο Sora, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο της OpenAI.

Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες και σύντομα βίντεο με χαρακτήρες όπως ο Μίκυ Μάους, η Έλσα και ο Νταρθ Βέιντερ. Η Disney θα φιλοξενήσει επίσης βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με το Sora στην πλατφόρμα streaming της.

Η Disney θα αποκτήσει μερίδιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην start-up αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σε αντάλλαγμα για την άδεια χρήσης των χαρακτήρων της, θα της χορηγηθούν δικαιώματα αγοράς επιπλέον μετοχών της OpenAI σε ονομαστική τιμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μεταξύ μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και ενός ομίλου μέσων ενημέρωσης και σηματοδοτεί μια…χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ των δύο βιομηχανιών μετά από μια περίοδο αμοιβαίας καχυποψίας.

Οι επιπτώσεις στην πνευματική ιδιοκτησία

Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης έχουν αντιμετωπίσει την ταχεία επέκταση της OpenAI και τις επιπτώσεις της στην πνευματική τους ιδιοκτησία, με τους New York Times να ασκούν αγωγή κατά της νεοσύστατης εταιρείας, ενώ άλλοι εκδότες, όπως η News Corp, έχουν συνάψει συμφωνίες αδειοδότησης με τον όμιλο που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Disney έστειλε ξεχωριστά μια επιστολή στη Google το βράδυ της Τετάρτης, ισχυριζόμενη ότι ο γίγαντας των αναζητήσεων «παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα της Disney σε μεγάλη κλίμακα» χρησιμοποιώντας τα για να εκπαιδεύσει τα δικά του εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα πρόσωπο κοντά στη Disney δήλωσε ότι, ενώ η εταιρεία ήταν ενθουσιασμένη με τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ήταν επίσης «δικαίως ανήσυχη για τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των δημιουργών».

Οι φόβοι στο Χόλιγουντ

Το Sora της OpenAI έχει προκαλέσει φόβους στο Χόλιγουντ ότι ως εργαλείο δημιουργίας βίντεο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Η κυκλοφορία της αναβαθμισμένης έκδοσης Sora 2 νωρίτερα φέτος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την εταιρεία CAA, που εκπροσωπεί αστέρες όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Σκάρλετ Γιόχανσον, να προειδοποιεί ότι η εφαρμογή ενέχει «σημαντικούς κινδύνους» για τους πελάτες και την πνευματική τους ιδιοκτησία.

Η συμφωνία της Πέμπτης παρέχει στην OpenAI τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των χαρακτήρων της Disney σε generative AI για το πρώτο έτος, αλλά δεν επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία του ομίλου μέσων ενημέρωσης για την εκπαίδευση του μοντέλου της.

«Καμία ανθρώπινη γενιά δεν έχει εμποδίσει ποτέ την τεχνολογική πρόοδο και δεν σκοπεύουμε να το προσπαθήσουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, στο CNBC κατά την περασμένη Πέμπτη, ενώ πρόσθεσε πως «αν αυτό πρόκειται να συμβεί, συμπεριλαμβανομένης της αναστάτωσης των τρεχόντων επιχειρηματικών μοντέλων μας, τότε πρέπει να το αποδεχθούμε και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ωφελήσουμε την εταιρεία μας και τους μετόχους μας, προχωρώντας μπροστά με αισιοδοξία».

Τι είπε ο Άλτμαν

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η συμφωνία θα «επεκτείνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν και απολαμβάνουν ένα εξαιρετικό περιεχόμενο».

Τους τελευταίους μήνες, η OpenAI έχει συνάψει συμφωνίες αξίας 1,4 τρισ. δολαρίων με κατασκευαστές τσιπ και άλλους συνεργάτες υποδομών για να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερη υπολογιστική ισχύ, βασιζόμενη σε μια εσωτερική ομάδα για να σχεδιάσει πολύπλοκες, εξατομικευμένες δομές ως απόρροια συγκεκριμένων συμφωνιών.

Ο Άλτμαν θεωρεί αυτές τις συνεργασίες απαραίτητες για την εταιρεία του, προκειμένου να νικήσει ανταγωνιστές όπως η Meta και η Anthropic στη «μάχη» της τεχνητής νοημοσύνης.

Την περασμένη εβδομάδα κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» σε ένα εσωτερικό σημείωμα σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του βασικού προϊόντος της, του ChatGPT, καθώς οι ανταγωνιστές Google και Anthropic κερδίζουν έδαφος.

Η OpenAI παρουσίασε την Πέμπτη ένα νέο μοντέλο, το GPT-5.2, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, παρουσιάζει βελτιωμένη απόδοση σε διάφορους δείκτες αναφοράς του κλάδου, ξεπερνώντας το τελευταίο μοντέλο Google Gemini στις δοκιμές.

Ωστόσο, η OpenAI ανακοίνωσε ότι το μοντέλο δεν κυκλοφόρησε βιαστικά λόγω ανταγωνιστικών πιέσεων.

Η μάχη για τη Warner Bros

H μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. και του συνδρομητικού τηλεοπτικού δικτύου της και στούντιο παραγωγής HBO και streamer HBO Max, είναι ένα τεράστιο στοίχημα που θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μορφή που θα έχει στο μέλλον η βιομηχανία του θεάματος. Η περίπτωση της Warner Bros. δείχνει πως η αξία του ομίλου συνδέεται άμεσα με τον πλούτο της ταινιοθήκης του.

Η μεταβλητότητα στον χώρο των streaming υπηρεσιών δείχνει ότι οι πλατφόρμες μπορεί να αλλάξουν ρόλο, να συγχωνευτούν ή ακόμη και να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους. Αντίθετα, τα IP rights και οι μεγάλες βιβλιοθήκες δείχνουν να αποτελούν μια σταθερή αξία.