ChatGPT: Μπορεί να διαλέξει τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας;

Πόσες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα θα αναζητήσουν οι καταναλωτές στην τεχνητή νοημοσύνη; Η «λύση» του ChatGPT

Tεχνητή νοημοσύνη 13.12.2025, 07:00
ChatGPT: Μπορεί να διαλέξει τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας;
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Λύση στα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, φαίνεται πως βρίσκουν οι καταναλωτές για τις φετινές εορταστικές αγορές τους, χωρίς να εγκαταλείπουν ωστόσο την  παραδοσιακή αναζήτηση στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – ειδικά το TikTok και το Instagram – και φυσικά την επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα.

Παρόλα αυτά η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στο παιχνίδι των χριστουγεννιάτικων αγορών, είναι χαρακτηριστικό του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, περίπου το ένα τέταρτο των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βρουν τα κατάλληλα προϊόντα, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers.

Οι γενιές του ChatGPT

Για τις μάρκες που απευθύνονται σε νεότερους ανθρώπους, η επανάσταση γίνεται τώρα, όπως επισημαίνει με τη σειρά της η KPMG. Αναφέρει ότι έως και 30% των αγοραστών ηλικίας 25-34 ετών χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για να βρουν προϊόντα, σε σύγκριση με το 1% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Το να ρωτήσουν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) όπως το ChatGPT ή το Gemini τι θα έπρεπε να πάρουν στον… πεθερό τους – αντί να γκουγκλάρουν τις λέξεις «ουίσκι» ή «κάλτσες» – μπορεί να φαίνεται μια μικρή αλλαγή στις συνήθειες. Ωστόσο, σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή για τους λιανοπωλητές που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν στις μηχανές αναζήτησης για να προωθήσουν τις καταχωρίσεις τους.

Κι αυτό γιατί τα LLM επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις σε γλώσσα συνομιλίας, ίσως μιλώντας στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό τους και να λαμβάνουν ως απάντηση συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν συνήθως προϊόντα που αναζητά κανείς τακτικά ή είναι ευπώλητα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει το λιανικό εμπόριο για τα επόμενα 20 χρόνια»

Τι κάνουν οι εταιρείες

Μεγάλες και μικρές εταιρείες αγωνίζονται να προσαρμοστούν σε αυτόν τον νέο κόσμο όπου οι λέξεις-κλειδιά και οι διαφημιστικές συμφωνίες που προηγουμένως ήταν κεντρικής σημασίας για το διαδικτυακό μάρκετινγκ τελικά έχουν λιγότερη σημασία από τις απόψεις των κριτικών, τις ακριβείς πληροφορίες διαθεσιμότητας και τις λεπτομέρειες προϊόντων που διαβάζουν LLM όπως το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google και το Llama της Meta.

Η επανάσταση αυτη μπορεί να δημιουργήσει ένα άνοιγμα για ανεξάρτητες επιχειρήσεις ώστε να διεισδύσουν στο διαδίκτυο, αλλά ορισμένες μεγάλες μάρκες ανησυχούν ότι θα χαθούν σε μια «νέα άγρια ​​Δύση» όπου δεν είναι σαφές πώς να προσεγγίσουν τον καταναλωτή. Οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ πρέπει πλέον να απευθύνονται όχι μόνο απευθείας στους αγοραστές αλλά και στα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης τους.

«Οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να αγοράσουν την ευκαιρία να μπουν στην αναζήτηση – πρέπει να την κερδίσουν», εξήγησε στον Guardian η Emma Ford, διευθύντρια ψηφιακού μετασχηματισμού της PwC UK. «Η εμπειρία, η εξειδίκευση, η αυθεντικότητα και η αξιοπιστία μιας διαδικτυακής μάρκας βοηθούν, καθώς το συναίσθημα στο διαδίκτυο είναι πραγματικά σημαντικό».

Αρκετοί μεγάλοι retailers στη Βρετανία δήλωσαν με τη σειρά τους στον Guardian ότι έχουν ήδη ομάδες για την υπόθεση που εξετάζουν μια μεγάλη ποικιλία τακτικών, από τη διασφάλιση της εμφάνισής τους σε φόρουμ του Reddit – μια βασική πηγή για ορισμένες πλατφόρμες – έως την απάντηση σε κριτικές στην Google ή το Trustpilot, και τη διασφάλιση ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σωστά δεδομένα προϊόντων.

Η επόμενη ημέρα και στο λιανικό εμπόριο «ανήκει» στους AI agents

Ο νέος τρόπος αλληλεπίδρασης ήρθε για να μείνει

Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι να κατανοήσουν τις λεπτές αποχρώσεις του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία θα βρει και θα ανταποκριθεί στην διαδικτυακή τους παρουσία. Οι διαδικτυακές αξιολογήσεις, για παράδειγμα, αποτελούν σαφώς έναν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν είναι σαφές πόση σημασία δίνεται σε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή πώς κατατάσσονται σε σχέση με άλλους παράγοντες, όπως τα αξιόπιστα δεδομένα διαθεσιμότητας, η μακροζωία μιας μάρκας ή οι ασφαλείς επιλογές πληρωμής.

«Πιστεύω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει το λιανικό εμπόριο για τα επόμενα 20 χρόνια», πρόσθεσε ο Peter Ruis, διευθύνων σύμβουλος της John Lewis. Υποστηρίζει ότι οι καθιερωμένες μάρκες όπως η δική του θα επωφεληθούν από την ισχυρή φήμη που διαθέτουν χάρη στην τεχνολογία που διαθέτουν για να πωλούν online, ενώ οι αγοραστές θα μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι έχουν στην κατοχή τους είδη που προηγουμένως θεωρούνταν διαθέσιμα μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Στο μέλλον, οι παρατηρητές του κλάδου πιστεύουν ότι οι ChatGPT, Amazon και Google είναι πιθανό να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν έσοδα από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης τους με κάποια μορφή πληρωμένης αναζήτησης ή εμφανιζόμενων διαφημίσεων.

Αναπτύσσονται επίσης πιο εξελιγμένα μοντέλα «AI agents» – ρομπότ που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα σύνθετες πολυσταδιακές εργασίες, όπως η αναζήτηση των καλύτερων προσφορών, η υποβολή παραγγελιών και η οργάνωση των παραδόσεων.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι δυνατό για αυτά τα εργαλεία να διαπραγματεύονται προσφορές προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους πελάτες, όπως η ομαδοποίηση μιας σειράς αγορών επίπλων από διάφορα καταστήματα κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζουν στον προϋπολογισμό, το στυλ και τις προτιμήσεις παράδοσης, σύμφωνα με την McKinsey.

Οι κρυφές παγίδες του ChatGPT

Κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τους λιανοπωλητές να επιτρέψουν στα συστήματά τους να προσαρμόσουν τις τιμές των προϊόντων για να προσελκύσουν συγκεκριμένους χρήστες.

Στις ΗΠΑ, το Etsy ήταν το πρώτο που συνεργάστηκε με το ChatGPT για να καταστήσει δυνατή την πληρωμή αγαθών μέσω της υπηρεσίας άμεσης ολοκλήρωσης αγοράς του LLM. Το Shopify και οι Walmart και Target ακολούθησαν γρήγορα.

Τον περασμένο μήνα, η Amazon μήνυσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity για τη λειτουργία αγορών που αυτοματοποιεί την υποβολή παραγγελιών για τους χρήστες. Η Amazon κατηγόρησε την startup ότι απέκτησε κρυφή πρόσβαση σε λογαριασμούς πελατών, μεταμφιέζοντας τη δραστηριότητα της τεχνητής νοημοσύνης ως ανθρώπινη περιήγηση. Η Perplexity απάντησε, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των χρηστών να αναθέτουν τις αγορές τους σε AI agents και χαρακτηρίζοντας την αγωγή «τακτική εκφοβισμού για την καταστολή του ανταγωνισμού».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Μελέτη Accenture: Η Ευρώπη θέλει μεγαλύτερη αυτονομία στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρώπη θέλει μεγαλύτερη αυτονομία στην AI, λέει μελέτη της Accenture

Οι οργανισμοί με ευαίσθητα δεδομένα οδηγούνται σε λύσεις Sovereign AI - Μπροστά τράπεζες (76%) και υπηρεσές κοινής ωφέλειας (70%).

Τεχνητή Νοημοσύνη: Στις απειλές ασφάλειας για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας το 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI στις απειλές ασφάλειας για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας το 2026

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν εισιτήρια, παρακολουθούν ταινίες και παίζουν παιχνίδια

Τεχνητή νοημοσύνη: Από την «αποκάλυψη» για τις θέσεις εργασίας στα εντελώς νέα επαγγέλματα
Tεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί εντελώς νέα επαγγέλματα

O διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης είναι μια όλο και πιο δημοφιλής προσθήκη στην ανώτατη διοίκηση

Έλλειψη τσιπ: Οδηγεί σε αύξηση τιμών τα smartphones
Τεχνολογία

Η έλλειψη τσιπ οδηγεί σε αύξηση τιμών τα smartphones

Υπάρχει έλλειψη των τσιπ η οποία τροφοδοτείται από τους βασικούς «παίχτες» της τεχνητής νοημοσύνης

Τεχνολογία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν τον πόλεμο της ψηφιακής κυριαρχίας
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν τον πόλεμο της ψηφιακής κυριαρχίας

Το 2025 μάς δίδαξε ότι η τεχνολογική κυριαρχία δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος μετ’ εμποδίων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο