ChatGPT: Μπορεί να διαλέξει τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας;

Λύση στα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, φαίνεται πως βρίσκουν οι καταναλωτές για τις φετινές εορταστικές αγορές τους, χωρίς να εγκαταλείπουν ωστόσο την παραδοσιακή αναζήτηση στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – ειδικά το TikTok και το Instagram – και φυσικά την επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα.

Παρόλα αυτά η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στο παιχνίδι των χριστουγεννιάτικων αγορών, είναι χαρακτηριστικό του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, περίπου το ένα τέταρτο των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βρουν τα κατάλληλα προϊόντα, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers.

Οι γενιές του ChatGPT

Για τις μάρκες που απευθύνονται σε νεότερους ανθρώπους, η επανάσταση γίνεται τώρα, όπως επισημαίνει με τη σειρά της η KPMG. Αναφέρει ότι έως και 30% των αγοραστών ηλικίας 25-34 ετών χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για να βρουν προϊόντα, σε σύγκριση με το 1% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Το να ρωτήσουν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) όπως το ChatGPT ή το Gemini τι θα έπρεπε να πάρουν στον… πεθερό τους – αντί να γκουγκλάρουν τις λέξεις «ουίσκι» ή «κάλτσες» – μπορεί να φαίνεται μια μικρή αλλαγή στις συνήθειες. Ωστόσο, σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή για τους λιανοπωλητές που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν στις μηχανές αναζήτησης για να προωθήσουν τις καταχωρίσεις τους.

Κι αυτό γιατί τα LLM επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις σε γλώσσα συνομιλίας, ίσως μιλώντας στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό τους και να λαμβάνουν ως απάντηση συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν συνήθως προϊόντα που αναζητά κανείς τακτικά ή είναι ευπώλητα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει το λιανικό εμπόριο για τα επόμενα 20 χρόνια»

Τι κάνουν οι εταιρείες

Μεγάλες και μικρές εταιρείες αγωνίζονται να προσαρμοστούν σε αυτόν τον νέο κόσμο όπου οι λέξεις-κλειδιά και οι διαφημιστικές συμφωνίες που προηγουμένως ήταν κεντρικής σημασίας για το διαδικτυακό μάρκετινγκ τελικά έχουν λιγότερη σημασία από τις απόψεις των κριτικών, τις ακριβείς πληροφορίες διαθεσιμότητας και τις λεπτομέρειες προϊόντων που διαβάζουν LLM όπως το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google και το Llama της Meta.

Η επανάσταση αυτη μπορεί να δημιουργήσει ένα άνοιγμα για ανεξάρτητες επιχειρήσεις ώστε να διεισδύσουν στο διαδίκτυο, αλλά ορισμένες μεγάλες μάρκες ανησυχούν ότι θα χαθούν σε μια «νέα άγρια ​​Δύση» όπου δεν είναι σαφές πώς να προσεγγίσουν τον καταναλωτή. Οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ πρέπει πλέον να απευθύνονται όχι μόνο απευθείας στους αγοραστές αλλά και στα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης τους.

«Οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να αγοράσουν την ευκαιρία να μπουν στην αναζήτηση – πρέπει να την κερδίσουν», εξήγησε στον Guardian η Emma Ford, διευθύντρια ψηφιακού μετασχηματισμού της PwC UK. «Η εμπειρία, η εξειδίκευση, η αυθεντικότητα και η αξιοπιστία μιας διαδικτυακής μάρκας βοηθούν, καθώς το συναίσθημα στο διαδίκτυο είναι πραγματικά σημαντικό».

Αρκετοί μεγάλοι retailers στη Βρετανία δήλωσαν με τη σειρά τους στον Guardian ότι έχουν ήδη ομάδες για την υπόθεση που εξετάζουν μια μεγάλη ποικιλία τακτικών, από τη διασφάλιση της εμφάνισής τους σε φόρουμ του Reddit – μια βασική πηγή για ορισμένες πλατφόρμες – έως την απάντηση σε κριτικές στην Google ή το Trustpilot, και τη διασφάλιση ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σωστά δεδομένα προϊόντων.

Η επόμενη ημέρα και στο λιανικό εμπόριο «ανήκει» στους AI agents

Ο νέος τρόπος αλληλεπίδρασης ήρθε για να μείνει

Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι να κατανοήσουν τις λεπτές αποχρώσεις του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία θα βρει και θα ανταποκριθεί στην διαδικτυακή τους παρουσία. Οι διαδικτυακές αξιολογήσεις, για παράδειγμα, αποτελούν σαφώς έναν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν είναι σαφές πόση σημασία δίνεται σε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή πώς κατατάσσονται σε σχέση με άλλους παράγοντες, όπως τα αξιόπιστα δεδομένα διαθεσιμότητας, η μακροζωία μιας μάρκας ή οι ασφαλείς επιλογές πληρωμής.

«Πιστεύω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει το λιανικό εμπόριο για τα επόμενα 20 χρόνια», πρόσθεσε ο Peter Ruis, διευθύνων σύμβουλος της John Lewis. Υποστηρίζει ότι οι καθιερωμένες μάρκες όπως η δική του θα επωφεληθούν από την ισχυρή φήμη που διαθέτουν χάρη στην τεχνολογία που διαθέτουν για να πωλούν online, ενώ οι αγοραστές θα μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι έχουν στην κατοχή τους είδη που προηγουμένως θεωρούνταν διαθέσιμα μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Στο μέλλον, οι παρατηρητές του κλάδου πιστεύουν ότι οι ChatGPT, Amazon και Google είναι πιθανό να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν έσοδα από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης τους με κάποια μορφή πληρωμένης αναζήτησης ή εμφανιζόμενων διαφημίσεων.

Αναπτύσσονται επίσης πιο εξελιγμένα μοντέλα «AI agents» – ρομπότ που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα σύνθετες πολυσταδιακές εργασίες, όπως η αναζήτηση των καλύτερων προσφορών, η υποβολή παραγγελιών και η οργάνωση των παραδόσεων.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι δυνατό για αυτά τα εργαλεία να διαπραγματεύονται προσφορές προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους πελάτες, όπως η ομαδοποίηση μιας σειράς αγορών επίπλων από διάφορα καταστήματα κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζουν στον προϋπολογισμό, το στυλ και τις προτιμήσεις παράδοσης, σύμφωνα με την McKinsey.

Οι κρυφές παγίδες του ChatGPT

Κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τους λιανοπωλητές να επιτρέψουν στα συστήματά τους να προσαρμόσουν τις τιμές των προϊόντων για να προσελκύσουν συγκεκριμένους χρήστες.

Στις ΗΠΑ, το Etsy ήταν το πρώτο που συνεργάστηκε με το ChatGPT για να καταστήσει δυνατή την πληρωμή αγαθών μέσω της υπηρεσίας άμεσης ολοκλήρωσης αγοράς του LLM. Το Shopify και οι Walmart και Target ακολούθησαν γρήγορα.

Τον περασμένο μήνα, η Amazon μήνυσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity για τη λειτουργία αγορών που αυτοματοποιεί την υποβολή παραγγελιών για τους χρήστες. Η Amazon κατηγόρησε την startup ότι απέκτησε κρυφή πρόσβαση σε λογαριασμούς πελατών, μεταμφιέζοντας τη δραστηριότητα της τεχνητής νοημοσύνης ως ανθρώπινη περιήγηση. Η Perplexity απάντησε, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των χρηστών να αναθέτουν τις αγορές τους σε AI agents και χαρακτηρίζοντας την αγωγή «τακτική εκφοβισμού για την καταστολή του ανταγωνισμού».