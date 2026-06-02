Σκυλακάκης: «Τεχνητή Νοημοσύνη – Η Εκτόπιση της Εργασίας»

Το νέο βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη παρουσιάζεται στην Αίγλη Ζαππείου - Προσεγγίζει την ΤΝ ως ιστορική μετάβαση

Tεχνητή νοημοσύνη 02.06.2026, 17:13
Tο νέο βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη – Η Εκτόπιση της Εργασίας – Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο: Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό», παρουσιάζουν οι εκδόσεις Καστανιώτη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στις 19:00 στην Αίγλη του Ζαππείου.

Σε μια εποχή όπου κορυφαίοι επικεφαλής των τεράστιων εταιριών ΑΙ προβλέπουν Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη ακόμη και μέχρι το 2029 και τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται διεθνώς για να υποκατασταθεί μεγάλο μέρος της ανθρώπινης εργασίας με κεφάλαιο, ο Θόδωρος Σκυλακάκης επιχειρεί κάτι που σπανίζει στη διεθνή βιβλιογραφία: δεν περιορίζεται στη διάγνωση της ανατροπής, αλλά καταθέτει συγκεκριμένη πολιτική πρόταση για το πώς η δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει της εκτόπισης της εργασίας.

Το βιβλίο προσεγγίζει την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μία ακόμη τεχνολογική επανάσταση, αλλά ως ιστορική μετάβαση που μεταβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του οικονομικού μοντέλου: τη σχέση ανάμεσα στην εργασία, το κεφάλαιο, την παραγωγικότητα και τη δημοκρατία.

Το βιβλίο υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

· Η εξέλιξη των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων και της αυτοματοποίησης τρέχει σήμερα με ταχύτητα που υπερβαίνει τις προβλέψεις της ίδιας της βιομηχανίας πριν από δύο μόλις χρόνια,

· Το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής θα χτυπήσει τον αναπτυγμένο και όχι τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς εκεί συγκεντρώνονται τα υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα της γνώσης που υποκαθίστανται πρώτα,

· Η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης που στηρίζεται στα επαγγέλματα της γνώσης αποτελεί δομικό κίνδυνο για τις δυτικές δημοκρατίες,

· Η Ευρώπη, υστερώντας τεχνολογικά αλλά παραμένοντας ο κατεξοχήν χώρος δημοκρατίας, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε παθητική προσαρμογή και ενεργητική διαχείριση της μετάβασης·

· Σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη εργασία παύει σταδιακά να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό δημιουργίας και αναδιανομής πλούτου, η διανομή ιδιοκτησίας — και όχι εισοδήματος — είναι η μόνη απάντηση συμβατή με την ελευθερία και την αξιοπρέπεια.

Το Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο

Κεντρική πρόταση του βιβλίου είναι το Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο — μια ρηξικέλευθη πολιτική απάντηση που θεμελιώνεται σε τρεις πυλώνες: την Απαραβίαστη Κατοικία, το Αναπαλλοτρίωτο Ελάχιστο Κεφάλαιο και τον Προσωπικό AI Agent. Σε αντίθεση με το Universal Basic Income (Καθολικό Βασικό Εισόδημα), που διανέμει εισόδημα, το Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο διανέμει ιδιοκτησία — μια διαφορά που, κατά τον συγγραφέα, καθορίζει αν η μετάβαση θα οδηγήσει σε μια κοινωνία εξαρτημένων αποδεκτών επιδομάτων ή σε μια κοινωνία ελεύθερων και αξιοπρεπών συμμετόχων στο παραγόμενο κεφάλαιο της νέας εποχής.

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης είναι οικονομολόγος και Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και Ευρωβουλευτής.

Η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη ως ανοιχτός διάλογος με κριτική εξέταση των θέσεων του βιβλίου, για το οποίο θα συζητήσουν με τον συγγραφέα οι δημοσιογράφοι: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Νίκη Λυμπεράκη, Παύλος Τσίμας και Νίκος Φιλιππίδης.

