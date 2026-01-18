Συρία: Εκεχειρία με τις κουρδικές δυνάμεις και επιστροφή της Δαμασκού στα βορειοανατολικά

Η κυβέρνηση στη Συρία συμφώνησε σε άμεση εκεχειρία με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, με τις SDF να αποσύρονται ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η Δαμασκός επεκτείνει την εξουσία της σε περιοχές που είχαν τον έλεγχο οι Κούρδοι

Ο de facto πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα ανακοίνωσε οι κρατικές αρχές ετοιμάζονται να μετακινηθούν σε τρεις ανατολικές και βορειοανατολικές επαρχίες, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας επί του πεδίου, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Νωρίτερα, ο υπουργός Πληροφοριών της Συρίας, Χαμζά αλ-Μουσταφά είχε μιλήσει για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

«Συμβουλεύουμε τις αραβικές φυλές μας να παραμείνουν ήρεμες και να επιτρέψουν την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας», είπε χαρακτηριστικά ο Σύρος πρόεδρος, αναφερόμενος στις φυλές που πολεμούν μαζί με τον κυβερνητικό στρατό κατά των Κούρδων.

Ο πρόεδρος της Συρίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, πρόσθεσε ότι όλα τα ανεπίλυτα ζητήματα με τις SDF θα επιλυθούν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το συριακό κράτος είναι ένα ενιαίο κράτος και ότι στις περιοχές με ειδικό καθεστώς θα διοριστεί προσωπικό ασφαλείας που θα εργάζεται σε αυτές, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη οριστεί.

Αύριο η συνάντηση Αλ Σάρα και του ηγέτη των SDF

Ο Άχμεντ Αλ Σάρα τόνισε επίσης ότι είχε ραντεβού με τον Μαζλούμ Αμπντί, ηγέτη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, αλλά ότι αυτό καθυστέρησε λόγω κακών καιρικών συνθηκών και ότι οι δύο τους έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν αύριο.

Σύμφωνα με TRT, σε αυτή τη συνάντηση θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εκεχειρίας.

#BREAKING: Syrian President Ahmed al Sharaa announces signing provisions of new agreement with SDF/YPG, details of agreement to be finalised on Monday pic.twitter.com/ZrrYa4FAZ3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 18, 2026

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και SDF στη Συρία

Η συμφωνία προβλέπει την άμεση και πλήρη διοικητική και στρατιωτική παράδοση των επαρχιών Ντέιρ εζ-Ζορ και Ράκα στη Δαμασκό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Με βάση τη συμφωνία, η συριακή κυβέρνηση θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των πολιτικών θεσμών και εγκαταστάσεων στις δύο επαρχίες, ενώ θα εκδοθούν διατάγματα για την επαναφορά των υφιστάμενων υπαλλήλων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί να μη στοχοποιήσει υπαλλήλους, μαχητές ή μέλη της υπάρχουσας πολιτικής διοίκησης του SDF σε αυτές τις περιοχές.

Η συμφωνία παραχωρεί επίσης στη συριακή κυβέρνηση τον έλεγχο όλων των συνοριακών διαβάσεων, καθώς και των πετρελαϊκών και κοιτασμάτων φυσικού αερίου της περιοχής, η προστασία των οποίων θα εξασφαλίζεται από τις τακτικές κυβερνητικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή των πόρων αυτών στο συριακό κράτος.

Επιπλέον, όλοι οι πολιτικοί θεσμοί της επαρχίας αλ-Χασάκα θα ενσωματωθούν στα επίσημα κρατικά όργανα και τις διοικητικές δομές της Συρίας, εδραιώνοντας την εξουσία της Δαμασκού σε βασικά εδάφη και υποδομές στα βορειοανατολικά της Συρίας.

Τι θα γίνει με τα στελέχη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων

Η συμφωνία προβλέπει την ατομική ένταξη όλου του στρατιωτικού προσωπικού και των μελών ασφαλείας των SDF στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών της Συρίας, μετά την απαιτούμενη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας.

Το προσωπικό αυτό θα λάβει τους αντίστοιχους στρατιωτικούς βαθμούς, τα οικονομικά δικαιώματα και την υλικοτεχνική υποστήριξη, ενώ θα διαφυλάσσεται η αυτόνομη ιδιότητα των κουρδικών περιοχών.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η ηγεσία των SDF δεσμεύεται να μην εντάξει στις τάξεις της απομεινάρια του προηγούμενου καθεστώτος (σ.σ. του Μπασάρ Αλ Άσαντ) και να υποβάλει λίστες αξιωματικών από αυτά τα απομεινάρια που βρίσκονται επί του παρόντος στη βορειοανατολική Συρία.

Πηγή: in.gr