Zara: Πενήντα χρόνια ιστορίας -Το ιστορικό κατάστημα κατεβάζει ρολά, ανοίγει το πρώτο Zacaffé

18.01.2026
Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στον χάρτη της μόδας, η Zara κλείνει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε την ιστορία της βιομηχανίας της μόδας και ανοίγει ταυτόχρονα ένα νέο, πιο ψηφιακό και και καινοτόμο. Το πρώτο ιστορικό κατάστημα της οδού Juan Flórez στην Λα Κορούνα, εκεί όπου ο Αμάνθιο Ορτέγκα ξεκίνησε την επανάσταση της Inditex, βάζει ρολά, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα, η επόμενη γενιά εμπειριών αγορών παίρνει ζωή με το Zacaffé.

Zara: Από το πρώτο βήμα στην παγκόσμια επανάσταση της μόδας

Το κατάστημα στην οδό Rúa Juan Flórez άνοιξε στις 9 Μαΐου 1975, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου μοντέλου λιανικής. Ο Ορτέγκα, μαζί με τη σύζυγό του Ροζαλία Μέρα, χρησιμοποίησαν την Λα Κορούνα ως «εργαστήριο», όπου κάθε πώληση και παρατήρηση του πελάτη μετατρεπόταν σε πληροφορία για την παραγωγή και τα σχέδια της Zara.

Το κατάστημα λειτούργησε αδιάλειπτα για πάνω από πέντε δεκαετίες, δημιουργώντας τη βάση για την έννοια της fast fashion, που το 1989 έγινε γνωστή σε διεθνές επίπεδο με το άνοιγμα της Zara στη Νέα Υόρκη.

Το τέλος μιας εποχής

Μετά από πενήντα χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, το κατάστημα της Juan Flórez κλείνει την 30η Ιανουαρίου 2026, όχι λόγω συναισθηματισμού, αλλά στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που επικεντρώνεται στο μέλλον.

Οι περιορισμένοι χώροι του ιστορικού καταστήματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλέον το σύγχρονο concept της Zara, που περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές, προηγμένα logistics και εμπειρία shopping που συνδυάζει φυσικό και online εμπόριο.

Όπως εξηγεί η Inditex, η Λα Κορούνα δεν χάνει τον ρόλο της: παραμένει εργαστήριο καινοτομίας, όπου δοκιμάζονται νέα projects, συλλογές και ιδέες πριν επεκταθούν διεθνώς. Η πόλη συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό χώρο όπου η Zara πειραματίζεται και εξελίσσεται.

Η διαδρομή προς την παγκόσμια κυριαρχία

Πριν από το πρώτο κατάστημα Zara, ο Ορτέγκα είχε δοκιμάσει την επιχείρηση Sprint, που απέτυχε. Με την πρώτη Zara, όμως, δημιούργησε ένα πλήρως ελεγχόμενο μοντέλο παραγωγής και πώλησης, όπου οι αποφάσεις για νέα προϊόντα βασίζονταν σε πληροφορίες από τα ίδια τα καταστήματα.

Η Zara επένδυσε στην καθετοποιημένη παραγωγή, στα logistics και στην τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύστημα όπου: Κάθε νέο κατάστημα λειτουργούσε ως σημείο παρατήρησης, συλλογής δεδομένων και δοκιμής ιδεών – η ίδια λογική που επιτρέπει σήμερα στην Inditex να παρακολουθεί τάσεις σε όλο τον κόσμο και να προσαρμόζει την παραγωγή της σε λίγες εβδομάδες. Οι καταστηματάρχες μετέφεραν αναλυτικές πληροφορίες στους σχεδιαστές, η κάθε συλλογή έφθανε στα καταστήματα σε λίγες μόνο εβδομάδες και οι πελάτες βίωναν μια συνεχώς ανανεωμένη εμπειρία αγοράς. Η στρατηγική αυτή διαφοροποίησε τη Zara από ανταγωνιστές όπως H&M, Gap ή Benetton, που δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την ταχύτητα, τον έλεγχο και την εμπειρία πελάτη με τον ίδιο τρόπο.

H επόμενη μέρα

Η επόμενη ημέρα για την ιστορική περιοχή φέρνει νέα πρόσωπα και εμπειρίες. Στις 31 Ιανουαρίου 2026, λίγα μέτρα μακριά από το πρώτο κατάστημα, θα ανοίξει το πρώτο Zacaffé, το concept καφέ της Zara, που συνδυάζει τη μόδα με τον χώρο κοινωνικοποίησης και έχει ήδη παρουσία σε μεγάλες πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Αυτό το βήμα δείχνει πως η Zara συνεχίζει να ανανεώνεται και να καινοτομεί, κρατώντας τον καταναλωτή στο επίκεντρο. Ο χρόνος και η τεχνολογία γίνονται εργαλεία για να επεκταθεί η εμπειρία αγορών, ενώ η ιστορία της εταιρείας παραμένει ζωντανή μέσα από τις αξίες που καθιέρωσαν το brand ως παγκόσμιο φαινόμενο.

Από το πρώτο κατάστημα στην Λα Κορούνα, η Zara επεκτάθηκε γρήγορα στην Ισπανία και το εξωτερικό, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στο Πόρτο το 1988 και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι.

Η Zara δείχνει ότι καινοτομία δεν σημαίνει μόνο νέα ρούχα, αλλά και νέες εμπειρίες, κρατώντας πάντα το κατάστημα στο κέντρο της στρατηγικής της.

Με το Zacaffé και τα νέα καταστήματα που ενσωματώνουν την τεχνολογία στο εμπόριο, η Inditex αποδεικνύει ότι το μέλλον της μόδας ξεκινά από εκεί που γεννήθηκε: την Λα Κορούνα.

