Eurobank Equities για ΧΑ: Περιθώριο ανόδου 16% – Ξεχωρίζει τράπεζες και Metlen 

Ποιους καταλύτες βλέπει η Eurobank Equities - Γιατί δίνει σύσταση overweight για τράπεζες 

Markets 19.01.2026, 09:18
Eurobank Equities για ΧΑ: Περιθώριο ανόδου 16% – Ξεχωρίζει τράπεζες και Metlen 
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Θετική στάση για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και το 2026 διατηρεί η Eurobank Equities, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για τις ελληνικές μετοχές που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Όπως επισημαίνει, οι προοπτικές στηρίζονται στη διατηρήσιμη αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας, στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) των τραπεζών και στις ελκυστικές αποτιμήσεις, ιδίως σε σχετική βάση, καθώς οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους.

H Eurobank Equities συστήνει overweight στάση στις τράπεζες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

Η Eurobank Equities τονίζει ότι η ακόμη περιορισμένη τοποθέτηση επενδυτών στην ελληνική αγορά λειτουργεί υποστηρικτικά, ενώ επισημαίνει και την πυκνή αλληλουχία κρίσιμων αξιολογήσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Με βάση τη bottom-up αποτίμηση της, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το ΧΑ διαθέτει περιθώριο ανόδου περίπου 16% σε όρους συνολικής απόδοσης. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από συνδυασμό αναβάθμισης των αποτιμήσεων (μείωση του equity risk premium κατά 100 μονάδες βάσης) και αύξησης της κερδοφορίας, η οποία εκτιμάται κοντά στο 6% συνολικά.

Εξαιρετική επίδοση το 2025 και στέρεες προοπτικές

Το 2025, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε εξαιρετική απόδοση, με τον γενικό δείκτη να ενισχύεται κατά περίπου 50%, κατατάσσοντας την ελληνική αγορά μεταξύ των ισχυρότερων διεθνώς. Πρόκειται για τέταρτη συνεχή χρονιά υπεραπόδοσης έναντι του Euro Stoxx 600, φαινόμενο που δεν έχει καταγραφεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Με δεδομένη την ισχυρή βάση που δημιουργήθηκε και την αύξηση του XA κατά περίπου 6% από την αρχή του 2026, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η αγορά θα περάσει από μια φάση καθοδηγούμενη από beta σε ένα περιβάλλον πιο επιλεκτικό, βασισμένο στα θεμελιώδη μεγέθη.

Οι μετοχές με ορατή κερδοφορία και υψηλή ποιότητα αναμένονται να υπερισχύσουν, ενώ η επέκταση των πολλαπλασιαστών θα έχει μικρότερο ρόλο. Η μακροοικονομική εικόνα παραμένει υποστηρικτική, με το ΑΕΠ να προβλέπεται πάνω από 2%, προσφέροντας στέρεη βάση για τα εταιρικά κέρδη.

Η Eurobank Equities προβλέπει 8% αύξηση στα λειτουργικά κέρδη των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών και περίπου 5% αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών.

Αποτιμήσεις: Ακόμη ελκυστικές σε σχετική βάση

Οι ισχυρές ανατιμήσεις των τελευταίων ετών έχουν κανονικοποιήσει τα πολλαπλάσια των ελληνικών μετοχών, με τα προοπτικά πολλαπλάσια να αντιστοιχούν σε συνθήκες μέσου κύκλου. Αν και η άμεση αποτίμηση δεν προσφέρει πλέον σημαντικό απόλυτο upside, οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων, υποδηλώνοντας περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης.

Υποστηρικτικοί καταλύτες και το 2026

Η θέση των επενδυτών παραμένει ακόμη ελαφριά, με καθαρές εκροές από ξένους θεσμικούς να είναι ελαφρώς αρνητικές το 2025, παρά τις ισχυρές αποδόσεις του ΧΑ. Αυτό αφήνει σημαντική ρευστότητα στα όρια της αγοράς για περαιτέρω επενδύσεις. Επιπλέον, η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε Αναπτυγμένη Αγορά θα προσφέρει συνεχή σημεία επανεξέτασης τους επόμενους 18 μήνες.

Περιθώριο ανόδου έως και 16%

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι το ΧΑ μπορεί να σημειώσει περίπου 16% άνοδο 12 μηνών, με κύριους οδηγούς την ανατίμηση (συμπίεση 100 μονάδων βάσης στο ERP) και την αύξηση των κερδών (~6% συνολικά).

Σε επίπεδο κατανομής κεφαλαίων, η Eurobank Equities συστήνει overweight στάση στις τράπεζες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, διάστημα στο οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί το μεγαλύτερο μέρος των νέων τοποθετήσεων και της επαναξιολόγησης των αποτιμήσεων. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η πορεία των τραπεζικών μετοχών συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με τις ευρύτερες τάσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Κορυφαία επιλογή στον τραπεζικό χώρο παραμένει η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της σταθερής επιχειρησιακής εκτέλεσης, της ενίσχυσης των κεφαλαίων και της χαμηλής αποτίμησης. Δεύτερη επιλογή είναι η Τράπεζα Κύπρου, κυρίως ως επενδυτική τοποθέτηση με επίκεντρο το μέρισμα.

Επιλογές εκτός τραπεζών

Πέραν του τραπεζικού κλάδου, η Eurobank Equities δίνει έμφαση σε επιλεγμένες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με ορατή πορεία κερδοφορίας και ειδικούς καταλύτες. Στις κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνονται η Metlen, λόγω επαναφοράς της κερδοφορίας, άρσης τεχνικών πιέσεων και ελκυστικής αποτίμησης, καθώς και η Motor Oil, η οποία επωφελείται από το ισχυρό περιβάλλον διύλισης και τις αποδόσεις των επενδύσεων των προηγούμενων ετών.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κορυφαίων επιλογών της, η χρηματιστηριακή αφαιρεί τις μετοχές της Jumbo, λόγω απουσίας άμεσου καταλύτη, και της Titan, η οποία παραμένει σύσταση αγοράς αλλά έχει ήδη καταγράψει ισχυρή υπεραπόδοση από τον Νοέμβριο. Στη θέση τους προστίθεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς αναμένεται σημαντική ενίσχυση των κερδών από την πλήρη αξιοποίηση των πρόσφατα αποκτηθέντων παραχωρήσεων.

Eurobank

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]
Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Markets
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο