Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στραμμένο στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς της χώρας, αναμένοντας τα αποτελέσματα της κρίσιμης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, αναμένεται η αντιπροσωπεία των 31 μελών (25 + 6 παρατηρητές) να διαβεί το κατώφλι του Μαξίμου, φέρνοντας μαζί της τα αιτήματα των παραγωγών, τα οποία αφορούν την επιβίωση τους.

Σημεία αιχμής για τους παραγωγούς της χώρας είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις και συνεντεύξεις αξιωματούχων, στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να θέσει – καθώς όπως ισχυρίζεται δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα – τη νέα ΚΑΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2028 – 34, αλλά και τη διακομματική επιτροπή σε σχέση με τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή.

Τα αιτήματα

Η αντιπροσωπεία των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων θα καταθέσουν εκ νέου τη λίστα με τα 14 αιτήματα για την επιβίωση τους. Από αυτά ξεχωρίζει αυτό που αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με το οποίο ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα, αλλά και για την ευλογιά προβάτων.

Ιδιαίτερα για τους 2.500 κτηνοτρόφους που «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων ζητούν εμβόλιο και ανασύσταση των κοπαδιών.

Τα υπόλοιπα αιτήματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις πανελλαδικές συσκέψεις που κάλεσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι τα εξής:

Να σταματήσουν η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία. Παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της ΕΕ.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Επίσης, σε ό,τι αφορά την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 έχουν αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα στην κυβέρνηση για όλα τα προϊόντα όπως επίσης για την κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Η επόμενη ημέρα

Μετά τη συνάντηση, το πιο πιθανό από την επόμενη ημέρα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η αντιπροσωπεία θα μεταφέρει τα αποτελέσματα στα μπλόκα, τα οποία θα αξιολογήσουν τις απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ηλίας Αγγελακούδης, Γρουζίδης Γρηγόρης, Αποστόλης Βεσμελής, Γιάννης Τουρτούρας, Κώστας Σέφης, Ιορδάνης Φρονιμόπουλος, Δημήτρης Μηκές, Τάσος Χαλκίδης, Λάζαρος Ουζουνίδης, Βαγγέλης Μπέτσας, Γιάννης Καρναβιάς, Κώστας Λιλικάκης, Κώστας Ζαρκαδούλας, Κώστας Παπαδάκης, Δημήτρης Παραμπάτης, Μπάμπης Τσιβίκας, Κώστας Δουρούμης, Παύλος Σπυρόπουλος, Θωμάς Μόσχος, Ιωάννης Κουτής, Χρήστος Τσέρνιος, Τάσος Γκιοργκίνης, Χάρης Σεκλιώτης, Κώστας Λεονταράκης, Παναγιώτης Περράκης, Κώστας Τζέλλας, Γιάννης Τσιούτρας, Σωτήρης Γιαννακός, Σωκράτης Αλειφτήρας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, Ρίζος Μαρούδας.