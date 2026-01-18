Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου

Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα… στην «κατάψυξη» του Μαξίμου

AGRO 18.01.2026, 22:19
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Επιμέλεια Στράτος Ιωακείμ

Να «σπάσουν» το κυβερνητικό πάγο που διατηρεί στην «κατάψυξη» πρόσθετα μέτρα θα επιδιώξουν το κρύο μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που μάχονται επι 50 ημέρες για την επιβίωση τους.

Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού στο Μαξίμου τη Δευτέρα με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους να προετοιμάζονται για τον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αν και τα μηνύματα στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής δεν είναι ενθαρρυντικά -με τον πρωθυπουργό να επικοινωνεί πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα- η αντιπροσωπεία των 25+6 ατόμων που θα βρεθεί στην Ηρώδου Αττικού είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να αλλάξει το αρνητικό κλίμα.

Τρεις «κόκκινες γραμμές»

Με τα τρακτέρ στην άκρη, τους δρόμους ανοιχτούς και την αμέριστη στήριξη της κοινωνίας ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος έρχεται στην Αθήνα με τρεις «κόκκινες γραμμές» αλλά και «μικρό καλάθι». Βασική επιδίωξη, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι να λάβουν χειροπιαστές απαντήσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς.

Ο πρωθυπουργός ωστόσο φροντίζει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται να «ψαλιδίζει» τις όποιες προσδοκίες επαναλαμβάνοντας μονότονα «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» και να αφήνει τα μηνύματα πυγμής σε κυβερνητικά στελέχη που αναλαμβάνουν με χαρά τον ρόλο του «κακού».

Tα τρακτέρ στην άκρη

Η ίδια «καραμέλα» από την κυβέρνηση

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες» σημείωσε στο Κυριακάτικο μήνυμά του.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πως «δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές. Τα θέματα σε σχέση με το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο αντιμετωπίστηκαν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028 – 2034, που βρίσκεται στην κορυφή της αγροτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διακομματική επιτροπή σε σχέση με τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή και φυσικά για επιμέρους πτυχές, διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις».

«Τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν την ικανοποίηση των αγροτών όπως και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», αντιτείνουν εκπρόσωποι των μπλόκων και σκοπεύουν να επιμείνουν για την υλοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων.

«Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας» υπογραμμίζουν, ενώ δεν αποκλείουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν η συνάντηση με τον Μητσοτάκη δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Αυτή είναι αντιπροσωπεία

Την Τρίτη (20/01) θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες από τους εκπροσώπους τους και να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια ή όχι των κινητοποιήσεων.

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ, ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Αντί για τον Κώστα Ανεστίδη, που «κόπηκε» από τη συνάντηση, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές.

Μάλγαρα: Κλήσεις της Τροχαίας σε δύο αγρότες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για αναχώρηση προς την Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συζητείται έντονα το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο, με δύο αγρότες να έχουν ήδη λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Τροχαία Νέων Μαλγάρων για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από το κλείσιμο της εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης την 1η Δεκεμβρίου.

Από τη συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα

Αποχωρούν οι «πρόθυμοι» από τα μπλόκα

Την απόφαση να φύγουν από τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες που την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, μετά το πέρας της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Και στο βάθος… Mercosur

Όλα αυτά ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur υπέγραψαν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Την υπέγραψαν εκ μέρους της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες. Παράλληλα, η Προσωρινή Συμφωνία Εμπορίου, η οποία αφορά αποκλειστικά αρμοδιότητες της ΕΕ, θα τεθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα τεθεί σε ισχύ, μέχρι να επικυρωθεί πλήρως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, οπότε και θα παύσει να ισχύει.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]
Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από AGRO
Ελαιόλαδο: Εκτεταμένους ελέγχους κατά της απάτης ξεκινά η Ισπανία
AGRO

Σαρώνουν οι ελεγκτές την αγορά για απάτες στο ελαιόλαδο

Οι έλεγχοι για απάτη στο ελαιόλαδο θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού

Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων
AGRO

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση ζωονόσων
AGRO

Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη διαχείριση ζωονόσων

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών για ανέργους στη Θεσσαλία

Ευλογιά προβάτων: Πάνω από 472 χιλ. οι απώλειες ζώων
AGRO

Πάνω από 472 χιλ. οι απώλειες από την ευλογιά προβάτων

Τι δείχνουν τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την ευλογιά προβάτων

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις 28 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους
AGRO

Πληρωμή 28 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις - Οι δικαιούχοι

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για τις ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών και τις δεσμεύσεις 14 εκατ. για περαιτέρω έλεγχο

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
Αγροτικά προϊόντα: Ευρωπαϊκό προωθητικό πρόγραμμα ύψους 160 εκατ. ευρώ
AGRO

Προωθητικό «πακέτο» 160 εκατ. ευρώ για αγροτικά προϊόντα

Θα συγχρηματοδοτηθούν προγράμματα που προτείνονται από ομάδες παραγωγών και άλλους εμπορικούς φορείς με αγροτικά προϊόντα

Latest News
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο