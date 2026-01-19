Ενοίκια: Γιατί οι τιμές δεν υποχωρούν παρά τις φοροελαφρύνσεις

Τι μέτρα φέρνει η κυβέρνηση για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί στα ενοίκια

Opinion 19.01.2026, 07:00
Ενοίκια: Γιατί οι τιμές δεν υποχωρούν παρά τις φοροελαφρύνσεις
Ανάλυση Αλέξανδρος Κλώσσας

Με δυο αντικρουόμενα μηνύματα απαντούν κυβέρνηση και αγορά στο τεράστιο πρόβλημα του υψηλού κόστους στέγασης. Για τη νέα χρονιά το υπουργείο Οικονομικών έχει σχεδιάσει ένα ικανό πακέτο με φοροελαφρύνσεις, κίνητρα, διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το πραγματικό βάρος της στέγης για τα νοικοκυριά αυξάνεται, ιδίως για όσους δεν έχουν ιδιόκτητο ακίνητο

Όμως, το μήνυμα που έρχεται από την αγορά είναι εντελώς διαφορετικό, καθώς το το κόστος στέγης δεν υποχωρεί, απλώς μεταφέρεται από την υψηλή φορολογία, στα  ενοίκια, στη διαθεσιμότητα κατοικιών και στο κόστος ανακαίνισης.

Η αντίφαση αυτή είναι απολύτως μετρήσιμη, αν κανείς αναλογιστεί οτι από τη μία πλευρά, παραμένει σε ισχύ η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα, ενώ συνεχίζεται η έκπτωση φόρου για δαπάνες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και από την άλλη, το πραγματικό βάρος της στέγης για τα νοικοκυριά αυξάνεται, ιδίως για όσους δεν έχουν ιδιόκτητο ακίνητο.

Ποιοι νιώθουν το «όφελος»

Οι φοροελαφρύνσεις και τα κίνητρα δεν κατανέμονται οριζόντια. Αφορούν κυρίως όσους:

● διαθέτουν ακίνητη περιουσία,

● έχουν φορολογητέο εισόδημα ώστε να «γράψει» η έκπτωση,

● μπορούν να προκαταβάλουν κεφάλαια για ανακαινίσεις ή αγορά.

Η έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις, για παράδειγμα, δεν μειώνει το κόστος τη στιγμή που γίνεται η δαπάνη. Προϋποθέτει ρευστότητα σήμερα και φορολογική επιβάρυνση αύριο. Αυτό από μόνο του αποκλείει μεγάλο μέρος μικρών ιδιοκτητών και φυσικά όλους τους μισθωτές.

Το κράτος ελαφρύνει το κόστος ιδιοκτησίας για όσους μπορούν ήδη να έχουν μερίδιο στην αγορά

Αντίστοιχα, η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα αφορά ένα περιορισμένο τμήμα της αγοράς. Τα νεόδμητα παραμένουν ακριβά σε απόλυτες τιμές, ενώ η έλλειψη προσφοράς σημαίνει ότι το φορολογικό όφελος δεν περνά αυτομάτως στον τελικό αγοραστή με χαμηλότερες τιμές.

Με άλλα λόγια, το κράτος ελαφρύνει το κόστος ιδιοκτησίας για όσους μπορούν ήδη να έχουν μερίδιο στην αγορά.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, αλλά η αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και κόστους κατοικίας

Σύμφωνα με τη Eurostat, πάνω από το 30% των ενοικιαστών στην Ελλάδα δαπανά περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγη, ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, αλλά η αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και κόστους κατοικίας. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, αλλά η αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και κόστους κατοικίας.

Το κόστος εργασιών και υλικών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία, και η απόσβεσή του μεταφέρεται στο ενοίκιο

Τα ενοίκια συνεχίζουν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης. Ακόμη και όταν δεν καταγράφονται εκρηκτικές αυξήσεις σε ετήσια βάση, η σωρευτική άνοδος της τελευταίας πενταετίας έχει αλλάξει τα δεδομένα. Σε πολλές αστικές περιοχές, το «κανονικό» ενοίκιο του 2019 θεωρείται πλέον χαμηλό σημείο αναφοράς.

Στο σκέλος της αγοράς κατοικίας, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τιμές διατηρούν ανοδική τάση σε σχέση με τη δεκαετία της κρίσης

Παράλληλα, η ανακαίνιση, την οποία ενθαρρύνει φορολογικά το κράτος, συχνά οδηγεί σε ανατιμολόγηση. Το κόστος εργασιών και υλικών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία, και η απόσβεσή του μεταφέρεται στο ενοίκιο. Το αποτέλεσμα είναι παράδοξο καθώς πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση του οικιστικού αποθέματος καταλήγουν να ενισχύουν την πίεση στους μισθωτές.

Στο σκέλος της αγοράς κατοικίας, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τιμές διατηρούν ανοδική τάση σε σχέση με τη δεκαετία της κρίσης. Αυτό καθιστά την αγορά πρώτης κατοικίας δυσκολότερη, ειδικά σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Το αποτέλεσμα είναι όσοι δεν μπορούν να αγοράσουν παραμένουν στο ενοίκο, αυξάνοντας τη ζήτηση, ενώ όσοι αγοράζουν χρειάζονται μεγαλύτερα κεφάλαια και δανεισμό με αυξημένο κόστος, μετατρέποντας έτσι το στεγαστικό πρόβλημα, όχι μόνο σε πρόβλημα ακριβής στέγης αλλά και πρόσβασης.

Τι δείχνουν οι αριθμοί στα ενοίκια

Στην Ελλάδα, το κόστος στέγασης για τα νοικοκυριά αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 25% την περίοδο 2019–2024, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα. Ειδικά στα ενοίκια, η άνοδος είναι εντονότερη στα αστικά κέντρα, με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη να έχουν ενδεικτικά μισθώματα για κατοικίες 70 – 90 τ.μ. κατά 30% έως 40% υψηλότερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.

Ένα διαμέρισμα που το 2019 ενοικιαζόταν με 500 – 550 ευρώ, σήμερα δύσκολα βρίσκεται κάτω από τα 700 – 750 ευρώ, ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν μεγάλη ζήτηση

Στην πράξη, ένα διαμέρισμα που το 2019 ενοικιαζόταν με 500 – 550 ευρώ, σήμερα δύσκολα βρίσκεται κάτω από τα 700 – 750 ευρώ, ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αύξηση, αλλά και η αδυναμία υποχώρησης των τιμών ακόμη και σε περιόδους σταθεροποίησης, με τα ενοίκια να μην υποχωρούν, καθώς η προσφορά παραμένει περιορισμένη.

Το κόστος περνά στον μισθωτή

Το ίδιο μοτίβο φαίνεται και στο σκέλος των ανακαινίσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς κατασκευών, το κόστος βασικών εργασιών ανακαίνισης έχει αυξηθεί κατά 20% – 30% σε σχέση με το 2020, λόγω ακριβότερων υλικών και εργατικών. Μια μέση ανακαίνιση 60 – 80 τ.μ. που πριν λίγα χρόνια κόστιζε 15.000 – 18.000 ευρώ, σήμερα συχνά ξεπερνά τις 22.000 – 25.000 ευρώ.

Οι ανακαινίσεις αυξάνουν την ποιότητα του αποθέματος, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζουν τον πήχη τιμών για όσους αναζητούν κατοικία

Η φορολογική έκπτωση περιορίζει μέρος της επιβάρυνσης για τον ιδιοκτήτη σε βάθος χρόνου, αλλά δεν αλλάζει τη βασική εξίσωση, όπου το αρχικό κόστος πρέπει να καλυφθεί άμεσα και, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ενσωματώνεται στο νέο ενοίκιο. Έτσι, οι ανακαινίσεις αυξάνουν την ποιότητα του αποθέματος, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζουν τον πήχη τιμών για όσους αναζητούν κατοικία.

Στέγη και εισόδημα

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η απόσταση ανάμεσα στο κόστος στέγης και τα εισοδήματα. Παρά τις αυξήσεις μισθών των τελευταίων ετών, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί τον ρυθμό των τιμών κατοικίας. Για ένα νοικοκυριό με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.200 –  1.400 ευρώ, ένα ενοίκιο της τάξης των 700 ευρώ απορροφά πάνω από το μισό του προϋπολογισμού, πριν από λογαριασμούς, τρόφιμα και μετακίνηση.

Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος δεσμεύεται στη στέγη, τόσο λιγότερος χώρος μένει για κατανάλωση

Αυτό εξηγεί γιατί το στεγαστικό δεν εμφανίζεται απλώς ως «ακριβή αγορά», αλλά ως δομικός περιορισμός κατανάλωσης και αποταμίευσης. Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος δεσμεύεται στη στέγη, τόσο λιγότερος χώρος μένει για κατανάλωση, επένδυση ή ακόμη και την απόφαση για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.

Ποιοι πληρώνουν τελικά

Η κατανομή του κόστους είναι ξεκάθαρη. Κερδισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες με ρευστότητα, οι επενδυτές και όσοι μπορούν να αξιοποιήσουν φορολογικά κίνητρα, ενώ χαμένοι είναι οι  μισθωτές, οι νέοι εργαζόμενοι και νοικοκυριά με χαμηλή ή με μεγάλες εναλλαγές εισοδηματική βάση.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι μικροϊδιοκτήτες χωρίς κεφάλαιο προκειμένου να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους και βλέπουν τα ακίνητά τους να απαξιώνονται ενεργειακά ή λειτουργικά. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το κόστος στέγης δεν μειώνεται συνολικά. Απλώς αλλάζει μεριά από τους ιδιοκτήτες στους ενοικιαστές.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά «διορθώνει» τις παρεμβάσεις προς τη δική της κατεύθυνση

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά «διορθώνει» τις παρεμβάσεις προς τη δική της κατεύθυνση. Το κράτος ελαφρύνει, αλλά η πίεση αλλάζει μεριά και όσο αυτό συμβαίνει, το στεγαστικό θα παραμένει λιγότερο φορολογικό ζήτημα και περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα πρώτης γραμμής.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Opinion
Πέρα βρέχει…
Opinion

Πέρα βρέχει…

Με μία ισχυρή βροχή αποκαλύπτονται οι κυβερνητικές ευθύνες στον σχεδιασμό των πόλεων και των υποδομών

Χρήστος Κολώνας
Οι ρωγμές στο δολάριο
Opinion

Οι ρωγμές στο δολάριο

Η πολιτική και οικονομική ατζέντα του Τραμπ ενδέχεται να επιταχύνει την διαδικασία της αποδολαριοποίησης

Τζούλη Καλημέρη
Τι θα δουν οι ελεγκτές
Opinion

Τι θα δουν οι ελεγκτές

Μία νέα δημοσιονομική Οδηγία με τεράστιες αποκλίσεις από τις προβλέψεις, ανακρίβεια και αναξιοπιστία κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του  πλημμυρισμένου από έσοδα και πλεόνασμα προϋπολογισμού 2025

Δημήτρης Στεργίου
Η Αρκτική και η τεράστια σημασία της
Opinion

Η Αρκτική και η τεράστια σημασία της

Ποια είναι η ευρωπαϊκή πολιτική στην Αρκτική;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Και η κρίση συνεχίζεται…
Opinion

Και η κρίση συνεχίζεται…

Φόροι, μνημόνια και στεγαστική κρίση πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Nτεμπούτο Πιερρακάκη σε έναν κόσμο που αλλάζει επικίνδυνα
Opinion

O Πιερρακάκης σε έναν κόσμο που αλλάζει 

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών καλείται να λειτουργήσει όχι σε συνθήκες κανονικότητας, αλλά σε συνθήκες μόνιμης κρίσης

Αθανασία Ακρίβου
Υπερέσοδα και ακρίβεια
Opinion

Υπερέσοδα και ακρίβεια

Συνειδητή η πληθωριστική πολιτική για επικοινωνιακό θριαμβολογικό δημοσιονομικό «αφήγημα»

Δημήτρης Στεργίου
Latest News
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο