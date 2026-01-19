Δασμοί Τραμπ: Ο Mερτς επιδιώκει να αποτρέψει τον Mακρόν από τα αντίποινα στις ΗΠΑ

«Η Γαλλία επηρεάζεται από τους αμερικανικούς δασμούς σε διαφορετικό βαθμό από εμάς», δήλωσε ο Μερτς

World 19.01.2026, 19:58
Δασμοί Τραμπ: Ο Mερτς επιδιώκει να αποτρέψει τον Mακρόν από τα αντίποινα στις ΗΠΑ
Newsroom

Λιγότερο πρόθυμη από τη Γαλλία φέρεται η Γερμανία στο να εφαρμόσει τα ισχυρότερα αντίμετρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απάντηση στις τελευταίες απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα υποστηρίξει την εφαρμογή τους εάν χρειαστεί.

Όλες οι πλευρές στην Ευρώπη συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα έβλαπτε περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις και θα έπληττε την οικονομική δραστηριότητα.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία βρίσκεται σε στενή επαφή με τους εταίρους της στην ΕΕ, καθώς και με τους συμμάχους της Βρετανία και Νορβηγία, σχετικά με την τελευταία επίθεση του Tραμπ και όλοι συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα έβλαπτε περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις και θα έπληττε την οικονομική δραστηριότητα.

Ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να ζητήσει την ενεργοποίηση του λεγόμενου μέσου κατά της εξαναγκαστικής πολιτικής της ΕΕ, όπως ανέφερε το Bloomberg το Σαββατοκύριακο, ο Mερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η μεγαλύτερη εξάρτηση της Γερμανίας από τις εξαγωγές σε σύγκριση με τη δυτική γείτονά της σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτική.

Προσπάθειες για κοινή θέση

«Η Γαλλία επηρεάζεται από τους αμερικανικούς δασμούς σε διαφορετικό βαθμό από εμάς», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα μετά από μια συνάντηση ηγεσίας του κόμματός του CDU στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι ήταν επομένως κατανοητό ότι ο Μακρόν ήθελε «να αντιδράσει λίγο πιο σκληρά από εμάς».

«Παρ’ όλα αυτά, προσπαθούμε και καταφέρνουμε να υιοθετήσουμε μια κοινή θέση» πριν από την ειδική σύνοδο κορυφής της ΕΕ για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, δήλωσε ο Μερτς.

Ο συντηρητικός ηγέτης μίλησε μετά την προειδοποίηση του αναπληρωτή του, υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, νωρίτερα τη Δευτέρα, ότι ο Τραμπ είχε φτάσει σε ένα όριο με την απειλή του να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Κλίνγκμπεϊλ, συν-ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας, προέτρεψε τους ευρωπαίους συμμάχους να προετοιμάσουν τον μηχανισμό κατά της εξαναγκαστικής πίεσης ως απάντηση στην υπόσχεση του Τραμπ να επιβάλει δασμό 10% στα προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας».

Εάν ο Τραμπ προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου των 25% δασμών, αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις εξαγωγές των χωρών-στόχων προς τις ΗΠΑ κατά 50%, με τη Γερμανία να είναι μία από τις χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics.

«Μπορούμε να αντιδράσουμε»

«Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά αν αντιμετωπίσουμε δασμούς που θεωρούμε ακατάλληλους, τότε είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Mερτς, προσθέτοντας ότι ελπίζει να συναντήσει τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα.

«Η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε», πρόσθεσε. «Δεν το επιθυμώ, αλλά αν είναι απαραίτητο, τότε φυσικά θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά και τα γερμανικά εθνικά μας συμφέροντα. Οι δασμοί δεν βοηθούν κανέναν και βλάπτουν σχεδόν όλους».

Ο Mερτς είπε ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει συχνά με επιπλέον εμπορικούς δασμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις υλοποιώντας τις απειλές του, αλλά επίσης ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ είναι ανοιχτός σε επιχειρήματα που μπορούν να τον πείσουν.

«Και αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική μου τους τελευταίους εννέα ή οκτώ μήνες από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, και θα συνεχίσω να την ακολουθώ», δήλωσε ο Μερτς.

«Τα δασμολογικά τέλη καταβάλλονται συνήθως από όσους βρίσκονται στη χώρα όπου εισάγονται τα προϊόντα», πρόσθεσε. «Σε αυτή την περίπτωση, οι Αμερικανοί καταναλωτές θα καταβάλλουν τα δασμολογικά τέλη, αλλά θα βλάψουν επίσης την οικονομία μας — την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά τη γερμανική οικονομία».


