Κρασί: Οι δασμοί Τραμπ έπληξαν τις εξαγωγές των ΗΠΑ

Με συρρίκνωση των διεθνών αποστολών για το αμερικάνικο κρασί, οι οποίες ευθύνονται για περισσότερο από τα τρία τέταρτα της μείωσης της συνολικής αξίας του παγκόσμιου εμπορίου, έκλεισαν οι εξαγωγές για τις ΗΠΑ το 2025.

«Το αποτέλεσμα αυτό είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό, δεδομένου ότι συνέβη σε ένα πλαίσιο υπερπαραγωγής στην Καλιφόρνια και παρά τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό λόγο τιμής-ποιότητας», αναφέρει σε ανάρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ, τονίζοντας ότι ιστορικά, η αμερικανική βιομηχανία οίνου βασίζεται περισσότερο στην εγχώρια αγορά, παρά στις ευκαιρίες εξαγωγών. Η αυτοκατανάλωση στις ΗΠΑ σε αυτή την περίπτωση, μείωσε εν μέρει το πλήγμα.

Το κρασί αποδεικνύεται ως ένα ευαίσθητο βαρόμετρο των εμπορικών εντάσεων, με αποτέλεσμα πολλά παράπλευρα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγέων και των καταναλωτών

Οι πολιτικές που ακολούθησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησαν, ωστόσο, σε μείωση τόσο του όγκου όσο και της αξίας των εξαγωγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Η κακή αυτή επίδοση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πρόοδο -αν και μέτρια- που σημείωσαν άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Σημαντικές απώλειες για το κρασί

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιανουαρίου από τον αναλυτή Rafael del Rey, η αξία των εξαγωγών κρασιού των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 31,4% μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025 (-300 εκατομμύρια δολάρια), συνέπεια της μείωσης του όγκου κατά 12,2% και της μείωσης της μέσης τιμής ανά λίτρο κατά 21,8%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται έτσι στην πρώτη θέση όσον αφορά την υποαπόδοση των εξαγωγών το 2025, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από τα τρία τέταρτα των απωλειών εσόδων που κατέγραψαν οι κύριες χώρες εξαγωγής.

Πράγματι, η αξία των παγκόσμιων εξαγωγών κρασιού μειώθηκε κατά 395,1 εκατομμύρια δολάρια, από 28,28 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 27,89 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με την ανάλυση του Rafael del Rey.

Νικητές και ηττημένοι το 2025

Παράλληλα με τις ΗΠΑ, αρκετές χώρες παραγωγής – συμπεριλαμβανομένων της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Χιλής και της Γεωργίας – έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των χωρών με μειωμένη αξία εξαγωγών το 2025.

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης χώρες με σημαντική δραστηριότητα επανεξαγωγών, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ.

Λιγότερες χώρες είδαν τα έσοδα από τις εξαγωγές τους να αυξάνονται τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Η Ισπανία και η Ιταλία είναι μεταξύ εκείνων που κατάφεραν να αντιστρέψουν την πτωτική τάση, με αντίστοιχες αυξήσεις 1,8% και 0,7%. Η Γαλλία σημείωσε επίσης μια μικρή αύξηση 0,6%, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική και η Πορτογαλία κατέγραψαν πιο σημαντικά κέρδη (+4,3%, +4% και +3% αντίστοιχα).

Δύο αγορές σε ελεύθερη πτώση

Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι ποσοστιαίες αλλαγές θα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο. Για παράδειγμα, η μείωση κατά 12,2% στον όγκο του κρασιού που εξήχθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύει 22 εκατομμύρια λιγότερα λίτρα, σε σύγκριση με την πτώση των 52,9 εκατομμυρίων λίτρων που κατέγραψε η Χιλή.

Επιπλέον, οι αμερικανικές απώλειες συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο στρατηγικές αγορές που είναι άμεσα εκτεθειμένες σε διπλωματικές και εμπορικές εντάσεις. Οι αποστολές κατέρρευσαν προς τον Καναδά, με πτώση 61,1% στον όγκο, η οποία επιδεινώθηκε από μείωση 34,1% στη μέση τιμή ανά λίτρο, και προς την Κίνα, όπου οι αμερικανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 51,4% σε όγκο και 73,4% σε αξία.

Το πιο πικρό κομμάτι

Σε γενικές γραμμές, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα αμερικανικά κρασιά στις εξαγωγές το 2025 χρησιμεύουν ως υπενθύμιση για το πώς τα εμπορικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, μπορούν να γυρίσουν μπούμερανγκ στον εμπνευστή τους, ακόμη και αν η βιομηχανία οίνου είναι μόνο παράπλευρη απώλεια.

Για άλλη μια φορά, οι δασμοί αποδεικνύονται δίκοπο μαχαίρι, με δυσμενείς επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τους αρχικούς τους στόχους.