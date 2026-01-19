Δασμοί Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς που είναι πιο εκτεθειμένοι εάν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί για τη Γροιλανδία

Συναγερμό για τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη σήμανε η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για ένα αυξανόμενο κύμα δασμών σε έξι χώρες μέλη της ΕΕ συν τη Βρετανία και τη Νορβηγία.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει δασμούς 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Φινλανδία έως την 1η Φεβρουαρίου, ενισχύοντας την αξίωσή του να ενσωματώσει τη Γροιλανδία ένα αυτοδιοικούμενο δανικό έδαφος, στις ΗΠΑ.

Ο φόρος σε αυτές τις χώρες θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου, δήλωσε ο Τραμπ.

Οι ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, καθώς εξετάζουν την αντίδρασή τους, με αντίποινα και ευρύτερες τιμωρητικές οικονομικές πολιτικές να βρίσκονται στο τραπέζι.

Το CNBC εξέτασε ορισμένους από τους τομείς που αναμένεται να είναι οι πιο εκτεθειμένοι στις απειλές δασμών του Τραμπ.

Αυτοκίνητα

Οι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, οι οποίοι επλήγησαν σοβαρά από τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ πέρυσι, θεωρούνται για άλλη μια φορά ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρείται ευρέως ως εξαιρετικά ευάλωτος σε δασμούς, ιδίως δεδομένης της υψηλής παγκοσμιοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού και της μεγάλης εξάρτησης από τις παραγωγικές δραστηριότητες σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Οι γερμανικές Volkswagen, BMWκαι Mercedes-Benz Group διαπραγματεύονταν όλες με πτώση άνω του 2,5% το πρωί της Δευτέρας, με την εισηγμένη στο Μιλάνο Stellantis να σημειώνει τελευταία πτώση περίπου 2,1%.

Ο Μόχιτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην Jefferies, δήλωσε στο CNBC ότι οι δασμοί του Τραμπ αντιπροσωπεύουν σαφώς μια αρνητική εξέλιξη για τις οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας, μιας χώρας που παραδοσιακά θεωρείται η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Ευρώπης.

«Εάν επιβάλουμε δασμούς, και, φυσικά, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η γεωπολιτική κατάσταση, τότε οι τομείς των χημικών, των βιομηχανικών και των αυτοκινήτων, αυτοί θα επηρεαστούν περισσότερο, κάτι που τροφοδοτεί άμεσα τη γερμανική ανάπτυξη», δήλωσε ο Κουμάρ στο CNBC τη Δευτέρα.

Από τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που απειλούνται από τους δασμούς του Τραμπ λόγω Γροιλανδίας, η Γερμανί είναι αυτή που απολαμβάνει το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Μετοχές πολυτελείας

Οι μετοχές πολυτελείας θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες από τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, δεδομένης της ισχυρής τιμολογιακής τους δύναμης και της ικανότητάς τους να μετακυλύουν το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποίησαν τότε ότι η προοπτική των δασμών που θα οδηγήσουν σε μια ευρύτερη οικονομική ύφεση θα μπορούσε να έχει δευτερογενείς επιπτώσεις, ακόμη και για τους πλουσιότερους αγοραστές.

Μαζί με επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι προτεινόμενοι δασμοί του Τραμπ ξεχωρίζουν τη Γαλλία, η οποία φιλοξενεί εταιρείες όπως η LVMH και η Kering.

Οι μετοχές της LVMH και της Kering υποχώρησαν κατά περίπου 3,5% και 2,6% το πρωί της Δευτέρας. Οι όμιλοι πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των Richemont της Ελβετίας, Brunello Cucinelli της Ιταλίας και Burberry της Βρετανίας, διαπραγματεύονταν επίσης χαμηλότερα.

Φαρμακευτικές

Ο φαρμακευτικός τομέας της Ευρώπης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικό αντίκτυπο από τους προτεινόμενους δασμούς των ΗΠΑ, δεδομένου ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 84,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων του περασμένου έτους, έναντι των μηχανημάτων και των μηχανικών εξαρτημάτων (68,3 δισεκατομμύρια ευρώ) και των οργανικών χημικών (66,3 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την ίδια περίοδο.

Η Novo Nordisk της Δανίας υποχώρησε κατά 2,1%, η Roche της Ελβετίας υποχώρησε κατά 0,3% και η Sanofi της Γαλλίας υποχώρησε κατά 0,9% κατά τη διάρκεια των πρώτων συμφωνιών. Η Novartis, με έδρα την Ελβετία, εν τω μεταξύ, διαπραγματεύτηκε κατά 0,3% υψηλότερα.

Ενέργεια

Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρώπης θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν έμμεσα από τις τελευταίες απειλές του Τραμπ για δασμούς, λόγω παραγόντων όπως η ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση, οι χαμηλότερες τιμές αργού και το αυξημένο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονται ελαφρώς χαμηλότερα εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης — και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την παγκόσμια ζήτηση.

Η νορβηγική Equinor ήταν μεταξύ των ενεργειακών μετοχών που ηγήθηκαν των απωλειών του τομέα τη Δευτέρα, με πτώση περίπου 3,4%. Οι μετοχές της γαλλικής TotalEnergies, της βρετανικής Shell και της BP υποχώρησαν μεταξύ 1% και 1,5% αντίστοιχα.