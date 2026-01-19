Δασμοί Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς που είναι πιο εκτεθειμένοι εάν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί για τη Γροιλανδία

Οι νέοι δασμοί Τραμπ θα πλήξουν περισσότερο συγκεκριμένους εξαγωγείς, εάν επιβληθούν

World 19.01.2026, 17:45
Δασμοί Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς που είναι πιο εκτεθειμένοι εάν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί για τη Γροιλανδία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Συναγερμό για τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη σήμανε η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για ένα αυξανόμενο κύμα δασμών σε έξι χώρες μέλη της ΕΕ συν τη Βρετανία και τη Νορβηγία.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει δασμούς 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Φινλανδία έως την 1η Φεβρουαρίου, ενισχύοντας την αξίωσή του να ενσωματώσει τη Γροιλανδία ένα αυτοδιοικούμενο δανικό έδαφος, στις ΗΠΑ.

Ο φόρος σε αυτές τις χώρες θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου, δήλωσε ο Τραμπ.

Οι ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, καθώς εξετάζουν την αντίδρασή τους, με αντίποινα και ευρύτερες τιμωρητικές οικονομικές πολιτικές να  βρίσκονται στο τραπέζι.

Το CNBC εξέτασε ορισμένους από τους τομείς που αναμένεται να είναι οι πιο εκτεθειμένοι στις απειλές δασμών του Τραμπ.

Δασμοί Τραμπ

Αυτοκίνητα

Οι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, οι οποίοι επλήγησαν σοβαρά από τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ πέρυσι, θεωρούνται για άλλη μια φορά ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρείται ευρέως ως εξαιρετικά ευάλωτος σε δασμούς, ιδίως δεδομένης της υψηλής παγκοσμιοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού και της μεγάλης εξάρτησης από τις παραγωγικές δραστηριότητες σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Οι γερμανικές Volkswagen, BMWκαι Mercedes-Benz Group διαπραγματεύονταν όλες με πτώση άνω του 2,5% το πρωί της Δευτέρας, με την εισηγμένη στο Μιλάνο Stellantis να σημειώνει τελευταία πτώση περίπου 2,1%.

Ο Μόχιτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην Jefferies, δήλωσε στο CNBC ότι οι δασμοί του Τραμπ αντιπροσωπεύουν σαφώς μια αρνητική εξέλιξη για τις οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας, μιας χώρας που παραδοσιακά θεωρείται η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Ευρώπης.

«Εάν επιβάλουμε δασμούς, και, φυσικά, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η γεωπολιτική κατάσταση, τότε οι τομείς των χημικών, των βιομηχανικών και των αυτοκινήτων, αυτοί θα επηρεαστούν περισσότερο, κάτι που τροφοδοτεί άμεσα τη γερμανική ανάπτυξη», δήλωσε ο Κουμάρ στο CNBC τη Δευτέρα.

Από τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που απειλούνται από τους δασμούς του Τραμπ λόγω Γροιλανδίας, η Γερμανί είναι αυτή που απολαμβάνει το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Hermès LVMH

Μετοχές πολυτελείας

Οι μετοχές πολυτελείας θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες από τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, δεδομένης της ισχυρής τιμολογιακής τους δύναμης και της ικανότητάς τους να μετακυλύουν το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποίησαν τότε ότι η προοπτική των δασμών που θα οδηγήσουν σε μια ευρύτερη οικονομική ύφεση θα μπορούσε να έχει δευτερογενείς επιπτώσεις, ακόμη και για τους πλουσιότερους αγοραστές.

Μαζί με επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι προτεινόμενοι δασμοί του Τραμπ ξεχωρίζουν τη Γαλλία, η οποία φιλοξενεί εταιρείες όπως η LVMH και η Kering.

Οι μετοχές της LVMH και της Kering υποχώρησαν κατά περίπου 3,5% και 2,6% το πρωί της Δευτέρας. Οι όμιλοι πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των Richemont της Ελβετίας, Brunello Cucinelli της Ιταλίας και Burberry της Βρετανίας, διαπραγματεύονταν επίσης χαμηλότερα.

Novo Nordisk

Φαρμακευτικές

Ο φαρμακευτικός τομέας της Ευρώπης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικό αντίκτυπο από τους προτεινόμενους δασμούς των ΗΠΑ, δεδομένου ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 84,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων του περασμένου έτους, έναντι των μηχανημάτων και των μηχανικών εξαρτημάτων (68,3 δισεκατομμύρια ευρώ) και των οργανικών χημικών (66,3 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την ίδια περίοδο.

Η Novo Nordisk της Δανίας υποχώρησε κατά 2,1%, η Roche της Ελβετίας υποχώρησε κατά 0,3% και η Sanofi της Γαλλίας υποχώρησε κατά 0,9% κατά τη διάρκεια των πρώτων συμφωνιών. Η Novartis, με έδρα την Ελβετία, εν τω μεταξύ, διαπραγματεύτηκε κατά 0,3% υψηλότερα.

Ενέργεια

Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρώπης θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν έμμεσα από τις τελευταίες απειλές του Τραμπ για δασμούς, λόγω παραγόντων όπως η ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση, οι χαμηλότερες τιμές αργού και το αυξημένο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονται ελαφρώς χαμηλότερα εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης — και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την παγκόσμια ζήτηση.

Η νορβηγική Equinor ήταν μεταξύ των ενεργειακών μετοχών που ηγήθηκαν των απωλειών του τομέα τη Δευτέρα, με πτώση περίπου 3,4%. Οι μετοχές της γαλλικής TotalEnergies, της βρετανικής Shell και της BP υποχώρησαν μεταξύ 1% και 1,5% αντίστοιχα.

OT Originals
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
