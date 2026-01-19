Μπόρις Βόιτσιτς: Έλαβε από το Eurogroup το χρίσμα του αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Η επιλογή Βόιτσιτς δίνει το σήμα της έναρξης της αναδιάρθρωσης του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

World 19.01.2026, 20:35
Upd: 21:51
Μπόρις Βόιτσιτς: Έλαβε από το Eurogroup το χρίσμα του αντιπροέδρου της ΕΚΤ
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βόιτσιτς, κέρδισε το χρίσμα για την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το Eurogroup, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του Bloomberg.

O νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι η συνεδρίαση κατέληξε σε συναίνεση για την υποψηφιότητα του Μπόρις Βόιτσιτς, για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Συγχαρητήρια στον κυβερνήτη Βόιτσιτς για αυτό.»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήρε το γεγονός ότι οι 21 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν ομόφωνα για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτός είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Κροατίας Μπόρις Βούιτσιτς.

Σε μια απόφαση που δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα της διετούς αναδιάρθρωσης του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, ο 61χρονος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής εξασφάλισε την εξασφάλισης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος μετά την αποχώρησή του στα τέλη Μαΐου.

Η επιστολή των χωρών της Βαλτικής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από έναν γύρο ακροάσεων κεκλεισμένων των θυρών, ότι ο Μάρτιν Κάζακς, ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης είναι ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους μαζί με τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας, Μάριο Σεντένο. Ωστόσο, οι υπουργοί Οικονομικών δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου.

Στη συνέχεια υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Βαλτικής, Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας επιστολή προς τους ομολόγους τους ότι ήρθε η ώρα τα κράτη της Βαλτικής να εκπροσωπηθούν στο υψηλότερο επίπεδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου» σύμφωνα με επιστολή που είδε το Bloomberg και αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Spain’s Expansion.

«Πιστεύουμε ότι ως σχετικά νέα αλλά ήδη έμπειρα μέλη της ζώνης του ευρώ, μπορούμε να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στις συζητήσεις και τις εκτελέσεις πολιτικής της ΕΚΤ», έγραψαν. «Ένα τέτοιο βήμα θα αντιμετώπιζε επίσης την τρέχουσα υποεκπροσώπηση των νέων μελών της ζώνης του ευρώ στις καθημερινές λειτουργίες της νομισματικής ένωσης».

O πρώτος γύρος ψηφοφορίας

Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες με πληροφορίες του Bloomberg oι υποψήφιοι της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Πορτογαλίας και της Λετονίας αποχώρησαν διαδοχικά από τον αγώνα της Δευτέρας λόγω έλλειψης υποστήριξης στους πρώτους γύρους της ψηφοφορίας. Για τον Πορτογάλο το αποτέλεσμα δεν πρέπει να αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη γιατί είχε αναγνωρίσει τις δυσκολίες για την επικράτηση του.

Έτσι η τελική μάχη διεξήχθη, λένε οι πηγές, ανάμεσα στο Βόιτσιτς και το πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν. Ο Ρεν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο επέκρινε τη διαδικασία, υπήρξε έντονη πίεση από τις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ να αποκτήσουν μια ισχυρή φωνή στην ΕΚΤ.

«Η κατάταξη από τους συντονιστές του ΕΚ αντικατοπτρίζει πολιτικές προτιμήσεις, όχι μια αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας ή της προσωπικής ακεραιότητας των υποψηφίων» τόνισε ο πρώην επίτροπος της ΕΕ.

Γεράκι ο Βόιτσιτς

Ο Βόιτσιτς είναι διοικητής της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας από το 2012 και πριν από αυτό διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναπληρωτής επικεφαλής του ιδρύματος. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της χώρας του για την ένταξη στην ΕΕ και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν η χώρα της Αδριατικής υιοθέτησε το κοινό νόμισμα το 2023.

Ανήκει στο στρατόπεδο των γερακιών της 27μελούς ομάδας. Πιο πρόσφατα, χαρακτήρισε τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ισορροπημένους και δήλωσε ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα μπορούσε να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ο διορισμός φαίνεται να αφήνει το πεδίο σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό για την επιλογή του επόμενου προέδρου, όταν λήξει η θητεία της νυν προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027.

Όπως και με το διοικητικό συμβούλιο στο σύνολό του, η επιλογή των δύο κορυφαίων αξιωματούχων τείνει να επιδιώκει μια ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών, βορρά και νότου, γερακιών και περιστεριών, και – ιδανικά – ανδρών και γυναικών.

Στους επικρατέστερους υποψηφίους για την προεδρία συγκαταλέγονται ο Ισπανός Pablo Hernandez de Cos, που ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, και ο πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Klaas Knot. Ο πρόεδρος της Bundesbank Joachim Nagel και το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου Isabel Schnabel έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο αντιπρόεδρος του θεσμού είναι συνήθως υπεύθυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμμετέχει μαζί με τον πρόεδρο στις συνεντεύξεις Τύπου μετά τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext
Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα
Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια
Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Latest News
Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα στους επενδυτές

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο