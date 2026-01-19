Τραμπ: Η λίστα με τις χώρες που κάλεσε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Mια σειρά από ηγέτες από όλο τον κόσμο κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», καθώς ελπίζει να προωθήσει το 20 σημείων σχέδιό του για τη διασφάλιση μόνιμης ειρήνης και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει.

Ο Τραμπ επιθυμεί η τελετή υπογραφής να πραγματοποιηθεί στο Νταβός την Πέμπτη, παρά τις εκκλήσεις ορισμένων από τους προσκεκλημένους να αναθεωρηθούν οι όροι του συμβουλίου.

Ο παρακάτω κατάλογος προσκλήσεων βασίζεται σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Bloomberg. Δεν έχουν επιβεβαιώσει όλες οι χώρες τη λήψη της πρόσκλησης.

Αλβανία

• Αργεντινή

• Αυστραλία

• Αυστρία

• Μπαχρέιν

• Λευκορωσία

• Βραζιλία

• Καναδάς

• Κύπρος

• Αίγυπτος

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Φινλανδία

• Γαλλία

• Γερμανία

• Ελλάδα

• Ουγγαρία

• Ινδία

• Ινδονησία

• Ιρλανδία

• Ισραήλ

• Ιταλία

• Ιαπωνία

• Ιορδανία

• Καζακστάν

• Μαρόκο

• Ολλανδία

• Νέα Ζηλανδία

• Νορβηγία

• Ομάν

• Πακιστάν

• Παραγουάη

• Πολωνία

• Πορτογαλία

• Κατάρ

• Ρουμανία

• Ρωσία

• Σαουδική Αραβία

• Σιγκαπούρη

• Σλοβενία

• Νότια Κορέα

• Ισπανία

• Σουηδία

• Ελβετία

• Ταϊλάνδη

• Τουρκία

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

• Ηνωμένο Βασίλειο

• Ουκρανία

• Ουζμπεκιστάν

• Βιετνάμ

Πώς θα λειτουργεί το νέο Συμβούλιο

Βάσει προσχεδίου καταστατικού που συνοδεύει την πρόσκληση, το Συμβούλιο Ειρήνης θα τελεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς χρονικό περιορισμό. Η αρχική του αποστολή θα αφορά τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, με προοπτική στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Η συμμετοχή των κρατών προβλέπεται να είναι τριετής, εκτός εάν επιλέξουν να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση μέσω σημαντικής οικονομικής συνεισφοράς, ύψους 1 δισ. δολαρίων ανά χώρα, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου.

Φόβοι για υπονόμευση του ΟΗΕ

Η ενσωμάτωση καταστατικού στην επιστολή-πρόσκληση έχει εντείνει τις ανησυχίες. Διπλωμάτες μιλούν για ένα σχήμα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργώντας ένα παράλληλο κέντρο λήψης αποφάσεων για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Όπως σημειώνουν δυτικές διπλωματικές πηγές, η προοπτική ενός τέτοιου θεσμού θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον μοναδικό διεθνή οργανισμό με καθολική νομιμοποίηση.