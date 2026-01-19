Πληθωρισμός: Θα κινηθεί ανοδικά την τρέχουσα τριετία

Σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πληθωρισμός από το 2,1% φέτος θα αυξηθεί στο 2,5% το 2028

Πληθωρισμός: Θα κινηθεί ανοδικά την τρέχουσα τριετία
Ανοδικά θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά την τριετία 2026-2028 σύμφωνα με την περιοδική ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος Inflation Monitor, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα είναι στο 2,1% το 2026, στο 2,2% το 2027 και θα ανέβει κι άλλο το 2028 στο 2,5%, λόγω του πληθωρισμού των μη μεταποιημένων τροφίμων και των υπηρεσιών, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβολες τιμές ενέργειας και τροφίμων) αναμένεται να μειωθεί συνολικά.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 2,9% τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο και αυτό αποδίδεται στην αύξηση των τιμών τόσο στα τρόφιμα όσο και στη μείωση της αρνητικής τιμής στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα.

Πληθωρισμός: Τι συμβαίνει σε ευρωζώνη και ΗΠΑ

Στην ευρωζώνη, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) υποχώρησε στο 2% τον Δεκέμβριο του 2025 από 2,1% τον Νοέμβριο (προκαταρκτική εκτίμηση). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε οριακές μειώσεις των ποσοστών πληθωρισμού των μεταποιημένων τροφίμων, των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και σε σημαντική πτώση του πληθωρισμού στον τομέα της ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε επίσης στο 2,3% τον Δεκέμβριο από 2,4% τον Νοέμβριο, καθώς και οι δύο συνιστώσες του σημείωσαν οριακές μειώσεις.

Ο συνολικός πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην ευρωζώνη προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία το 2026 και το 2027, φθάνοντας στο 1,9% και 1,8% αντίστοιχα, πριν αυξηθεί το 2028 στο 2%.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στον συνολικό πληθωρισμό.

Στις αρχές του 2026, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μετά από
πτωτικές πιέσεις στο τέλος του 2025. Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν εν μέσω νέων ανησυχιών για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων αυξήθηκαν αντανακλώντας τους περιορισμούς στην προσφορά και τα χαμηλά αποθέματα, ενώ οι τιμές των γεωργικών εμπορευμάτων παρέμειναν σταθερές.

Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες της αγοράς για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη παραμένουν σταθερά σε επίπεδα κάτω
ή πολύ κοντά στο 2%. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώθηκαν ελαφρώς για ορίζοντα 2 ετών μετά από χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,7% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ο δομικός δείκτης παρέμεινε επίσης σταθερός στο 2,6%, το χαμηλότερο επίπεδό του από το 2021.

