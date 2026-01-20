Βρετανία: Ιδιοκτήτες παμπ «επαναστατούν» κατά της κυβέρνησης

Περισσότερες από 1.000 παμπ στην Βρετανία έχουν απαγορεύσει την είσοδο σε μέλη του Εργατικού Κόμματος λόγω σχεδίου αύξησης φόρων

20.01.2026
Βρετανία: Ιδιοκτήτες παμπ «επαναστατούν» κατά της κυβέρνησης
Δεν είναι κάτι για το οποίο φημίζονται, και δεν το λένε δυνατά, αλλά οι Άγγλοι μάλλον απολαμβάνουν μια εξέγερση. Είναι περήφανοι για το κοινοβούλιο τους, που εξακολουθεί να θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο. Αλλά η Βρετανία έκανε μερικά από τα μεγαλύτερα άλματά της με άλλα μέσα. Οι αριστοκράτες της συνέταξαν τη Μάγκνα Κάρτα για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους μετά την εξέγερση κατά του βασιλιά Ιωάννη το 1215. Ο Γουάτ Τάιλερ ηγήθηκε της Εξέγερσης των Αγροτών περίπου 150 χρόνια αργότερα για να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία για τους εργάτες γης.

Τώρα οι άνθρωποι που διευθύνουν τις παμπ της χώρας ξεσκονίζουν τα δίκρανα για να αμφισβητήσουν μια αύξηση φόρων που λένε ότι θα μπορούσε να αναγκάσει πολλούς από αυτούς να βάλουν οριστικά λουκέτο.

Με επικεφαλής τον Άντι Λένοξ του Όλντ Θατς στη νότια ακτή της Αγγλίας, έχουν αποκλείσει την είσοδο σε μέλη του κοινοβουλίου από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα σαν να ήταν κοινοί ταραχοποιοί. Πάνω από 1.000 παμπ έχουν τοποθετήσει πινακίδες με την ένδειξη «Όχι βουλευτές των Εργατικών». Στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ απαγορεύτηκε η είσοδος σε μία από τις τοπικές παμπ του στο Λονδίνο, όπως και στην υπουργό οικονομικών του, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα όταν ο εφοριακός βγάζει περισσότερα από την παμπ»

Οι βρετανικές εφημερίδες έσπευσαν να προσφέρουν υποστήριξη, επικαλούμενες τις περιγραφές του Τζορτζ Όργουελ για τις παμπ ως καταφύγιο για την εργατική τάξη και ιερό χώρο για ελεύθερους στοχαστές.

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έσπευσαν στα μπαρ για να φωτογραφηθούν πίνοντας μπύρες. Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός για το «Top Gear», απαγόρευσε στους βουλευτές των Εργατικών την είσοδο στην παμπ του, το Farmer’s Dog.

Ακόμα και οι κομμωτές της χώρας συμμετείχαν

«Έχω αποφασίσει ότι αν ένας υπουργός του Εργατικού Κόμματος ζητήσει κούρεμα και στέγνωμα με πιστολάκι – και ναι, έρχονται κατά καιρούς – θα τους πω ήσυχα αλλά σταθερά ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι και θα τους δείξω την πόρτα», ανακοίνωσε στην WSJ ο Μάικλ Βαν Κλαρκ, ο πρώην στυλίστας της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Για κάποιο λόγο, βρήκε απήχηση στο κοινό», είπε ο 38χρονος Λένοξ, καθισμένος σε μια καρέκλα μπροστά στο τζάκι της παμπ του 17ου αιώνα. «Ίσως ήταν λίγο αστείο απλώς να πω ότι απαγορεύονται».

Βρετανία

Δεν συμφωνούν όλοι

«Πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να είναι σίγουροι ότι το άτομο που μόλις κάθισε στην καρέκλα του κομμωτηρίου σας ή που κάθισε στο σκαμπό του μπαρ στην παμπ σας είναι σίγουρα βουλευτής των Εργατικών;» έγραψε ο Τομ Χάρις, πρώην βουλευτής των Εργατικών που έγινε αρθρογράφος εφημερίδας. Φυσικά, μπορεί να ένιωθαν χειρότερα αν κανείς δεν τους αναγνώριζε, σημείωσε.

Η καμπάνια φαίνεται να λειτουργεί. Οι Άγγλοι έχουν αδυναμία στις παμπ και ο Στάρμερ είπε ότι η κυβέρνησή του θα τους προσφέρει κάποια βοήθεια, αν και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα δώσει.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχέδια για την κατάργηση μιας έκπτωσης που επιβλήθηκε από την εποχή του Covid σε έναν φόρο που βασίζεται στο μέγεθος των εγκαταστάσεων μιας παμπ. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι θα ενημερώσει τον τύπο, διπλασιάζοντας τον οφειλόμενο φόρο σε πολλές περιπτώσεις. Η κίνηση έκανε τον Στάρμερ τον πιο αντιδημοφιλή ηγέτης που έχει υπάρξει ποτέ στη Βρετανία.

«Μου φαίνεται πολύ κοντόφθαλμο», είπε ο Μαρκ Γκριν. «Αυτή η περιοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τουρίστες που δεν πρόκειται να έρθουν αν δεν υπάρχουν παμπ ή εστιατόρια».

Περίπου 16.000 παμπ έκλεισαν μεταξύ 2000 και 2025, σύμφωνα με τον Βρετανικό Σύνδεσμο Μπύρας και Παμπ. Η αύξηση των κατώτατων μισθών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει καταστήσει πιο ακριβή την πρόσληψη φοιτητών και άλλου εποχιακού προσωπικού. Το υψηλότερο κόστος ζωής και ο μακροχρόνιος φόρος πωλήσεων 20% έχουν αποτρέψει τους τακτικούς πελάτες.

Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Τομ Κέριτζ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC αυτόν τον μήνα ότι ο φόρος που θα πληρώσει για μία από τις τέσσερις παμπ του θα υπερδιπλασιαστεί εάν εφαρμοστούν οι νέοι συντελεστές. «Ποιο το νόημα να είναι ανοιχτό;» είπε.

Στη Βρετανία του σήμερα οι παμπ δεν βγαίνουν

Ο Λένοξ είπε ότι αυτή τη στιγμή, το Old Thatch κερδίζει 14 πένες από κάθε πίντα μπύρας, ενώ η εφορία λαμβάνει 2,50 λίρες, ή περίπου 3,34 δολάρια. «Κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα όταν ο εφοριακός βγάζει περισσότερα από την παμπ», είπε.

Παρόλα αυτά, ο Λένοξ είναι ενθουσιασμένος από την προσοχή που έχει κερδίσει η καμπάνια του, δείχνοντας πρώτα μια φωτογραφία ενός άρθρου στην πρώτη σελίδα που του έστειλε ένας φίλος και στη συνέχεια ένα πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσινγκτον στον τοίχο.

Στόχος του είναι να μειωθεί ο φόρος πωλήσεων σε παμπ και εστιατόρια ώστε να ταιριάζει με πολύ χαμηλότερους συντελεστές σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

«Οι άνθρωποι βρίσκουν την άμεση δράση τόσο αντιβρετανική, οπότε όταν συμβαίνει εκπλήσσονται τόσο πολύ, παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η ιστορία μας είναι χτισμένη πάνω σε αυτήν», είπε.

«Ιδρύσαμε τη δική μας εκκλησία όταν δεν μας άρεσε να κάνουμε αυτό που μας έλεγαν», είπε, αναφερόμενος στη ρήξη της Αγγλίας με τη Ρώμη. «Εννοώ, ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε με την αποκεφαλισμό ενός βασιλιά», είπε ο Λένοξ. «Απλώς μην μας ξεκινήσετε».

