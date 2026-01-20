Υπερταμείο: Σε στρατηγικό διάλογο με το Dubai Chambers για επενδύσεις και ανάπτυξη

Το Dubai Chambers εκπροσωπεί ένα ισχυρό δίκτυο άνω των 292.000 ενεργών επιχειρήσεων - Η συνάντηση με Υπερταμείο

Υπερταμείο: Σε στρατηγικό διάλογο με το Dubai Chambers για επενδύσεις και ανάπτυξη
Υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Dubai Chambers υποδέχτηκε το Υπερταμείο/Growthfund σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Aθήνας και Ντουμπάι στους τομείς των επενδύσεων, των υποδομών, και της καινοτομίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες ανάπτυξης υποδομών, και συν-επένδυσης και καθώς και σε βιώσιμες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του Dubai Chambers για την προώθηση διασυνοριακών επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών

Το Dubai Chambers εκπροσωπεί ένα ισχυρό δίκτυο άνω των 292.000 ενεργών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και family offices από ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Το δίκτυο αυτό συγκροτεί τον κεντρικό επιχειρηματικό κορμό του Ντουμπάι, με σαφές και αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, σε διαφορετικά μεγέθη και τομείς, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Της αντιπροσωπείας του Dubai Chambers ηγήθηκαν ο Εξοχότατος Πρόεδρος Sultan Al Mansoori, και ο Εξοχότατος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mohamed Lootah, συνοδευόμενοι από ανώτερα στελέχη αρμόδια για τις διεθνείς σχέσεις, την ψηφιακή οικονομία, τη διεθνή συνεργασία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της Πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, η Eng. Mahrah AlShayah Al Ali, και ο κ. Ahmed Alkhateri.

Εκ μέρους του Υπερταμείου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ανώτατα στελέχη της ομάδας Eπενδύσεων & Σχέσεων με Επενδυτές.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες ανάπτυξης υποδομών, και συν-επένδυσης και καθώς και σε βιώσιμες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του Dubai Chambers για την προώθηση διασυνοριακών επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών.

Κατά τις συζητήσεις αναδείχθηκε ο ρόλος του Dubai Chambers ως καταλύτη στη διευκόλυνση διμερών επενδυτικών σχέσεων μέσω της διασύνδεσης ελληνικών επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και κοινών καινοτόμων πρωτοβουλιών – συμπεριλαμβανομένων δράσεων με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου – με εταίρους και επενδυτές με έδρα το Ντουμπάι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε τομείς προτεραιότητας, όπως η τεχνολογία, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τουρισμός, η ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία.

Παράλληλα, το Dubai Chambers παρουσίασε τις προτεραιότητές του για διασυνοριακές επενδύσεις, και συζητήθηκε η ανάδειξη επιλεγμένων έργων του Υπερταμείου που μπορούν να προσελκύσουν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και στρατηγική συνεργασία κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία πρόκειται να προχωρήσει μέσω απευθείας διασύνδεσης και επαφών με επενδυτές, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου roadshow του Υπερταμείου στη Μέση Ανατολή εντός του Q1 2026.

Το Υπερταμείο ως επενδυτική πλατφόρμα

Το Υπερταμείο παρουσίασε τον ρόλο του ως εθνική επενδυτική πλατφόρμα, διαχειριζόμενο ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ευκαιριών σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας καθώς και την προσέλκυση φορέων και επενδυτών από τα Εμιράτα στην Ελληνική Επικράτεια με απώτερο στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας αποκοπεί την ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών εταιριών και θεσμικών φορέων προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής κ με πύλη για τη αγορές του κόλπου και της Μέσης Ανατολής το Ντουμπάι, προσφέροντας παράλληλα έτσι σε επενδυτές με έδρα το Ντουμπάι πρόσβαση σε υψηλής αξίας επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και γνώση και υποστήριξη αυτών.

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση με την ηγεσία του Dubai Chambers επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του Υπερταμείου ως θεσμικού πυλώνα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ενίσχυση των δεσμών με το Ντουμπάι δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για συν-επενδύσεις και την ανάπτυξη εθνικών υποδομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διεθνή θέση της ελληνικής οικονομίας.»

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Dubai Chambers ανοίγει νέους διαύλους διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με δυναμικούς διεθνείς επενδυτές και παγκόσμιες αγορές. Το Growthfund λειτουργεί ως γέφυρα και ομπρέλα για στρατηγικές συνεργασίες, συνέργειες και επενδύσεις σε τεχνολογία και καινοτομία, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για το χαρτοφυλάκιο μας και για την ελληνική οικονομία.»

Ο Πρόεδρος του Dubai Chambers, κ. Sultan bin Saeed Al Mansoori, δήλωσε: «Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ελλάδας. Το μη πετρελαϊκό εμπόριο μεταξύ των δύο αγορών ανήλθε το 2024 σε 545,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ έως το τέλος του 2025 είχαν εγγραφεί 419 ελληνικές εταιρείες ως ενεργά μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ντουμπάι, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 22,5%. Προσβλέπουμε στη μετατροπή αυτής της θετικής πορείας σε νέες ευκαιρίες για συν-επενδύσεις και συνεργασίες, ιδίως σε τομείς όπως οι υποδομές, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.»

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Απόρρητο