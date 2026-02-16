Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Από τις συμπληγάδες του μοιρασμένου ταμπλό πέρασε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και κατάφερε να “επισκεφθεί” για λίγο τα θετικά εδάφη, δεν μπόρεσε να απορροφήσει τις ισχυρές πιέσεις από μερίδα τίτλων, που έδειξαν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διόρθωσή τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,43% στις 2.279,10 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.267,25 μονάδων (-0,94%) και 2.304,02 μονάδων (+066%). Ο τζίρος ανήλθε στα 313,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια αξίας 42,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,51% στις 5.800,32 μονάδες, ενώ στο +0,65% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.801,29 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,87% στις 2.610,26 μονάδες.

Έντονη μεταβλητότητα

Αν και ο γενικός δείκτης έφτασε στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης έως και σχεδόν το -1%, με βοήθειες από τον Τιτάνα, τη Metlen και τη Helleniq Energy κατάφερε όχι μόνο να μηδενίσει τις πιέσεις του, αλλά και να γυρίσει σε θετικά εδάφη. Εντούτοις, η πτώση σε ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Motor Oil δεν άφησε πολλά περιθώρια για ένα καλύτερο κλείσιμο.

Μετά από τρεις μήνες συνεχούς ανόδου και συνολικά κέρδη που άγγιξαν το 15% για τον Γενικό Δείκτη, η αγορά παραμένει αδύναμη, με την εικόνα της να είναι αρνητική μετά τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής, όταν ο δείκτης προχώρησε σε πτωτική διάσπαση με χάσμα, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη επιδείνωση της τεχνικής τάσης και αυξάνοντας τη μεταβλητότητα.

Η αγορά, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, κινείται πλέον με διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν τίτλοι που εξακολουθούν να ενσωματώνουν σημαντικά κέρδη χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει σήμα εξόδου, άλλοι που έχουν ήδη διορθώσει και επιχειρούν σταδιακή αντιστροφή τάσης, αλλά και μετοχές που ακολούθησαν την πτωτική κίνηση του Γενικού Δείκτη στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Το τοπίο, επομένως, δεν είναι ομοιογενές, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επιλεκτικότητα από τους επενδυτές.

Η διάσπαση των 2.300 μονάδων αποτέλεσε καταλυτικό σημείο για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Η περιοχή των 2.355 μονάδων μετατρέπεται σε σημαντική αντίσταση, ενώ και οι 2.325 μονάδες αποτελούν κοντινό τεχνικό εμπόδιο. Στον αντίποδα, στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.260 και 2.240 μονάδες, με τη βασική ζώνη άμυνας να τοποθετείται μεταξύ 2.205 και 2.220 μονάδων. Το επικρατέστερο σενάριο παραπέμπει σε μια πιο ουσιαστική διορθωτική κίνηση, με τη μεταβλητότητα να κυριαρχεί το προσεχές διάστημα.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου η έξοδος σημειώθηκε επίσης με πτωτικό χάσμα, μετατρέποντας την περιοχή των 5.966 μονάδων σε αντίσταση. Κοντινή στήριξη εντοπίζεται στις 5.770 μονάδες και επόμενη σημαντική στις 5.728 μονάδες, ενώ δεν αποκλείονται βραχυπρόθεσμες τεχνικές αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από μόνη της ένδειξη συνολικής αλλαγής της ευρύτερης τάσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο ΟΠΑΠ έχασε 3,13%, με τη ΔΕΗ να τον ακολουθεί με -2,10%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Aktor, Optima Bank, Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, Coca Cola, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, Eurobank και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, ο Τιτάνας σημείωσε άλμα 4,20%, με τη Metlen να κλείνει στο +2,01%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Λάμδα, Σαράντη, Κύπρου και ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Jumbo, Cenergy, Helleniq Energy, Aegean και ΕΛΧΑ.