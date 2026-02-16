Κίνα: Πώς θα μπορούσε να κερδίσει τα γεωπολιτικό παιχνίδι χωρίς προσπάθεια

Η Αμερική, αντί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση βασισμένη σε αρχές και ελκυστική, αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με την Κίνα

World 16.02.2026, 23:41
Κίνα: Πώς θα μπορούσε να κερδίσει τα γεωπολιτικό παιχνίδι χωρίς προσπάθεια
Newsroom

Με έναν Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται όχι μόνο στους εχθρούς αλλά και σε παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, θα περίμενε κανείς ότι τα πράγματα γίνονται πολύ εύκολα για την Κίνα να ξεχωρίσει για την υπευθυνότητά και να πείσει τους ηγέτες χωρών που έχουν περιέλθει σχεδόν σε αμηχανία ότι είναι η μόνη -ως αντίβαρο- που μπορεί να εγγυηθεί την υπεράσπιση του ελεύθερου εμπορίου.

Είναι, όμως, τόσο απλό; Σύμφωνα με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Cornell, ανώτερο ερευνητή στο Brookings και συγγραφέα του βιβλίου «The Doom Loop», Eswar Prasad, η απάντηση είναι πως η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη.

Οπως εξηγεί, σε άρθρο γνώμης που υπογράφει στους FT, ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει με επιφύλαξη την αγκαλιά του Πεκίνου, το οποίο επωφελήθηκε από τους κανόνες που διέπουν το πολυμερές σύστημα, μετατρέποντας το σύστημα αυτό σε πλεονέκτημα υπέρ του. Για παράδειγμα, ακόμη και όταν απέκτησε πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές για τις εξαγωγές της, η Κίνα κράτησε τις δικές της αγορές ως επί το πλείστον κλειστές.

Ωστόσο, η Κίνα κερδίζει στα σημεία το γεωπολιτικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα σε δύο σημεία: πρώτον, ο Τραμπ απομακρύνει την Αμερική από τα ιδανικά και τις αρχές που κάποτε υπερασπιζόταν. Και δεύτερον, με την Κίνα, τουλάχιστον γνωρίζουν όλοι ακριβώς με ποιον έχουν να κάνουν, σε αντίθεση με τον αλλοπρόσαλλο Τραμπ.

Ο Τραμπ μείωσε το… χάσμα με το Πεκίνο

Αυτό που λίγο – πολύ ήταν ξεκάθαρο για τους περισσότερους μέχρι τώρα ήταν οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο υπερδυνάμων, ΗΠΑ – Κίνας. Το αμερικανικό πρότυπο μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας με προσανατολισμό στην αγορά και ανεξάρτητο δικαστικό σώμα σε πλήρη αντίθεση με το κινεζικό μοντέλο της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα ελέγχει άμεσα όλους τους κλάδους της κυβέρνησης και το νομικό σύστημα.

Ωστόσο, ο Τραμπ φέρνει τώρα την Αμερική πιο κοντά στην κοσμοθεωρία του Πεκίνου, εξηγεί ο ερευνητής συντάκτης του άρθρου. Έχει παρέμβει άμεσα στις αγορές, δίνοντας προτεραιότητα σε εταιρείες και βιομηχανίες που ευνοούν τον ίδιο και την οικογένειά του, και έχει προσπαθήσει ακόμη και να ελέγξει χρηματοοικονομικές αποφάσεις, όπως τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Έχει επιτεθεί στα επίσημα στοιχεία, χαρακτηρίζοντάς τα ως ελαττωματικά, αντί να δει εις βάθος την οικονομική πραγματικότητα που απεικονίζουν.

Έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του να ελέγχει τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια, όπως κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα. Έχει απολύσει αξιωματούχους που δεν δείχνουν πίστη σε αυτόν και τις πολιτικές του. Και έχει χρησιμοποιήσει το νομικό σύστημα για να εξοντώσει πολιτικούς αντιπάλους.

Επιπλέον, η κυβέρνησή του έχει δείξει περιφρόνηση για μια ευρύτερη αντίληψη του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την οποία ακόμη και η κυβέρνηση υπόκειται στους νόμους που η ίδια θεσπίζει. Μέχρι στιγμής, έχει επιτεθεί σε δικαστές που εκδίδουν δυσμενείς για αυτόν αποφάσεις, χαρακτηρίζοντάς τους ως απροκάλυπτα μεροληπτικούς, αλλά δεν έχει αναιρέσει τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του θα ήθελαν πολύ να αγνοήσουν εντελώς τα δικαστήρια. Αυτό είναι παρόμοιο με τον τρόπο με τον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας βρίσκεται πάνω από το δικαστικό σύστημα της Κίνας, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις ιδιοκτησίας και συμβατικών δικαιωμάτων, αλλά δεν αμφισβητεί τις ενέργειες και τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Η ελευθερία του Τύπου στη θεώρηση Τραμπ επιτρέπεται στον βαθμό που υμνεί τα επιτεύγματά του και μετριάζει την κριτική. Επιδιώκει κάτι παρόμοιο με τον επίσημο Τύπο της Κίνας που περιορίζεται στο να υμνεί τις αρετές του ηγέτη.

Εν ολίγοις, ο Τραμπ καταστρέφει τους ίδιους τους θεσμούς που διαχωρίζουν την Ουάσιγκτον από το Πεκίνο, καταλήγει ο Eswar Prasad.

Σε αμηχανία οι άλλοι ηγέτες

Οι ραγδαίες αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προκαλούν -τρόπον τινά- αμηχανία στους ηγέτες άλλων χωρών. Ο Τραμπ έχει υπονομεύσει το ΝΑΤΟ και έχει απειλήσει να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία.

Στενοί σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότια Κορέα δεν έχουν γλιτώσει από τα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ.

Δεν είναι μόνο η σκληρή πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και οι απρόβλεπτες αλλαγές στην πολιτική τους με επιθέσεις σε συμμάχους και αντιπάλους. α

Η Κίνα, αντιθέτως, είναι σκληρή με τους αντιπάλους της, αλλά οι σύμμαχοί της μπορούν συνήθως να βασίζονται στην αξιόπιστη υποστήριξή της.

Πλην όμως…

Παρόλη αυτή την αναταραχή, όμως, είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι χώρες προσχωρούν πρόθυμα στην αγκαλιά της Κίνας ως εναλλακτική λύση έναντι των ΗΠΑ — καθώς η Κίνα εξακολουθεί να θεωρείται άπληστος και αναξιόπιστος εταίρος.

Ωστόσο, η Κίνα ενδέχεται να θριαμβεύσει… από τα αποδυτήρια, κατά το κοινώς λεγόμενον, όπως υποστηρίζει ο συντάκτης.

Ακόμη και αν το Πεκίνο δεν κερδίζει τις καρδιές των άλλων χωρών, η οπτική του για την παγκόσμια τάξη κερδίζει έδαφος, καθώς η Αμερική, αντί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση βασισμένη σε αρχές και ελκυστική, αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με την Κίνα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 για το υπερταμείο της Νορβηγίας
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
Warner Bros: Κέρδισε η Paramount – Ξεκινά η διορία 4 ημερών της Netflix
World

Κέρδισε η Paramount την Warner Bros
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από World
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

Warner Bros: Κέρδισε η Paramount – Ξεκινά η διορία 4 ημερών της Netflix
World

Κέρδισε η Paramount την Warner Bros

Οι επικεφαλής της Netflix ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros

Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο

Η Microsoft  εξετάζει τοποθεσίες από το Paddington μέχρι το Canary Wharf εν μέσω έλλειψης γραφειακών χώρων υψηλής ποιότητας στο Λονδίνο

Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

H αλυσίδα fast food German Doner Kebab στοχεύει να ανοίξει 25 νέα καταστήματα φέτος με οθόνες αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινές επιλογές που απευθύνονται στη Gen Ζ

ΗΠΑ: Χάνουν ταλέντα λόγω των περιορισμών Τραμπ
World

Οι περιορισμοί Τραμπ στοιχίζουν στις εταιρείες που χάνουν ταλέντα

Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους περιορισμούς στη μετανάστευση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Latest News
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 

Oι επιδόσεις του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση σταθερής οργανικής ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ανανέωση συμφωνίας ΤΜΕΔΕ με Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στόχος η συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. - Έρχεται deal με ασφαλιστική

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο