ΕΕ-ΗΠΑ: Μια σχέση σε κρίση – Γιατί απομακρύνονται οι δυο τους

Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δείχνουν ότι τα πράγματα έχει αλλάξει για τα καλά

Κόσμος 16.02.2026, 23:17
ΕΕ-ΗΠΑ: Μια σχέση σε κρίση – Γιατί απομακρύνονται οι δυο τους
Newsroom

Οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ηγέτες πέρασαν τρεις ημέρες δεσμευόμενοι για συνεργασία και προσφέροντας να βάψουν με ένα νέο χρώμα την πρόσοψη των διατλαντικών σχέσεων. Ωστόσο, οι ρωγμές εξακολουθούν να είναι ορατές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν λιγότερο επιθετικές από ό,τι πριν από ένα χρόνο στην παρουσία τους στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, όταν ο Αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση κατά της Ευρώπης.

Ωστόσο, η συνάντηση έδειξε ότι, ενώ η συμμαχία συνεχίζει να λειτουργεί, η παλιά τάξη που ένωνε τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για δεκαετίες έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει συναίνεση για το πώς μπορούν να προχωρήσουν οι σχέσεις, δεδομένων των τακτικών σεισμικών κραδασμών που η κυβέρνηση Τραμπ απολαμβάνει να προκαλεί στο σύστημα.

Οι ζημιές Τραμπ στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Ο κατάλογος των ζημιών είναι μακρύς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την προσάρτηση της Γροιλανδίας, επιβάλλοντας ταυτόχρονα δασμούς στους ευρωπαίους συμμάχους που αντιτάχθηκαν. Η νέα αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει συρρικνωθεί σχεδόν στο μηδέν. Η Ευρώπη έχει υποστεί συνεχείς επιθέσεις σχετικά με την ελευθερία του λόγου και τη ρύθμιση του ψηφιακού χώρου.

Εν τω μεταξύ, η ήπειρος καταπολεμά την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που υποστηρίζονται από το MAGA στο εσωτερικό της και μια πληγωμένη αλλά επικίνδυνη Ρωσία στα σύνορά της, την οποία ο Τραμπ επιμένει να επαναφέρει στην παγκόσμια τάξη.

«Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως συνήθως», δήλωσε στο POLITICO η Evika Siliņa, πρωθυπουργός της Λετονίας, μιας χώρας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης και η ασφάλεια της οποίας εξαρτάται από τους συμμάχους της.

Ένας Ευρωπαίος διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι θα χρειαστεί «μια γενιά» για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που χάθηκε κατά το τελευταίο έτος.

Η απάντηση των ευρωπαίων ηγετών ήταν ευγενική — κανείς δεν θέλει να σπάσει τους δεσμούς που απομένουν με τις όλο και πιο απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες

Ομαλή συζήτηση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Αυτό παρά την σαφή προσπάθεια των ανώτατων αξιωματούχων των ΗΠΑ που μίλησαν στο μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο του 18ου αιώνα στο κέντρο του Μονάχου να μετριάσουν τις πρόσφατες επιθέσεις και να δεσμευτούν για τη συνέχιση της αμερικανικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ανήκουν ο ένας στον άλλον», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αντικατέστησε τον Βανς στη φετινή διάσκεψη, υπό τα ανακουφισμένα χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων ηγετών.

Ωστόσο, διατύπωσε την έκκλησή του με όρους αίματος και γης, οικείους στους υποστηρικτές του «Make America Great Again», βασιζόμενος σε κοινά (συχνά οικονομικά) συμφέροντα και όχι στις κοινές αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που είχαν κρατήσει ενωμένη τη συμμαχία τις τελευταίες δεκαετίες.

Είμαστε δεμένοι μεταξύ μας με τους βαθύτερους δεσμούς που μπορούν να μοιραστούν τα έθνη, που έχουν σφυρηλατηθεί από αιώνες κοινής ιστορίας, χριστιανικής πίστης, πολιτισμού, κληρονομιάς, γλώσσας, καταγωγής και των θυσιών που έκαναν μαζί οι πρόγονοί μας για τον κοινό πολιτισμό που κληρονομήσαμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Η απάντηση των ευρωπαίων ηγετών ήταν ευγενική — κανείς δεν θέλει να σπάσει τους δεσμούς που απομένουν με τις όλο και πιο απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων τα στρατεύματα, τα πυρηνικά όπλα και οι στρατιωτικές δυνατότητες εξακολουθούν να παρέχουν στον ήπειρο κρίσιμη ασφάλεια έναντι της Ρωσίας.

Καθησυχάστηκε η φον ντερ Λάιεν

Ωστόσο, στο περιθώριο της εκδήλωσης, πολλοί αξιωματούχοι συνέκριναν την τρέχουσα κατάσταση με μια κακοποιητική σχέση, στην οποία ο θύτης κατηγορεί το θύμα, ενώ ταλαντεύεται μεταξύ βίας και γλυκών λόγων.

Ο αμερικανός γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκο, δημοκράτης από την Αριζόνα, δήλωσε ότι το περασμένο έτος ήταν ένα «roller coaster συναισθημάτων» για τους Ευρωπαίους πολιτικούς. «Αισθάνομαι σαν τοξική φίλη ή τοξικός φίλος αυτή τη στιγμή… και η Ευρώπη απλώς θέλει να γίνουμε καλύτεροι».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών την καθησύχασε πολύ», αποκαλώντας τον «καλό φίλο» και «ισχυρό σύμμαχο».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον παραμένουν πολύ ισχυρές, καθώς «συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, επανέλαβε σε συνέντευξή του στο POLITICO Pub: «Θα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό από ποτέ μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου».

Απομάκρυνση

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται όλο και περισσότερο προς τον εαυτό τους για τη μακροπρόθεσμη άμυνά τους.

«Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες… δεν υπάρχει πλέον όπως παλιά», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο Μόναχο, αν και, όπως και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, δεν ζήτησε ρήξη με τις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — ο οποίος δεν ανέφερε ούτε μία φορά το ΝΑΤΟ στην ομιλία του — είπε στο ακροατήριο ότι «η Ευρώπη πρέπει να γίνει γεωπολιτική δύναμη. Πρέπει να επιταχύνουμε και να υλοποιήσουμε όλα τα στοιχεία μιας γεωπολιτικής δύναμης: άμυνα, τεχνολογίες και μείωση του κινδύνου από όλες τις μεγάλες δυνάμεις».

Άλλοι ηγέτες που υποστηρίζουν τις ΗΠΑ είναι εξίσου αβέβαιοι για το τι συμβαίνει στην Ουάσινγκτον

«Σπάνε» τα ταμπού

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία σπάνε ένα ταμπού και ξεκινούν προκαταρκτικές συνομιλίες για το πώς το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας θα μπορούσε να συμβάλει στην ασφάλεια της ηπείρου — λόγω ανησυχιών για την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας.

Άλλοι ηγέτες σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ο φιλο-MAGA πρόεδρος της Πολωνίας, Karol Nawrocki — ο οποίος δεν ήταν στο Μόναχο — δήλωσε την Κυριακή ότι η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από τη Βαρσοβία «είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε» για να αποκρούσουμε μια «επιθετική, αυτοκρατορική Ρωσική Ομοσπονδία».

Ακόμη και ο Στάρμερ ο πιο φιλοαμερικανός ηγέτης της Ευρώπης, στρέφει το βλέμμα του προς την ήπειρο. «Δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη, ούτε ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία», δήλωσε.

Άλλοι ηγέτες που υποστηρίζουν τις ΗΠΑ είναι εξίσου αβέβαιοι για το τι συμβαίνει στην Ουάσινγκτον.

«Η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει αλλάξει», δήλωσε ο Alexander Stubb, πρόεδρος της Φινλανδίας και περιστασιακός φίλος -στο γκολφ- του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , μίλησε στο POLITICO, χαρακτηρίζοντας τη νέα προσέγγιση ως ένα μείγμα MAGA και «America First».

Η Γροιλανδία είναι ένα πρόβλημα

Ενώ το περασμένο έτος υπήρξαν πολλές προκλήσεις από τον Τραμπ στις παλιές σχέσεις ασφάλειας, η πιο βαθιά ρήξη προκλήθηκε από τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενός δανικού εδάφους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Μόναχο προσπάθησαν να ξεπεράσουν την αναταραχή που προκάλεσε ο Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή και σύμμαχο του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ, να δηλώνει: «Ποιος νοιάζεται για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Γροιλανδίας;»
Στο Μόναχο ήταν σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να νοιάζονται πολύ.

«Όλοι είναι αρκετά μπερδεμένοι» από τα μηνύματα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την ανάληψη του ελέγχου του νησιού, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντερίκσεν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συνεχιζόμενη πίεση των ΗΠΑ και προειδοποίησε: «Ας το θέσω έτσι: αν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ τελειώνει. Τότε το παιχνίδι τελειώνει».

Η Ναταλία Πουζιρέφ, γαλλίδα βουλευτής που συμμετέχει στην επιτροπή άμυνας της Εθνοσυνέλευσης, έκανε λόγο για «κρίση εμπιστοσύνης» στην ήπειρο, εν μέσω μιας ρεαλιστικής αντίληψης περί του ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αμερικανικές προκλήσεις.

«Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας θα επανέλθει, όπως και η πίεση στον Καναδά. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι να διαδεχθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα: οι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα είναι εύκολο, αλλά οι ρεαλιστές γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν μερικά χρόνια».

Παρά τις θερμότερες δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης, δεν υπάρχει συναίνεση στην ήπειρο σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ΗΠΑ

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί από τον Ψυχρό Πόλεμο — ικανοποιώντας μια μακροχρόνια απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά αυτή τη φορά, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων είναι περιορισμένο με σκοπό να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στον ευρωπαϊκό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η Φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της κοινής αμυντικής συμφωνίας της ΕΕ παράλληλα με την αντίστοιχη του ΝΑΤΟ, ενώ ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Ανδριους Κουμπίλιους επανέλαβε την ιδέα του για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης με έως και 100.000 στρατιώτες, η οποία θα αντικαταστήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες σε περίπτωση που αυτοί αποσυρθούν από την ήπειρο.

Παρά τις θερμότερες δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης, δεν υπάρχει συναίνεση στην ήπειρο σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ΗΠΑ και πού κατευθύνονται, ακόμη και αν οι εκλογές επαναφέρουν μια πιο φιλική ηγεσία στην Ουάσιγκτον. Ένα πράγμα είναι ευρέως αποδεκτό: η μεταπολεμική συμμαχία, όπως ήταν κάποτε, έχει πια χαθεί.

Δεν έχουν απομείνει πολλές ψευδαισθήσεις, όπως υπογραμμίζει η επιβίβαση του Ρούμπιο σε αεροπλάνο από το Μόναχο με προορισμό την φιλική προς τη Ρωσία Ουγγαρία και Σλοβακία. Επίσης, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Ευρωπαίους το γεγονός ότι ο Ρούμπιο σχεδόν δεν ανέφερε τη Ρωσία και την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι στο POLITICO.

«Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αστάθεια στις διατλαντικές σχέσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους η αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Alice Rufo. Οι σχέσεις «δεν θα είναι ποτέ όπως πριν. Η αλλαγή ξεκίνησε πριν από πολύ καιρό».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου
Φυσικό αέριο

Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομo

Στο τραπέζι πρόταση των ΗΠΑ να συνυπολογίζονται οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου στην ευρύτερη εμπορική συμφωνία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ ύψους 750 δισ. δολαρίων

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Κόσμος
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Κόσμος

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο»
Κόσμος

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο»

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό χαστούκι στην κυβέρνηση Τραμπ για τις απελάσεις
Κόσμος

Νέο δικαστικό χαστούκι στην κυβέρνηση Τραμπ για τις απελάσεις

«Παράνομες» έκρινε ομοσπονδιακός δικαστής τις απελάσεις από την κυβέρνηση Τραμπ παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση.

Ρωσία: Μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026
Κόσμος

Αμείωτη η πολεμική ικανότητα της Ρωσίας, υποστηρίζει κορυφαίο think tank

Σύμφωνα με ανάλυση στρατιωτικού think tank, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία
Κόσμος

Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη

Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν «πιο ισχυρότερες παρά ποτέ»
Κόσμος

Τραμπ: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν «πιο ισχυρότερες παρά ποτέ»

Ο Τραμπ κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι το «έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ»

Ρωσία: Προειδοποίηση Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών
Κόσμος

Ρωσία: Προειδοποίηση Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, κατηγορεί την Ουκρανία ότι τορπιλίζει την ειρηνευτική διαδικασία

Latest News
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 

Oι επιδόσεις του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση σταθερής οργανικής ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ

Στόχος η συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. - Έρχεται deal με ασφαλιστική

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών
Ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την Capital Tankers Corpήταν πρωτοφανής - Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups
English Edition

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups

A 50 percent reduction in presumptive income will apply to specific professional categories meeting social and geographic criteria.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μητσοτάκης: Σιγή ιχθύος στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση
Πολιτική

Σιγή ιχθύος από τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη

Premia Properties: Στα 45,5 εκατ. τα κέρδη το 2025
Business

Στα 45,5 εκατ. τα κέρδη της Premia το 2025

H Premia Properties ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και τις προοπτικές για το 2026

Capital Tankers Corp.: Ολοκλήρωσε με επιτυχία την μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών από ναυτιλιακή εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Όσλο
Ναυτιλία

Capital Tankers: Ιστορικό ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς πέτυχε η Capital Tankers Corp.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εταιρικά αποτελέσματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο