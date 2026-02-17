Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

Μνημόνιο Συνεργασίας, με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου συστηματικής συνεργασίας για την προστασία των επενδυτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την προαγωγή της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στις διαφημιστικές επικοινωνίες που αναπτύσσονται στις αγορές κεφαλαίου, ιδίως στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, υπέγραψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην από κοινού ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού, στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών ανταλλαγής καλών πρακτικών, καθώς και στη διερεύνηση της θέσπισης ειδικών κανόνων δεοντολογίας για τις εμπορικές επικοινωνίες και τα διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αναδυόμενο χώρο του Influencer Marketing και ειδικότερα στη δραστηριότητα των λεγόμενων «finfluencers», με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών, στο πλαίσιο τόσο της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς όσο και του συστήματος αυτορρύθμισης της διαφημιστικής αγοράς.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου, και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, κα Κατερίνα Βλάχου. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν, από την πλευρά της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Αντιπρόεδρος Α΄ κ. Μιχαήλ Φέκκας, η Αντιπρόεδρος Β΄ κα Αναστασία Στάμου, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών κα Ελευθερία Αποστολίδου. Από την πλευρά του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας παρευρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Δοντά και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημαράς.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου: «Η συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ενισχύει ουσιαστικά την κοινή μας προσπάθεια για την προστασία του επενδυτικού κοινού και την καλλιέργεια υπεύθυνης και ενημερωμένης επενδυτικής συμπεριφοράς, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η ταχύτητα διάχυσης της πληροφόρησης καθιστά αναγκαία τη στενή συνεργασία εποπτικών και θεσμικών φορέων».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΣΕΕ, κα Κατερίνα Βλάχου, επισήμανε ότι «Η διαφήμιση των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται σε κανόνες που προβλέπουν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Με κοινό στόχο την προστασία των καταναλωτών – επενδυτών, με έμφαση στα social media, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στα πρότυπα ανάλογων συνεργιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει πενταετή διάρκεια και θέτει τις βάσεις για μια διαρκή και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος της αγοράς, της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος.