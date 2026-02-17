ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στους ελέγχους αιρεσιμότητας – Πότε επιβάλλονται κυρώσεις

Αλλαγές στις διαδικασίες ελέγχου αιρεσιμότητας προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία τροποποιεί την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τίτλο «Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου αιρεσιμότητας».

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης των αγροτών, που λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, με τις απαιτήσεις της αιρεσιμότητας, για όλα τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που είναι εφαρμόσιμα στις εκμεταλλεύσεις τους.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων συμμόρφωσης είναι η 31η Μαρτίου 2026

Οι αγρότες που κατέχουν εκμεταλλεύσεις των οποίων η δηλωθείσα γεωργική έκταση δεν υπερβαίνει τα 10 εκτάρια εξαιρούνται από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας. Στην εξαίρεση συμπεριλαμβάνονται και εκμεταλλεύσεις που έχουν ζωικό κεφάλαιο.

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για τους ελέγχους

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια, σε ό,τι αφορά τον διοικητικό έλεγχο προβλέπεται ότι για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΠΥ) του Οργανισμού Πληρωμών απευθύνουν έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με το οποίο ζητούν την κοινοποίηση της διαπίστωσης παραβάσεων των απαιτήσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους κατά την ετήσια περίοδο που καλύπτει ο έλεγχος της αιρεσιμότητας. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κοινοποιούν στις αρμόδιες ΠΥ του Οργανισμού Πληρωμών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με μη συμμόρφωση των γεωργών που εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένων των σχετικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων που ενδεχομένως διαθέτουν, καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τη μονιμότητα, τη σοβαρότητα, την έκταση και την ενδεχόμενη τέλεση από πρόθεση.

Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων και των κτηνιατρικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κοινοποιούν στον Οργανισμό Πληρωμών το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων, τους γεωργούς που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ανά γεωργό, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των αντίστοιχων γεωργών. Ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών για να αποδοθούν κυρώσεις αιρεσιμότητας στους παραβάτες γεωργούς.

Επίσης, οι ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ (ΟΕΒ) έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία μπορούν να καταχωρούν ετησίως τα στοιχεία έως 20 μελών τους, κατά προτεραιότητα αυτών με τις μεγαλύτερες οφειλές. Σε αυτούς τους γεωργούς που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι των ΟΕΒ, των οποίων τους υδατικούς πόρους χρησιμοποιούν για την άρδευση των αγροτεμαχίων τους, επιβάλλονται κυρώσεις αιρεσιμότητας για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση. Η προθεσμία καταχώρησης από τους ΟΕΒ στην εφαρμογή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους ενίσχυσης. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025 οι ημερομηνίες καταχώρησης είναι από 16/2/2026 έως 10/3/2026.

Οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του καταγγελλόμενου γεωργού, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του και προαιρετικά την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του. Στη συνέχεια, δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής επιστολές προς τους καταγγελλόμενους γεωργούς ανά ΠΥ, εφ’ όσον αυτοί έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το τρέχον έτος και υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο εφαρμογής της Αιρεσιμότητας. Οι εν λόγω επιστολές κοινοποιούνται στο γεωργό με κάθε πρόσφορο μέσο.

Μέσω των επιστολών, οι οποίες ακολουθούν το συνημμένο υπόδειγμα, τίθεται προθεσμία προσκόμισης από τους γεωργούς στην αρμόδια ΠΥ, πρόσφατης βεβαίωσης του καταγγέλλοντος ΟΕΒ, ότι ο ελεγχόμενος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΕΒ. Η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Εφ’ όσον προσκομισθεί η εν λόγω βεβαίωση εντός της προθεσμίας, οι ΠΥ σημειώνουν το πεδίο «συμμόρφωση», καταχωρώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της βεβαίωσης στο αντίστοιχο πεδίο. Δίνεται η δυνατότητα και στους ΟΕΒ σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσουν οι ίδιοι την εφαρμογή με τους συμμορφούμενους γεωργούς που θα εξοφλήσουν την οφειλή τους μέχρι τις 31η Ιανουαρίου.

Το αρχικό ποσοστό μείωσης για τη μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, ορίζεται σε 3%.

Οι ενστάσεις

Σύμφωνα με την τροποποίηση, ο γεωργός διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, εφ’ όσον διαπιστώθηκαν παραβάσεις, στην αρμόδια ΠΔ που διενήργησε τον έλεγχο, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία παραλαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε ΠΔ, συγκροτούνται με απόφαση του Προϊστάμενου της ΓΔΕΛΕΠ κατόπιν εντολής του Διοικητή, μία ή περισσότερες τριμελείς επιτροπές υπαλλήλων, ειδικοτήτων συναφών προς το αντικείμενο της Αιρεσιμότητας, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς. Οι εν λόγω επιτροπές εκδικάζουν τις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες ενστάσεις, βασιζόμενες σε όσα καταγράφονται στα υποδείγματα των εκθέσεων ελέγχου και στα αποδεικτικά στοιχεία (μητρώα, βεβαιώσεις κλπ.) που προσκομίζει ο ενιστάμενος γεωργός. Δύναται δε, να ζητήσουν από τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο και περαιτέρω διευκρινήσεις. Επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής ενστάσεων στην ελεγχθείσα εκμετάλλευση, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. Στην εκάστοτε τριμελή σύνθεση των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων, δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο και τυγχάνουν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη των εν λόγω επιτροπών. Οι ενστάσεις εκδικάζονται εντός ενός μήνα από την υποβολή τους. Ο γεωργός ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα εκδίκασης της ένστασής του, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της «Καρτέλας Αγρότη». Δεύτερη ένσταση, στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, για το συγκεκριμένο έλεγχο, δεν εξετάζεται.

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από τον ελεγχόμενο γεωργό κατά της αναφοράς περί μη συμμόρφωσης από ΟΕΒ, αυτή εκδικάζεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των βεβαιώσεων. Ως προθεσμία υποβολής ένστασης, ορίζεται η ίδια με την προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων, δηλαδή η 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025, ως ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2026. Εφ’ όσον γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις, σημειώνονται τα πεδία «συμμόρφωση» και «ένσταση» για τους αντίστοιχους γεωργούς. Σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι γεωργοί δεν προσκομίσουν ουδεμία βεβαίωση ή υποβάλουν ένσταση η οποία δεν γίνει αποδεκτή, οι ΠΥ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία καταχώρηση.

Δείτε αναλυτικά την 2η τροποποίηση ΕΔΩ