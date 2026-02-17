ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στους ελέγχους αιρεσιμότητας – Πότε επιβάλλονται κυρώσεις

Τι προβλέπει η τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ για τις ενστάσεις - Πότε μπορούν να υποβληθούν

AGRO 17.02.2026, 16:07
ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στους ελέγχους αιρεσιμότητας – Πότε επιβάλλονται κυρώσεις
Newsroom

Αλλαγές στις διαδικασίες ελέγχου αιρεσιμότητας προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία τροποποιεί την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τίτλο «Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου αιρεσιμότητας».

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης των αγροτών, που λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, με τις απαιτήσεις της αιρεσιμότητας, για όλα τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που είναι εφαρμόσιμα στις εκμεταλλεύσεις τους.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων συμμόρφωσης είναι η 31η Μαρτίου 2026

Οι αγρότες που κατέχουν εκμεταλλεύσεις των οποίων η δηλωθείσα γεωργική έκταση δεν υπερβαίνει τα 10 εκτάρια εξαιρούνται από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας. Στην εξαίρεση συμπεριλαμβάνονται και εκμεταλλεύσεις που έχουν ζωικό κεφάλαιο.

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για τους ελέγχους

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια, σε ό,τι αφορά τον διοικητικό έλεγχο προβλέπεται ότι για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες διατηρούνται ζώα, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΠΥ) του Οργανισμού Πληρωμών απευθύνουν έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με το οποίο ζητούν την κοινοποίηση της διαπίστωσης παραβάσεων των απαιτήσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους κατά την ετήσια περίοδο που καλύπτει ο έλεγχος της αιρεσιμότητας. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κοινοποιούν στις αρμόδιες ΠΥ του Οργανισμού Πληρωμών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με μη συμμόρφωση των γεωργών που εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένων των σχετικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων που ενδεχομένως διαθέτουν, καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τη μονιμότητα, τη σοβαρότητα, την έκταση και την ενδεχόμενη τέλεση από πρόθεση.

Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων και των κτηνιατρικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κοινοποιούν στον Οργανισμό Πληρωμών το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων, τους γεωργούς που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ανά γεωργό, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των αντίστοιχων γεωργών. Ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών για να αποδοθούν κυρώσεις αιρεσιμότητας στους παραβάτες γεωργούς.

Επίσης, οι ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ (ΟΕΒ) έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία μπορούν να καταχωρούν ετησίως τα στοιχεία έως 20 μελών τους, κατά προτεραιότητα αυτών με τις μεγαλύτερες οφειλές. Σε αυτούς τους γεωργούς που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι των ΟΕΒ, των οποίων τους υδατικούς πόρους χρησιμοποιούν για την άρδευση των αγροτεμαχίων τους, επιβάλλονται κυρώσεις αιρεσιμότητας για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση. Η προθεσμία καταχώρησης από τους ΟΕΒ στην εφαρμογή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους ενίσχυσης. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025 οι ημερομηνίες καταχώρησης είναι από 16/2/2026 έως 10/3/2026.

Οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του καταγγελλόμενου γεωργού, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του και προαιρετικά την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του. Στη συνέχεια, δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής επιστολές προς τους καταγγελλόμενους γεωργούς ανά ΠΥ, εφ’ όσον αυτοί έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το τρέχον έτος και υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο εφαρμογής της Αιρεσιμότητας. Οι εν λόγω επιστολές κοινοποιούνται στο γεωργό με κάθε πρόσφορο μέσο.

Μέσω των επιστολών, οι οποίες ακολουθούν το συνημμένο υπόδειγμα, τίθεται προθεσμία προσκόμισης από τους γεωργούς στην αρμόδια ΠΥ, πρόσφατης βεβαίωσης του καταγγέλλοντος ΟΕΒ, ότι ο ελεγχόμενος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΕΒ. Η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Εφ’ όσον προσκομισθεί η εν λόγω βεβαίωση εντός της προθεσμίας, οι ΠΥ σημειώνουν το πεδίο «συμμόρφωση», καταχωρώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της βεβαίωσης στο αντίστοιχο πεδίο. Δίνεται η δυνατότητα και στους ΟΕΒ σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσουν οι ίδιοι την εφαρμογή με τους συμμορφούμενους γεωργούς που θα εξοφλήσουν την οφειλή τους μέχρι τις 31η Ιανουαρίου.

Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων συμμόρφωσης είναι η 31η Μαρτίου 2026.

Το αρχικό ποσοστό μείωσης για τη μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, ορίζεται σε 3%.

Οι ενστάσεις

Σύμφωνα με την τροποποίηση, ο γεωργός διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, εφ’ όσον διαπιστώθηκαν παραβάσεις, στην αρμόδια ΠΔ που διενήργησε τον έλεγχο, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία παραλαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε ΠΔ, συγκροτούνται με απόφαση του Προϊστάμενου της ΓΔΕΛΕΠ κατόπιν εντολής του Διοικητή, μία ή περισσότερες τριμελείς επιτροπές υπαλλήλων, ειδικοτήτων συναφών προς το αντικείμενο της Αιρεσιμότητας, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς. Οι εν λόγω επιτροπές εκδικάζουν τις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες ενστάσεις, βασιζόμενες σε όσα καταγράφονται στα υποδείγματα των εκθέσεων ελέγχου και στα αποδεικτικά στοιχεία (μητρώα, βεβαιώσεις κλπ.) που προσκομίζει ο ενιστάμενος γεωργός. Δύναται δε, να ζητήσουν από τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο και περαιτέρω διευκρινήσεις. Επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής ενστάσεων στην ελεγχθείσα εκμετάλλευση, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. Στην εκάστοτε τριμελή σύνθεση των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων, δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο και τυγχάνουν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη των εν λόγω επιτροπών. Οι ενστάσεις εκδικάζονται εντός ενός μήνα από την υποβολή τους. Ο γεωργός ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα εκδίκασης της ένστασής του, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της «Καρτέλας Αγρότη». Δεύτερη ένσταση, στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, για το συγκεκριμένο έλεγχο, δεν εξετάζεται.

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από τον ελεγχόμενο γεωργό κατά της αναφοράς περί μη συμμόρφωσης από ΟΕΒ, αυτή εκδικάζεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των βεβαιώσεων. Ως προθεσμία υποβολής ένστασης, ορίζεται η ίδια με την προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων, δηλαδή η 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Κατ’ εξαίρεση για το έτος ενιαίας ενίσχυσης 2025, ως ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 31η  Μαρτίου 2026. Εφ’ όσον γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις, σημειώνονται τα πεδία «συμμόρφωση» και «ένσταση» για τους αντίστοιχους γεωργούς. Σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι γεωργοί δεν προσκομίσουν ουδεμία βεβαίωση ή υποβάλουν ένσταση η οποία δεν γίνει αποδεκτή, οι ΠΥ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία καταχώρηση.

Δείτε αναλυτικά την 2η τροποποίηση ΕΔΩ

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Δέχεται ισχυρές πιέσεις
Wall Street

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Wall Street
Δασμοί Τραμπ: Το χάος, ο νέος δασμός και οι συμφωνίες με ΕΕ, Βρετανία και Ιαπωνία
World

Αναταράξεις στις αγορές φέρνει ο νέος δασμός Τραμπ
Μελόνι: Ο ρόλος της ιταλικής κυβέρνησης στην υπόθεση Monte Paschi έχει τελειώσει
World

Η κυβέρνηση Μελόνι αποσύρεται από την υπόθεση Monte Paschi
OpenAI: Εξασφαλίζει συμφωνία ρεκόρ χρηματοδότησης έως και 110 δισ.
World

H OpenAI τίναξε την μπάνκα -Μάζεψε 110 δισ.
Παράνομος τζόγος: Οι αποφάσεις για μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων και σφράγιση καταστημάτων
Economy

Black list και σφράγιση καταστημάτων στη μάχη κατα του παράνομου τζόγου
Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,
Business

Μεγαλώνει η HELLENiQ ENERGY και καρφώνει... πάνω από το 1 δισ. τα EBITDA

Η HELLENiQ ENERGY για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διαμορφώνει EBITDA άνω του 1 δισ. - Πώς ο Όμιλος διευρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Χρήστος Κολώνας
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από AGRO
Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

ΕΟΚΕ: Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία
AGRO

Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Χωρίς επαρκώς χρηματοδοτούμενα μέτρα, η ευρωπαϊκή γεωργία κινδυνεύει να στερηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η ΕΟΚΕ

Έβρος: Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό
AGRO

Χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό στον Έβρο - Αγρότες σε απόγνωση

Ο Έβρος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια - Τι αναφέρουν στον ΟΤ αγρότες της περιοχής

Ανθή Γεωργίου
Αγροτικό πετρέλαιο: Επιστροφή ΕΦΚ απευθείας στην αντλία
AGRO

Πώς θα γίνεται η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο - Τα SOS

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

ΓΕΩΤΕΕ: Πώς θα αναβαθμιστεί η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση
AGRO

Πώς θα αναβαθμιστεί η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση

Παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ για τη δράση «Προγράμματα βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών»

Latest News
Wall Street: Δέχεται ισχυρές πιέσεις
Wall Street

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Wall Street

Παραμένουν υπο πίεση οι εταιρείες λογισμικού

Δασμοί Τραμπ: Το χάος, ο νέος δασμός και οι συμφωνίες με ΕΕ, Βρετανία και Ιαπωνία
World

Αναταράξεις στις αγορές φέρνει ο νέος δασμός Τραμπ

Η αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις, οι αντιδράσεις των εταίρων και η ανησυχία για τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί

Μελόνι: Ο ρόλος της ιταλικής κυβέρνησης στην υπόθεση Monte Paschi έχει τελειώσει
World

Η κυβέρνηση Μελόνι αποσύρεται από την υπόθεση Monte Paschi

Η κυβέρνηση Μελόνι δεν θα εμπλακεί στη μελλοντική διακυβέρνηση και στις στρατηγικές αποφάσεις της ιταλικής τράπεζας

OpenAI: Εξασφαλίζει συμφωνία ρεκόρ χρηματοδότησης έως και 110 δισ.
World

H OpenAI τίναξε την μπάνκα -Μάζεψε 110 δισ.

Η Amazon, η SoftBank Group  και η Nvidia συμμετείχαν στο νέο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI

Παράνομος τζόγος: Οι αποφάσεις για μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων και σφράγιση καταστημάτων
Economy

Black list και σφράγιση καταστημάτων στη μάχη κατα του παράνομου τζόγου

Ένας στους δέκα παίζει παράνομο τζόγο, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Παιγνίων - Τζίρος 1,6 δισ. ευρώ

Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στέλνει μήνυμα ότι δεν έχει τιθασευτεί ο πληθωρισμός

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»
World

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»

«Η υπομονή έχει εξαντληθεί» για τις επιθέσεις των Ταλιμπάν, λέει ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν

Μακρόν: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
World

Η Mercosur πυροδοτεί κόντρα Μακρόν-φον ντερ Λάιεν

Αντίδραση Εμανουέλ Μακρόν στην δηλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η Ε.Ε. θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
Crypto

Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια

Η Tether πάγωσε τα stablecoin γιατί συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες

ΕΚΤ: Ιστορικό χαμηλό απόσυρσης πλαστών ευρώ το 2025
World

Σε ιστορικό... χαμηλό τα πλαστά στην Ευρωζώνη

Συνολικά 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025

Φοροδιαφυγή: Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η φοροδιαφυγή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο