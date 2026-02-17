Eli Lilly: Επενδύει στην Ινδία – Δημιουργεί κόμβο εξαγωγών

Σε κόμβο για την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της, θέλει να μετατρέψει την Ινδία η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly, η παραγωγός του δημοφιλούς φαρμάκου για το αδυνάτισμα Mounjaro.

Τα σχέδια εντάσσονται στο πλαίσιο της προηγουμένως δεσμευσης για επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη χώρα, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας.

Οι πωλήσεις του επιτυχημένου φαρμάκου για την απώλεια βάρους διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία του στη χώρα της Νότιας Ασίας και έγιναν το φάρμακό της με τις περισσότερες πωλήσεις σε αξία, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δημοτικότητα των θεραπειών για την παχυσαρκία σε μια χώρα που προβλέπεται να έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό παχύσαρκων στον κόσμο έως το 2050.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εταιρεία, η οποία δεν λειτουργεί επί του παρόντος τη δική της μονάδα παραγωγής στην Ινδία, σχεδιάζει να εξάγει τοπικά παραγόμενα φάρμακα σε αγορές σε όλο τον κόσμο ως μέρος του ευρύτερου δικτύου εφοδιασμού της, αξιοποιώντας το ισχυρό σύστημα παραγωγής της χώρας.

«Στην πραγματικότητα, εξετάζουμε την Ινδία ως κόμβο, μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού μας και, ως εκ τούτου, να προμηθεύουμε τον κόσμο», δήλωσε στο Reuters ο Γουίνσελοου Τακερ , πρόεδρος και γενικός διευθύντης της Eli Lilly and Company (Ινδία), στο περιθώριο του συνεδρίου BioAsia στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.

«Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτήν (την επένδυση) και να την κλιμακώνουμε με την πάροδο του χρόνου» δήλωσε ο Τάκερ, αρνούμενος να κατονομάσει τους κατασκευαστές βάσει συμβολαίου ή να συζητήσει σχέδια για μια ειδική μονάδα.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να φέρει επιπλέον προϊόντα στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένου του φαρμάκου για τη νόσο Αλτσχάιμερ donanemab και πιθανών μελλοντικών θεραπειών για την παχυσαρκία, όπως το πειραματικό φάρμακο για την απώλεια βάρους orforglipron, εν αναμονή των κανονιστικών εγκρίσεων, δήλωσε ο Τάκερ.

Αγώνας τιμών Eli Lilly- Novo Nordisk

Στην Ινδία, η Lilly ανταγωνίζεται τη δανική φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk η οποία παράγει το ανταγωνιστικο φάρμακο για αδυνάτισμα, Wegovy.

Το πιο πυκνοκατοικημένο έθνος στον κόσμο αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει μια έκρηξη ζητησης για φάρμακα απώλειας βάρους φέτος, καθώς οι τοπικές εταιρείες αγωνίζονται να λανσάρουν φθηνότερες, γενόσημες εκδόσεις του Wegovy μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Novo για τη σεμαγλουτίδη στην Ινδία τον επόμενο μήνα, αναφέρει το Reuters.

Η Novo μείωσε την τιμή του Wegovy έως και 37% πέρυσι για να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς.

Ο Τάκερ απέρριψε τις ανησυχίες ότι το Mounjaro αντιμετωπίζει παρόμοια πίεση, λέγοντας ότι η σύνθεση του φαρμάκου προσφέρει ανώτερη αποτελεσματικότητα και θα το διατηρήσει ανταγωνιστικό.

«Το έχουμε τιμολογήσει (το Mounjaro) για την αξία του και πιστεύουμε ότι η τιμή του είναι κατάλληλη», δήλωσε ο γενικός διευθύντης της Eli Lilly στην Ινδία.

Η Lilly επικεντρώνεται αντ’ αυτού στην ενίσχυση των ψηφιακών και κοινωνικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παχυσαρκία και την επέκταση της εμβέλειας του Mounjaro σε μικρότερες ινδικές πόλεις. Έχει διευρύνει την διανομή της πέρα ​​από τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές μέσω συνεργασιών, όπως με την ινδική φαρμακοβιομηχανία Cipla και με τις ψηφιακές πλατφόρμες υγείας Tata 1MG, Practo και Apollo.