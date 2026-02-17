Eli Lilly: Επενδύει στην Ινδία – Δημιουργεί κόμβο εξαγωγών

Η Eli Lilly έχει δεσμευτεί να επενδύσει ένα δισ. δολάρια στην ασιατική χώρα

World 17.02.2026, 16:13
Eli Lilly: Επενδύει στην Ινδία – Δημιουργεί κόμβο εξαγωγών
Newsroom

Σε κόμβο για την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της, θέλει να μετατρέψει την Ινδία η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly, η παραγωγός του δημοφιλούς φαρμάκου για το αδυνάτισμα Mounjaro.

Τα σχέδια εντάσσονται στο πλαίσιο της προηγουμένως δεσμευσης για επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη χώρα, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας.

Οι πωλήσεις του επιτυχημένου φαρμάκου για την απώλεια βάρους διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία του στη χώρα της Νότιας Ασίας και έγιναν το φάρμακό της με τις περισσότερες πωλήσεις σε αξία, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δημοτικότητα των θεραπειών για την παχυσαρκία σε μια χώρα που προβλέπεται να έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό παχύσαρκων στον κόσμο έως το 2050.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εταιρεία, η οποία δεν λειτουργεί επί του παρόντος τη δική της μονάδα παραγωγής στην Ινδία, σχεδιάζει να εξάγει τοπικά παραγόμενα φάρμακα σε αγορές σε όλο τον κόσμο ως μέρος του ευρύτερου δικτύου εφοδιασμού της, αξιοποιώντας το ισχυρό σύστημα παραγωγής της χώρας.

«Στην πραγματικότητα, εξετάζουμε την Ινδία ως κόμβο, μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού μας και, ως εκ τούτου, να προμηθεύουμε τον κόσμο», δήλωσε στο Reuters ο Γουίνσελοου  Τακερ , πρόεδρος και γενικός διευθύντης της Eli Lilly and Company (Ινδία), στο περιθώριο του συνεδρίου BioAsia στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.
«Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτήν (την επένδυση) και να την κλιμακώνουμε με την πάροδο του χρόνου» δήλωσε ο Τάκερ, αρνούμενος να κατονομάσει τους κατασκευαστές βάσει συμβολαίου ή να συζητήσει σχέδια για μια ειδική μονάδα.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να φέρει επιπλέον προϊόντα στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένου του φαρμάκου για τη νόσο Αλτσχάιμερ donanemab και πιθανών μελλοντικών θεραπειών για την παχυσαρκία, όπως το πειραματικό φάρμακο για την απώλεια βάρους orforglipron, εν αναμονή των κανονιστικών εγκρίσεων, δήλωσε ο Τάκερ.

Αγώνας τιμών Eli Lilly- Novo Nordisk

Στην Ινδία, η Lilly ανταγωνίζεται τη δανική φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk  η οποία παράγει το ανταγωνιστικο φάρμακο για αδυνάτισμα, Wegovy.

Το πιο πυκνοκατοικημένο έθνος στον κόσμο αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει μια έκρηξη ζητησης για φάρμακα απώλειας βάρους φέτος, καθώς οι τοπικές εταιρείες αγωνίζονται να λανσάρουν φθηνότερες, γενόσημες εκδόσεις του Wegovy μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Novo για τη σεμαγλουτίδη στην Ινδία τον επόμενο μήνα, αναφέρει το Reuters.
Η Novo μείωσε την τιμή του Wegovy έως και 37% πέρυσι για να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς.

Ο Τάκερ απέρριψε τις ανησυχίες ότι το Mounjaro αντιμετωπίζει παρόμοια πίεση, λέγοντας ότι η σύνθεση του φαρμάκου προσφέρει ανώτερη αποτελεσματικότητα και θα το διατηρήσει ανταγωνιστικό.

«Το έχουμε τιμολογήσει (το Mounjaro) για την αξία του και πιστεύουμε ότι η τιμή του είναι κατάλληλη», δήλωσε ο γενικός διευθύντης της Eli Lilly στην Ινδία.

Η Lilly επικεντρώνεται αντ’ αυτού στην ενίσχυση των ψηφιακών και κοινωνικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παχυσαρκία και την επέκταση της εμβέλειας του Mounjaro σε μικρότερες ινδικές πόλεις. Έχει διευρύνει την διανομή της πέρα ​​από τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές μέσω συνεργασιών, όπως με την ινδική φαρμακοβιομηχανία Cipla  και με τις ψηφιακές πλατφόρμες υγείας Tata 1MG, Practo και Apollo.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
Warner Bros: Κέρδισε η Paramount – Ξεκινά η διορία 4 ημερών της Netflix
World

Κέρδισε η Paramount την Warner Bros
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από World
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο

Η Microsoft  εξετάζει τοποθεσίες από το Paddington μέχρι το Canary Wharf εν μέσω έλλειψης γραφειακών χώρων υψηλής ποιότητας στο Λονδίνο

Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

H αλυσίδα fast food German Doner Kebab στοχεύει να ανοίξει 25 νέα καταστήματα φέτος με οθόνες αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινές επιλογές που απευθύνονται στη Gen Ζ

ΗΠΑ: Χάνουν ταλέντα λόγω των περιορισμών Τραμπ
World

Οι περιορισμοί Τραμπ στοιχίζουν στις εταιρείες που χάνουν ταλέντα

Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους περιορισμούς στη μετανάστευση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Washington Post: Οι ζημίες ξεπέρασαν τα 100 εκ. δολ. το 2025
World

Οι ζημίες της Washington Post ξεπέρασαν τα 100 εκ. δολ. το 2025

Η Washington Post μείωσε πρόσφατα το προσωπικό της κατά 30%, καθώς επιδιώκει να αναπροσανατολίσει τους στόχους της

Latest News
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 

Oι επιδόσεις του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση σταθερής οργανικής ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ

Στόχος η συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. - Έρχεται deal με ασφαλιστική

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών
Ναυτιλία

Capital Tankers: Ιστορική απόβαση στο Όσλο με IPO ρεκόρ

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την Capital Tankers Corpήταν πρωτοφανής - Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups
English Edition

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups

A 50 percent reduction in presumptive income will apply to specific professional categories meeting social and geographic criteria.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μητσοτάκης: Σιγή ιχθύος στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση
Πολιτική

Σιγή ιχθύος από τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο