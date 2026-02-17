Παπασταύρου: Τον Μάρτιο στη Βουλή οι 4 συμφωνίες με Chevron – Helleniq Energy

«Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Φυσικό αέριο 17.02.2026, 12:52
Παπασταύρου: Τον Μάρτιο στη Βουλή οι 4 συμφωνίες με Chevron – Helleniq Energy
Newsroom

Μέσα στον Μάρτιο θα έρθουν στη Βουλή προς κύρωση οι τέσσερις συμφωνίες μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.

Ο Στ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα»

«Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα μεγαλώνει. Η Ελλάδα δυναμώνει. Γιατί; Γιατί ενισχύεται και οικονομικά και ενεργειακά και γεωπολιτικά. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου, τη Chevron να έρχεται και να κάνει έρευνες σε 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην πραγματικότητα ακυρώνει de facto το ανυπόστατο και άκυρο Τουρκολιβυκό μνημόνιο», ανέφερε ο Υπουργός και προσέθεσε ότι οι υπογραφές «κλείνουν το πρώτο κεφάλαιο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και σχεδιασμού» και ότι «από σήμερα είναι η πρώτη μέρα του νέου κεφαλαίου, που θα μιλάμε για έρευνες, για αξιολόγηση των ερευνών και, με τη βοήθεια του Θεού, παραγωγή υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας».

«Πάμε άμεσα στη Βουλή τον Μάρτιο και μετά ξεκινούν οι έρευνες το δεύτερο μισό του 2026», ανέφερε.

Παπασταύρου: Το 40% των κερδών άμεσα στο ελληνικό κράτος

Ερωτηθείς για τα οφέλη της συμφωνίας ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Ελληνικό Κράτος άμεσα: «Το υπόλοιπο 60% θα πηγαίνει στην κοινοπραξία CHEVRON-HELLENIQ ENERGY, ένα κομμάτι του οποίου, επειδή η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέτοχος στη HELLENIQ ENERGY, θα επιστρέφει στην κοινωνία. Άρα το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το 40%».

Αναφορικά με την ExxonMobil, ο Υπουργός επανέλαβε ότι «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Προγραμματίζεται το πρώτο εξάμηνο του 2027 και εκεί, αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο νωρίτερα από τη Chevron, παραγωγή φυσικού αερίου, αν αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο».

Σε σχετική ερώτηση για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Ουάσινγκτον που διοργανώνει ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Chris Wright, προκειμένου να συζητηθούν «τα επόμενα βήματα για τον Κάθετο Διάδρομο», επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπεται αδράνεια. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας κόμβος, για να μπορεί να ανεβαίνει φυσικό αέριο προς τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου και στην Ουκρανία».

Ο Υπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι ενεργειακές συμφωνίες είναι ιστορικές, ενώ ο στόχος της Κυβέρνησης είναι σαφής: «ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει και το επαναλαμβάνει συχνά, η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η συνολική προκοπή να μετουσιώνεται και σε ατομική πρόοδο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, οι ενεργειακές συμφωνίες είναι ιστορικές, αλλά πρέπει να έχουν ένα απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 για το υπερταμείο της Νορβηγίας
ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025
Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου
Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,
Business

Μεγαλώνει η HELLENiQ ENERGY και καρφώνει... πάνω από το 1 δισ. τα EBITDA

Η HELLENiQ ENERGY για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διαμορφώνει EBITDA άνω του 1 δισ. - Πώς ο Όμιλος διευρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Χρήστος Κολώνας
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη
Ενέργεια

Παπασταύρου από Ουάσινγκτον: «Η ενέργεια είναι δύναμη»

Στο επίκεντρο της συζήτησης του Παπασταύρου με τους Αμερικανούς αξιωματούχους τέθηκε η στενή διμερής συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Επίσκεψη του πρωθυπουργού στη μονάδα του κοινού σχήματος με τη ΔΕΗ
Ενέργεια

Στην «πρίζα» το 2027 το CCGT των ΔΕΗ - ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας στην Αλεξανδρούπολη

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου
Business

Στο ραντάρ της ATLANTIC, FSRU και μονάδες αερίου

Η ATLANTIC SEE LNG Trade μετά τις συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο ετοιμάζεται και για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚ+: Θα διατηρήσει τη μικρή αύξηση της παραγωγής και τον Απρίλιο
Πετρέλαιο

Θα διατηρήσει τη μικρή αύξηση της παραγωγής ο ΟΠΕΚ+

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ θα συναντηθούν το Σαββατοκύριακο

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Mega deal Shell με Metlen για LNG στη ΝΑ Ευρώπη

Η Metlen με τη Shell υπέγραψαν MoU στην Ουάσιγκτον - Θα προμηθεύουν LNG τη ΝΑ Ευρώπη κατά την περίοδο 2027 - 2031

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Φυσικό αέριο

Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Τέσσερις πολυετείς συμφωνίες της Atlantic SEE σε Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη και Ουκρανία

Μάχη Τράτσα
Latest News
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 

Oι επιδόσεις του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση σταθερής οργανικής ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ανανέωση συμφωνίας ΤΜΕΔΕ με Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στόχος η συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. - Έρχεται deal με ασφαλιστική

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο