17.02.2026, 13:00
Ομιλος Antenna: Ο Τόνι Μπλερ αναλαμβάνει Senior Advisor
Kαθήκοντα Senior Advisor στον Όμιλο Antenna αναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλίου Τόνι Μπλερ, ενόψει της προετοιμασίας του Europe–Gulf Forum, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Ελλάδα.

Το Europe – Gulf Forum διοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna, σε συνεργασία με το think tank των ΗΠΑ, Atlantic Council και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η πρωτοβουλία έχει λάβει θερμή υποστήριξη από πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες της Ευρώπης και του Κόλπου. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική πλατφόρμα διαλόγου που προωθεί ο Antenna, η οποία θα συγκεντρώσει πολιτικούς, επιχειρηματικούς και θεσμικούς αρχηγούς, με στόχο τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου — δύο κομβικών περιοχών που διαμορφώνουν από κοινού ένα πλαίσιο γεωπολιτικών και επενδυτικών ευκαιριών, αναφέρεται, μεταξύ άλλων.

Δηλώσεις

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον Tony Blair στη θέση του Senior Advisor του Ομίλου Antenna. Η μεγάλη εμπειρία του στη διαχείριση καίριων διεθνών ζητημάτων, η βαθιά διπλωματική του γνώση, καθώς και οι κοινές μας αξίες —η ακεραιότητα και η σύνδεση των ανθρώπων με στόχο την πρόοδο— αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο για εμάς. Η ένταξή του ενισχύει τη στρατηγική εμβέλεια του Europe–Gulf Forum, μια πρωτοβουλία που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Atlantic Council και η οποία αντανακλά τη σταθερή μας πεποίθηση ότι ο διάλογος καλλιεργεί εμπιστοσύνη, δημιουργεί ευκαιρίες και φέρνει πιο κοντά ανθρώπους και χώρες. Κοινός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε μια πλατφόρμα με σαφή προοπτική και ουσιαστικό αποτύπωμα, για την Ευρώπη, τον Κόλπο και ολόκληρο τον κόσμο.»

Ο Τόνι Μπλερ, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Το Europe-Gulf Forum είναι μία ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη πρωτοβουλία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna για την υλοποίησή του, με στόχο να φέρουμε πιο κοντά την Ευρώπη και τον Κόλπο. Σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας πόλωσης, ο Antenna πρωτοστατεί στην προσπάθεια να συνδέσουμε τις κοινωνίες και να μειώσουμε τις αντιπαλότητες. Το Forum αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για το μέλλον. Η Ευρώπη και ο Κόλπος μοιράζονται βαθιά στρατηγικά συμφέροντα και έχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας.»

