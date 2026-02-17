Theon: Ιστορικά υψηλά έσοδα και κερδοφορία το 2025

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση της Theon για το Οικονομικό Έτος 2026 προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σχέση με το 2025

Theon: Ιστορικά υψηλά έσοδα και κερδοφορία το 2025
Tα υψηλότερα επίπεδα εσόδων και κερδοφορίας στα 28 χρόνια λειτουργίας της κατέγραψε η Theon International για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του προηγούμενου Νοεμβρίου.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η THEON ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική, η οποία προέρχεται από τις διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και το σημαντικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση για το Οικονομικό Έτος 2026 (FY 2026) προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σχέση με το Οικονομικό Έτος 2025 (FY 2025), με πάνω από 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο από μη οργανική, καθώς η THEON ξεκινά την ενοποίηση της Kappa Optronics.

Η THEON επαναβεβαιώνει τη μεσοπρόθεσμη εκτίμησή της για ετήσια αύξηση οργανικών εσόδων τουλάχιστον 15%, επίδοση που συνιστά ουσιαστική υπεραπόδοση έναντι της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης των αμυντικών δαπανών των μεγάλων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, καθώς και στη διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η THEON, τόσο μέσω νέων προϊόντων, όσο και μέσω της εισόδου σε νέες αγορές.

Με κινητήριο μοχλό την οργανική ανάπτυξη και με την ενίσχυση στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, η THEON αναμένεται να επιτύχει τον στόχο εσόδων του €1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030. Στο ίδιο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, η εταιρία στοχεύει να εξελιχθεί από ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Νυχτερινής Όρασης σε κορυφαίο παίκτη στον ευρύτερο κλάδο των Αμυντικών Ηλεκτροπτικών Συστημάτων.

Κύρια Σημεία του Οικονομικού Έτους 2025

Κύρια Οικονομικά Σημεία

·         Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό €1,3 δισ., υποστηριζόμενες από τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία που έχει γίνει ποτέ για φορητό εξοπλισμό νυχτερινής όρασης μέσω του OCCAR για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

·         Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών πλέον προσφέρει για πρώτη φορά ορατότητα πέρα από τον συνήθη χρονικό ορίζοντα των 18 μηνών, έως και μετά το 2029, καθώς η THEON έχει υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες‑πλαίσιο με ορισμένους από τους βασικούς πελάτες της. Οι αναμενόμενες παραγγελίες  σε πλατφόρμες ηλεκτροπτικών συστημάτων αναμένεται να επεκτείνουν περαιτέρω τον κύκλο δραστηριότητας της ΤΗΕΟΝ.

·         Τα περιθώρια κερδοφορίας υπερέβησαν τις προσδοκίες – αποτέλεσμα της πειθαρχημένης διαχείρισης δαπανών, της λειτουργικής μόχλευσης και της βελτιωμένης απόδοσης της Harder Digital μέσω ενεργής διοίκησης  –  διατηρώντας την κερδοφορία μεταξύ των υψηλότερων στον κλάδο.

·         Η δέσμευση του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης μειώθηκε, σηματοδοτώντας ουσιαστικό βήμα προς την ομαλοποίηση, ως αποτέλεσμα πρόσφατων πρωτοβουλιών που εφαρμόστηκαν με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

·         Η χρηματοοικονομική θέση παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από θετικές ταμειακές ροές, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και την υπογραφή της νέας Σύμβασης ανακυκλούμενης πίστωσης, ύψους €300 εκατ., η οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Κύριες Λειτουργικές και Στρατηγικές Εξελίξεις

Σειρά στρατηγικών επενδύσεων, εξαγορών και συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ποσοστού 9,8% στην Exosens, δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεργειών για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας απαλλαγμένης από περιορισμούς ITAR, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης στο πεδίο μάχης.

·         Παράταση της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με την Exosens, ενισχύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και αυξάνοντας  την παραγωγική δυναμικότητα τόσο στη Harder Digital όσο και στην Exosens.

·         Αναθεώρηση της σύμβασης μεταξύ OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/Hensoldt τον Δεκέμβριο του 2025, η οποία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη μεμονωμένη προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης στην ιστορία κράτους‑μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Σημαντικές Εταιρικές Εξελίξεις

·         Παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία THEON NEXT, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προωθήσει την ανάπτυξη φορητών συστημάτων νέας γενιάς.

·         Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκ. (με τη στήριξη των βασικών μετόχων της THEON, οι οποίοι συμμετείχαν αναλογικά με περίπου €107 εκ. στην άντληση κεφαλαίων), για τη μερική χρηματοδότηση της επένδυσης στην Exosens και τη διατήρηση του δείκτη μόχλευσης σε υγιή επίπεδα.

·         Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις ικανότητες της εταιρείας, καθώς και στη διεύρυνση της παγκόσμιας παρουσίας της, ώστε να υποστηριχθεί η στρατηγική τοπικής παραγωγής της εταιρίας, επεκτείνοντας την παρουσία σε Λετονία,  Δανία και Νότια Κορέα.

·         Στις 6 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σημαντικής προπαρασκευαστικής εργασίας το 2025, η THEON έγινε μέλος του United Nations Global Compact (UNGC).

Προοπτικές και Εκτιμήσεις για το Οικονομικό Έτος 2026

·         Οι νέες παραγγελίες προβλέπεται να καλύψουν τις παραδόσεις του έτους, διατηρώντας τον δείκτη κάλυψης παραγγελιών (book‑to‑bill) πάνω από το 1,0x και ενισχύοντας την ορατότητα εσόδων.

·         Η συμβολή των νέων ψηφιακών προϊόντων στα έσοδα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί το 2026 και να φτάσει περίπου το 25% (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Kappa).

·         Οι εξαγορές των 2026 Exosens και Kappa ολοκληρώθηκαν και επισήμως τον Ιανουάριο του 2026, με την Kappa να αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €40 εκατ. στα έσοδα του Οικονομικού Έτους 2026, επιταχύνοντας την είσοδο της THEON στην αγορά συστημάτων πλατφόρμας.

·         Εστίαση στη διατήρηση προσαρμοσμένου περιθωρίου EBIT περί του 25% μέσω διάθεσης νέων προϊόντων και σημαντικής διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου.

Επιτάχυνση της επένδυσης στην θυγατρική Harder Digital, όπως ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την άμεση ανταπόκριση στη διεθνή ζήτηση για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes (IIT)), που υπερβαίνει την τρέχουσα προσφορά.

·         Μικρές συμπληρωματικές Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (bolt‑on M&A) προβλέπονται για τη χρήση 2026, προς ενίσχυση τεχνολογικών δυνατοτήτων και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, χωρίς έκδοση νέων μετοχών.

·         Εκτίμηση κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) ύψους €30 εκατ. προς έναρξη κατασκευαστικών εργασιών νέας εγκατάστασης στην Ελλάδα, για την παραγωγή προϊόντων πλατφόρμας, σε συνέχεια της πρώτης παραγγελίας από κορυφαίο κατασκευαστή τεθωρακισμένων οχημάτων.

Δήλωση Χατζημηνά

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Η THEON σημείωσε για άλλη μία χρονιά εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές επιδόσεις. Για ακόμη μία φορά ξεπεράσαμε τα όσα είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιτύχουμε. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή την επίδοση και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μόνο θετικές εκπλήξεις στο μέλλον, γι’ αυτό και διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ανάπτυξη άνω του 15% μέσα σε ένα συντηρητικά εκτιμώμενο εύρος. Καταγράψαμε αύξηση νέων παραγγελιών άνω του 180%, ενώ τα Έσοδα και το Προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 25% σε σχέση με τη χρήση 2024. Πολλές από τις πρωτοβουλίες μας ως πρωτοπόροι (early‑movers) δικαιώθηκαν, όπως η επένδυση στην Exosens, η θωράκιση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και οι στοχευμένες επενδύσεις ή συνεργασίες με τις κατάλληλες εταιρίες. Όλες αυτές οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό μας στόχο να εξελίξουμε τη THEON από κορυφαία εταιρία Νυχτερινής Όρασης σε ηγέτη στα Ηλεκτροπτικά Αμυντικά Συστήματα».

