Λιανεμπόριο: Στα 74,85 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Σε 74.850.414 χιλιάδες ευρώ ανήλθε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 73.367.747 χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε σε 27.333.669 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση επίσης 2% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 26.788.433 χιλιάδες ευρώ.

Οι κλάδοι

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 είναι:

*Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,3%)

*Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,4%)

*Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (10,5%)

*Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

*Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5%).

Και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών είναι:

*Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,7%)

*Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,5%)

*Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%)

*Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

*Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 856.743 χιλιάδες ευρώ.

*Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 157.474 χιλιάδες ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 365.914 χιλιάδες ευρώ.

*’Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 108.576 χιλιάδες ευρώ.

Οι περιφέρειες

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (3,4%).

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,9%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2,8%).

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,4%).

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων:

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (3,6%).

*Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,4%).

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2,1%).

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, ανήλθε το 2025 σε 7.216 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.071 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (3,6%).

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (4,1%).

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,6%).

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων:

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ανήλθε το 2025 σε 2.635 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2.582 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (3,8%).

*Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3,8%).

*Περιφέρεια Κρήτης (2,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

*Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3,2%).

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,7%).

Τριμηνιαία Στοιχεία:

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 19.753.841 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19.394.633 χιλιάδες ευρώ και μείωση 0,8% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19.909.855 χιλιάδες ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (19,2%).

*Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (9,4%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (9,4%).

*Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (9,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (3,3%).

*Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,9%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (4,1%).

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (3%).

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 7.624.636 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.449.770 χιλιάδες ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7.243.535 χιλιάδες ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Περιφέρεια Αττικής (4,4%).

*Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1,7%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

*Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (3,7%).

*Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,3%).

Τέλος, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 11.151.892 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 11.218.784 χιλιάδες ευρώ.

Ενώ, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.463.170 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.440.805 χιλιάδες ευρώ.