ΥΠΑ: Υπογράφεται η σύμβαση δωρεάς για νέο σύστημα επικοινωνιών VCRS

Η ΥΠΑ προχωρά στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με νέο σύστημα επικοινωνιών VCRS στα Κέντρα Ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας

Τηλεπικοινωνίες 15.03.2026, 16:36
Σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελλάδα πραγματοποιείται με την προμήθεια νέου συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής, για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Με τη στήριξη πέντε μεγάλων εταιρειών του αεροπορικού και κατασκευαστικού κλάδου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προχωρά στην αναβάθμιση των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία διαχειρίζονται το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου (FIR/UIR).

ΥΠΑ: Αναβάθμιση των Κέντρων Ελέγχου που καλύπτουν τον ελληνικό εναέριο χώρο

Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στις 14:00, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα υπογραφεί η σύμβαση δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System – VCRS) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Η δωρεά προέρχεται από φορείς του αεροπορικού τομέα και, συγκεκριμένα, από τις εταιρείες «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΥΠΑ: Το ιστορικό της υπόθεσης και η εμπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπενθυμίζεται ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2025, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελο τροποποίησης της σχετικής σύμβασης 03/2019 για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, ώστε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η σύμβαση και να ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων.

Επί του ελέγχου εκδόθηκε αρνητική Πράξη, κατά της οποίας, τον Δεκέμβριο του 2025, ασκήθηκε προσφυγή από το Υπουργείο. Ωστόσο, με απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η προσφυγή απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε πρόσκληση στις εταιρείες «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναλάβουν τη δαπάνη ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ώστε να γίνει άμεσα η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων.

Μετά τη θετική ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Δήμας είχε δηλώσει:

«Η βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας αποδεικνύεται με πλήθος ενεργειών οι οποίες πραγματοποιούνται. Προχωράμε, άμεσα, στην επιλογή της δωρεάς από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται πως η επιλογή της δωρεάς είναι εφικτή επειδή ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ο νόμος που μετατρέπει την ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ και ακολούθως, τον Δεκέμβριο του 2025, το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις δωρεές και στα ΝΠΔΔ. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αποδέχτηκαν αμέσως να συμβάλλουν εμπράκτως στην υλοποίηση ενός κρίσιμου έργου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ελληνικής αεροναυτιλίας».

Σχετικά άρθρα:
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια
Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Τηλεπικοινωνίες
Αεροπορικές εταιρείες: Πιέζουν το Κογκρέσο να τερματίσει το μερικό shutdown της κυβέρνησης
World

Αεροπορικοί κολοσσοί σε συναγερμό: «Τερματίστε το shutdown»

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη χρηματοδοτική κρίση απειλεί να δημιουργήσει χάος στα αεροδρόμια

ΥΠΑ: Υπογράφεται η σύμβαση δωρεάς για νέο σύστημα επικοινωνιών VCRS
Τηλεπικοινωνίες

Αναβάθμιση των Κέντρων Ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας με νέο σύστημα VCRS

Η ΥΠΑ προχωρά στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με νέο σύστημα επικοινωνιών VCRS στα Κέντρα Ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας

Δήμας: Η Ελλάδα συμμετέχει στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών
Κατασκευές

Δήμας: Η Ελλάδα συμμετέχει στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών

Ο υπουργός Μεταφορώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους λιμένες της Β. Ελλάδας οι οποίοι ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως πύλης εμπορίου και μεταφορών

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 από τις 15 Μαρτίου
Μεταφορές

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό

Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε για τις ακριβείς ρυθμίσεις στο μετρό που θα ισχύσουν έως και τις 23 Μαρτίου

AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για την Aegean το 2025, αλλά αυξημένη αβεβαιότητα λόγω Μ. Ανατολής
Μεταφορές

Ισχυρές επιδόσεις για την Aegean το 2025 - Αβεβαιότητα λόγω Μ. Ανατολής

Η πορεία της μετοχής της Aegean αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται βραχυπρόθεσμα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, σύμφωνα με την AXIA – Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fraport: Αύξηση 9,1% στη διακίνηση επιβατών τα αεροδρόμια τον Φεβρουάριο
Μεταφορές

Αλμα 9,1% στoυς επιβάτες στα αεροδρόμια Fraport τον Φεβρουάριο

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 252 εκατομμύρια επιβάτες

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση
Business

Πόσο επηρεάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή την Aegean

Οι επιπτώσεις στην Aegean απο τον πόλεμο - Τι είπε ο Ευτύχης Βασιλάκης σε αναλυτές - Hedging για το 60% των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν η ΑΙ γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
Κόσμος
Upd: 09:53

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει

Παρασκευή Τσιβόλα

