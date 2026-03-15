ΥΠΑ: Υπογράφεται η σύμβαση δωρεάς για νέο σύστημα επικοινωνιών VCRS

Σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελλάδα πραγματοποιείται με την προμήθεια νέου συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής, για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Με τη στήριξη πέντε μεγάλων εταιρειών του αεροπορικού και κατασκευαστικού κλάδου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προχωρά στην αναβάθμιση των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία διαχειρίζονται το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου (FIR/UIR).

ΥΠΑ: Αναβάθμιση των Κέντρων Ελέγχου που καλύπτουν τον ελληνικό εναέριο χώρο

Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στις 14:00, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα υπογραφεί η σύμβαση δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System – VCRS) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Η δωρεά προέρχεται από φορείς του αεροπορικού τομέα και, συγκεκριμένα, από τις εταιρείες «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΥΠΑ: Το ιστορικό της υπόθεσης και η εμπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπενθυμίζεται ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2025, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελο τροποποίησης της σχετικής σύμβασης 03/2019 για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, ώστε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η σύμβαση και να ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων.

Επί του ελέγχου εκδόθηκε αρνητική Πράξη, κατά της οποίας, τον Δεκέμβριο του 2025, ασκήθηκε προσφυγή από το Υπουργείο. Ωστόσο, με απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η προσφυγή απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε πρόσκληση στις εταιρείες «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναλάβουν τη δαπάνη ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ώστε να γίνει άμεσα η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων.

Μετά τη θετική ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Δήμας είχε δηλώσει:

«Η βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας αποδεικνύεται με πλήθος ενεργειών οι οποίες πραγματοποιούνται. Προχωράμε, άμεσα, στην επιλογή της δωρεάς από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται πως η επιλογή της δωρεάς είναι εφικτή επειδή ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ο νόμος που μετατρέπει την ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ και ακολούθως, τον Δεκέμβριο του 2025, το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις δωρεές και στα ΝΠΔΔ. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αποδέχτηκαν αμέσως να συμβάλλουν εμπράκτως στην υλοποίηση ενός κρίσιμου έργου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ελληνικής αεροναυτιλίας».