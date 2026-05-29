TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Μεταφορές 29.05.2026, 08:31
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Την επανεκκίνηση των απευθείας πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας ανακοίνωσε η TAP Air Portugal, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην ελληνική αγορά έπειτα από δεκατέσσερα χρόνια απουσίας.

Από τις 2 Ιουλίου, η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία θα εκτελεί πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το δρομολόγιο θα συνεχιστεί και τον χειμώνα με μικρότερο αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η τελευταία πτήση της TAP από την Αθήνα είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2012. Η επιστροφή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατική κίνηση μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση για ταξίδια μεταξύ της Αθήνας και προορισμών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.

Ανοίγουν οι προοπτικές για σύνδεση Ελλάδας – Πορτογαλίας

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, υπογράμμισε στην διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης, ότι η επιστροφή της TAP αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ανοίγει πρόσβαση σε αγορές της Λατινικής Αμερικής, όπου η Αθήνα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της σύνδεσης Ελλάδας – Πορτογαλίας τα επόμενα χρόνια.

Ο πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα κ. Rui Macieira, ανέφερε ότι «από την τελευταία πτήση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012, επιστρέφουμε πλέον στην κανονικότητα για τις δύο χώρες με δεδομένη την αύξηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια».

TAP Air Portugal

Από αριστερά ο κ. Μιχάλης Φλεριανός, General Manager Greece, Gold Star Aviation, ο κ. Rui Macieira, Πρέσβης Πορτογαλίας στην Ελλάδα, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, ΔΑΑ, ο Davide Calicchia, Market Manager Italy, Greece, Croatia, Slovenia, Israel and Turkey, TAP Air Portugal, ο κ. Paolo Zocconali, Marketing Manager for Italy, Germany, Switzerland, Austria, Greece, Israel and East Countries, TAP Air Portugal και ο κ. Laurent Armaos, Director, Economic & Commercial Counselllor, Embassy of Portugal in Greece

TAP Air Portugal: Μια δυναμική αεροπορική γραμμή

Η TAP Air Portugal που συνδέεται με το πορτογαλικό Δημόσιο είχε δραστηριοποιηθεί ξανά στην αγορά της Αθήνας τη διετία 2011-2012, εγκαινιάζοντας τότε την πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση Ελλάδας– Πορτογαλίας.

Η εταιρεία μετέφερε εκείνη την περίοδο συνολικά περισσότερους από 60.000 επιβάτες με το τελευταίο δρομολόγιο να εκτελείται τον Οκτώβριο του 2012.

Η επαναφορά της γραμμής τώρα πραγματοποιείται σε μια συγκυρία έντονης ανόδου της επιβατικής κίνησης μεταξύ Αθήνας και Πορτογαλίας κι ενώ πετούν στη σύνδεση και οι εγχώριοι αερομεταφορείς, AEGEAN, έχοντας ξεκινήσει από νωρίς και SKY express, ενώ από τον Οκτώβριο του 2025 αποχώρησε η easyJet.

Tο νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά από τις αρχές Ιουλίου και θα εκτελείται με συχνότητα πέντε πτήσεων/ εβδομάδα, θα διατηρείται όλο το χρόνο, αν και στη διάρκεια του χειμώνα το αεροσκάφος θα είναι μικρότερο όπως ανέφερε χθές ο κ. Davide Calicchia, επικεφαλής της αεροπορικής για τις αγορές της Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Ισραήλ και Τουρκίας.

Τα στοιχεία της αγοράς επιβεβαιώνουν τη δυναμική της συγκεκριμένης αεροπορικής γραμμής. Το 2025 η απευθείας επιβατική κίνηση μεταξύ Αθήνας και Πορτογαλίας ανήλθε σε 261 χιλιάδες επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το 2024.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η εικόνα κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, όταν η ζήτηση αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημαντική η βραζιλιάνικη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική της TAP διαδραματίζει η Λισαβόνα, η οποία λειτουργεί ως βασικός διατλαντικός κόμβος της εταιρείας. Μέσω της πορτογαλικής πρωτεύουσας, οι επιβάτες από την Αθήνα αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο προορισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και κυρίως τη Βραζιλία.

Η βραζιλιάνικη αγορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς περισσότερο από το 50% της συνολικής κίνησης μεταξύ Αθήνας και Νότιας Αμερικής προέρχεται από τη Βραζιλία. Το 2025 η επιβατική κίνηση μεταξύ Αθήνας και Βραζιλίας διαμορφώθηκε στις 60 χιλιάδες επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με το 2024, στοιχείο που αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η TAP διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πτήσεων προς πόλεις όπως το Σάο Πάολο, το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Μπραζίλια, το Ρεσίφε και το Πόρτο Αλέγκρε, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της στη Βόρεια Αμερική με συνδέσεις προς Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Μαϊάμι, Σαν Φρανσίσκο, Ουάσιγκτον, Τορόντο και Μόντρεαλ.

Η σημασία της επαναφοράς των δρομολογίων ενισχύεται και από το προφίλ των ταξιδιωτών, καθώς οι επιβάτες από τη Λατινική Αμερική θεωρούνται υψηλής δαπάνης και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση των τουριστικών εσόδων της Ελλάδας.

Παράλληλα, η επιστροφή της TAP συμπίπτει με τη συνολική ανοδική πορεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας έφθασε τα 9,02 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι ξένες αφίξεις αυξήθηκαν κατά 7,1%.

