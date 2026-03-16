UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Πρόταση εξαγοράς για τη γερμανική Commerzbank AG κατέθεσε η ιταλική UniCredit SpA ύψους περίπου 35 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής τράπεζας, η προσφορά προβλέπει ανταλλαγή μετοχών, με τους μετόχους της Commerzbank να λαμβάνουν 0,485 μετοχές της UniCredit για κάθε μία μετοχή που κατέχουν.

Με βάση τους υπολογισμούς της πρότασης, η τιμή ανά μετοχή της Commerzbank διαμορφώνεται περίπου στα 30,8 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε premium περίπου 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 13ης Μαρτίου.

Με βάση τα στοιχεία της αγοράς, η χρηματιστηριακή αξία της Commerzbank ανερχόταν περίπου στα 33 δισ. ευρώ στο κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή.

Αντίστοιχα, η κεφαλαιοποίηση της UniCredit ανέρχεται περίπου στα 96 δισ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ισχύ του ιταλικού ομίλου.

Η τιμή της μετοχής της Commerzbank έκλεισε στα 29,95 ευρώ, ενώ η μετοχή της UniCredit διαμορφώθηκε στα 63,50 ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Όρσελ, εξετάζει εδώ και καιρό το ενδεχόμενο εξαγοράς της Commerzbank.

Η πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης άρχισε να διατυπώνεται δημόσια από τα τέλη του 2024, όταν η UniCredit ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι απέκτησε συμμετοχή στη γερμανική τράπεζα — συμμετοχή που στη συνέχεια αύξησε.

Σήμερα, η UniCredit ελέγχει λίγο λιγότερο από το 30% των μετοχών της Commerzbank, κυρίως μέσω άμεσης κατοχής μετοχών.